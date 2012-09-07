《阳歌专栏》中石化会提高收购中国燃气的报价吗？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中石化会提高收购中国燃气的价格吗？**

我一直饶有情趣的关注着中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)收购中国燃气(0384.HK)的进展。中国燃气明确表示没有被收购的意愿，去年12月拒绝了中石化发出的22亿美元收购要约，从那以後双方没有进行正式的谈判。中石化也没有发出新的收购要约，只是将原来的收购要约一再延期。我认为中石化和其收购夥伴新奥能源(2688.HK)准备提高出价，新的收购要约最快可能在监管机构批准并购後发出。

中国燃气的股价表现也反映出投资者预期未来数周或数月收购价将提高。去年12月，中石化首次发出每股3.50港元的收购价时，中国燃气的股价低於3港元，随後迅速涨到3.50港元，尽管中国燃气拒绝了中石化的收购要约，认为出价过低。中国燃气的股价随後继续走高，因投资者押注价格更高的收购要约。

中国燃气的股价随後稳定上扬，目前报4.30港元附近。不过距中石化发出首个收购要约已经九个月了，中石化没有发出新的收购要约，只是将有效期一再延长。最新的延期将有效期延长至10月15日，尽管最初的出价目前较中国燃气股价折价19%。

新奥能源主席3月曾表示，不会提高收购价，不过中石化第二天就发布声明称这是其个人的观点，并非官方意见。中石化还曾表示，正在等待监管机构批准该并购。我觉得很奇怪，因为通常情况应该是并购方先达成协议，再寻求监管机构批准。

基於中国燃气股价的表现和中石化一再延长收购要约有效期，我的结论是中石化采取的策略和大多数试图进行并购的企业不同。也许这也并不特别出人意料，毕竟这是大国企进行的规模最大的敌意收购，因此中石化的很多举动都不同寻常。

我猜测中石化希望达成协议，准备与中国燃气谈判，提高收购价，不过首先希望确保监管机构会批准并购，从而避免浪费时间和精力。监管机构此前通知中石化需要更多时间研究该并购，不过最後期限也应该很快就到了。

我猜测监管机构未来两周就会作出决定。如果批准，中石化料迅速提高收购价，出价可能较中国燃气目前的股价溢价5-10%。随後双方可能进行认真的谈判，出价可能进一步提高。如果得不到批准，中石化料放弃收购，中国燃气股价料迅速下挫。我不知道并购获批的机会有多大。

一句话：如果监管机构批准并购，中石化将提高收购中国燃气的价格，新的收购价可能较目前的股价溢价5-10%。

**欧盟光伏倾销调查触发众怒**

今天媒体充斥有关欧盟启动对中国光伏产业反倾销调查的消息。今年稍早，美国已经发起过类似调查，并很可能在年底前出台惩罚性关税措施。中国主要光伏组件企业多数发表声明，抗议欧盟的举动，中国政府也对欧盟这一决定表示遗憾。在一年来的贸易争端中每每遭遇挫折时，中国光伏企业若确实希望避免贸易战，除了一如预期地表达愤怒和失望心情，或许可以尝试更具妥协性的策略。

欧盟周四宣布启动反倾销调查，因有指控称中国政府通过低息贷款和出口退税等方式， 对光伏组件企业进行不公平贸易扶持。这一调查完全在业界普遍预期之中。美国也对此进行过类似调查，并於5月建议对中国光伏企业徵收惩罚性关税。

中国政府对欧盟最新调查举动的反应完全在意料之中，这多是因为在光伏行业旷日持久的贸易争端中，西方的每次行动都会招致类似的抗议声音。中国政府表示对欧盟的决定“深感遗憾”，并表示任何惩罚性的举动都无赢家。尚德电力STP.N、英利太阳能(YGE.N)和天合光能(TSL.N)三巨头均发表抗议声明，并强调有关指控毫无依据，任何惩罚性措施都将伤及整个光伏产业。

除了每次作出证明自身清白的抗议之外，我倒是建议中国各国政府和光伏企业尝试更具妥协性的举措，在问题失控并真正损及整个行业之前解决争端。欧美国家针对特定行业开启类似调查的先例并不多，这应该是让中国政府知道，很多指控也许确有其事。因此，中央政府部门领导者应该与光伏企业和地方政府一道努力，制定全面规划，使光伏企业逐步脱离政府扶持状态。然後，他们可以将该方案送交美国和欧盟方面，表明自己解决问题的真心诚意。

同时，市场力量也可能会很快发挥作用，迫使很多濒临破产的中国光伏上市企业退市。截至目前，尚德电力和晶澳太阳能(JASO.O)股价已经连续一周左右低於1美元的关口，若连续30天低於1美元将触发退市通告。赛维LDKLDK.N和Renesola(SOL.N)的股价接近1美元，未来一两个月也许会轻易跌破该水准。

北京当局若能够牵头制定方案解决光伏贸易争端，或将提振光伏企业股价大涨，不仅有助於重振股价走势，还将有利於这些企业的更长期发展。

一句话：中国政府和中国太阳能组件企业需要共同制定全面规划，使该行业逐步脱离不公平的政府扶持状态，从而避免与欧美国家陷入贸易战。（完）

编译：李富强/王凤昌 发稿：王燕焜

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