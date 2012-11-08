《阳歌专栏》搜狗拟分拆上市 中国输美光伏产品遭倾销终裁

**搜狗拟分拆上市**

报导称，搜狐(SOHU.O)计划分拆旗下搜狗上市。我确实一定程度上欣赏搜狐，该公司看起来决心将尽可能多的部门分拆成独立的上市公司。

我对报导感到有点意外，因为这是我首次听说搜狐创始人张朝阳想要分拆搜狗。搜狗的中文搜索服务推出近10年，终於开始对百度(BIDU.O)构成点威胁了。搜狐本周早些时候公布的业绩显示，第二季搜狗的营收翻番至3,700万美元，本季度料达到4,000万美元左右。搜狗占有中国搜索市场5-7%的份额，排名在百度和奇虎360QIHU.N最新推出的搜索服务之後。

或许搜狐意在通过泄露搜狗可能上市的消息来测试投资者的反应。报导引述知情人士的话称，搜狗最快将於明年启动上市，上市前引进一家战略投资者的相关事宜也进入了最关键阶段，搜狗不惜考虑出让15%以上的股权。

阿里巴巴曾拥有搜狗10%的股权，不过去年搜狗进行了回购。搜狗寻找新的战略投资者看起来不像是筹集资金，更像是通过引入新的互联网合作夥伴帮助搜狗发展业务。

搜狐已经分拆了网游平台搜狐畅游(CYOU.O)，尽管搜狐仍是该公司的控股股东。搜狐也反复泄露计划分拆互联网视频业务上市。如果搜狗上市，搜狐及旗下企业将有四个上市公司。

这对年营收10亿美元左右、市值不到20亿美元的母公司来说有些过了。中国前两大上市网络公司腾讯(0700.HK)和百度的市值都比搜狐大10倍还多，也都愿意将所有业务放在一个上市公司内。只有盛大集团有类似的分拆业务爱好，不过盛大集团今年早些时候也私有化了母公司，以防止投资者因盛大集团相关上市公司过多而失去兴趣。

我猜测张朝阳喜欢玩金钱游戏，这是他愿意分拆业务的原因。如果他不注意，旗下的上市公司可能很快就表现不佳，因投资者对各上市公司失去兴趣，由於他们在各自的领域相对规模较小。

一句话：搜狐计划分拆搜狗上市的计划看起来走向歧途，投资者可能因搜狐旗下上市企业过多而失去兴趣。

**中国输美光伏产品遭倾销终裁**

过去两天来，奥巴马成功连任的消息成为美国各大媒体的头条，但华府各项工作丝毫没有懈怠。有新闻报导称，美国贸易监管机构终裁决定对中国太阳能面板制造商征收惩罚性反倾销关税。在某种程度上，这种旷日持久的过程似乎应该悄然收场。随着这一贸易问题的解决，中国现在可将重点放在拯救该产业。由於供过於求，中国的光伏产业正面临巨大的亏损。

中国主要光伏企业迅速对这一终裁作出回应。尚德电力STP.N、天合光能(TSL.N)、英利绿色能源(YGE.N)均针对美国国际贸易委员会(ITC)的裁定发表了声明。华尔街对终裁结果报以沉默或许并不意外，投资者对此早有准备。最终裁决宣布後，英利绿色能源和天合光能的股价下滑了1-2%，但表现优於大盘。股市在奥巴马连任消息传出後出现大跌。尚德电力的股价下滑逾6%，但其主要原因在於公司的具体问题。

让我们迅速看看最新消息，也希望这是我们听到的最後一次反倾销调查。ITC正式决定向中国进口的太阳能产品徵收最高250%的惩罚性关税。让中国企业感到庆幸的是该决议不具有追溯性，意味着新关税仅适用於现在开始进口的中国太阳能电池板。

调查结束使大家最终能够往前看，集中精力完成更重要的任务：如何重组并拯救全球太阳能面板产业。这个行业本身充满潜力，但在中国政府的大肆投资推动下，陷入了目前的大规模供应过剩状态。

欧美利用市场力量已经解决了大部分问题，去年一连串欧美光伏企业破产和关闭，留下的少数几家确有实力的企业。中国还在努力寻找拯救国内光伏行业的出路，有迹象显示中国政府最终将介入并尝试从国家层面解决问题。

中国整顿清理光伏行业的最大障碍来自涉及其中的很多地方利益。这种利益相关方往往为地方大型太阳能面板企业提供有力支持，因後者是当地经济的主要贡献者。中国政府似乎尝试在这一亟需的行业整顿过程中采取更积极的手段，中国国家开发银行已经为十余家主要企业提供紧急贷款额度，寄望由他们来实施行业整合。这个过程将是缓慢和艰苦的，很可能耗去明年大部分时间。但是，美国方面的调查现在总算正式结束了，这使得大家能够聚焦其他更重要的任务。

一句话：美国结束对中国太阳能面板厂商的反倾销调查，将使中国政府能够集中精力，实施对国内光伏产业进行整合这一重要任务上来。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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