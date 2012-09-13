《阳歌专栏》腾讯微信主导移动即时通讯 三星NAND工厂落户西安

**腾讯微信主导移动即时通讯**

中国移动互联网市场争夺战引发一些全球性变革，百度(BIDU.O)和阿里巴巴等巨头试图将在传统互联网上的主导地位转移到移动互联网时，面临新对手的激烈竞争；未来10年，移动互联网将成为主要的增长点。不过腾讯(0700.HK)似乎维持了其主导地位，微信迅速成为移动即时通讯的主导产品，基本没有遇到什麽竞争。

腾讯创始人马化腾本周在北京称，本月底，微信的用户数量料达到2亿左右，这意味着中国10亿手机用户的五分之一都在使用微信。能够与之媲美的是新浪(SINA.O)微博，其用户数量接近3亿，主导中国微博市场。

我能证明微信是多么受欢迎，我在上海的大多数朋友手机里都装了微信，并且经常使用。微信的崛起和产品开发得好关系很大。用户通过微信可以省去短信费用，这对年轻且对费用敏感的腾讯传统用户很重要。微信也拥有比传统短信更强的功能，比如发送语音消息和摇一摇等。

主导移动即时通讯市场对腾讯很重要，腾讯可以依托客户群开展其他业务。腾讯在传统互联网上采取过类似策略，QQ的庞大用户群帮助腾讯成为中国最大的网游运营商，反超盛大GAME.O、网易(NTES.O)和第九城市(NCTY.O)等。我觉得腾讯可能再次利用微信发展手机游戏，该领域还没有领军企业出现，腾讯有望获得主导地位。

与腾讯相比，百度和阿里巴巴的境遇就全然不同了，前者主导传统的搜索市场，後者主导传统的电子商务市场。不过两家公司都在移动互联网领域遭遇了来自资金雄厚竞争对手的激烈竞争。尽管预测哪些企业会成为快速发展的移动互联网市场领军企业还为时尚早，基於微信的迅速成功，腾讯与很多竞争对手相比，确实看起来开局良好。

一句话：微信的成功应能确保腾讯在移动互联网市场的领军地位。

**三星NAND工厂落户西安 看好中国市场**

今天，企业届传出许多令人感兴趣的小消息，但我却想退一步来谈谈一个可能不太引人关注的大事，即三星电子(005930.KS)在西安大规模投资建存储芯片厂的消息。该项目最早是在4月宣布的，将主要生产用於智能手机和USB电脑存储驱动器上的NAND存储芯片。此事之所以再次引起关注，是因为该项目日前正式在西安开工建设，来自三星的高层和陕西省的官员出席了工厂的开工奠基仪式。

该项目投资规模巨大，初期投资为23亿美元，项目完成时总投资将达70亿美元，这是引起各方关注的主要原因。此外，这是继美国奥斯汀现有芯片工厂後，三星在海外的第二家芯片工厂。这也是三星迄今在中国内地进行的最大规模投资。

我已经说了三星对该工厂重要性的宣传之词，下面我来谈谈自己的见解。简而言之，这麽大规模的投资，是承认中国智能手机及个人电脑市场在未来数十年将对全球产品和零部件制造商扮演重要角色。

几年前，中国超越美国成为全球头号个人电脑市场，各种迹象显示，随着中国买得起电脑的消费者增多，未来20年中国个人电脑市场规模将至少是美国的两至三倍。这对NAND存储驱动而言，则意味着巨大的销售潜力。NAND存储驱动不仅被越来越多地用在个人电脑上，未来还可能使用在平板电脑上。

同时，中国今年还可能超过美国，成为全球最大的智能手机市场。接下来的20年，随着越来越多的中国移动用户用手机上网和下载音乐等，中国智能手机的销售规模也会像个人电脑一样是美国的两至三倍。还有就是，智能手机用户应该知道，NAND芯片是更被接受的数据存储方式。

三星选在西安建厂，对该市而言也是一大胜利，从更广的层面看，表明中国正在努力推动欠发达的内陆地区经济进一步发展。将西安与三星另一家海外工厂所在地奥斯汀相比，非常有趣，而且此举还可能暗示了西安的未来发展。奥斯汀是德克萨斯州的一个大学城，已发展成该地区最具活力的高科技中心之一。对於拥有80所高校和100个研究机构的西安而言，明显也想仿效这样的发展模式。

美光科技MU.N是三星芯片业务的主要竞争对手之一，该公司已在西安拥有了自己的工厂，并在去年宣布将大规模扩张该工厂。三星这项新的投资，肯定会令西安出现在全球芯片制造业的版图上，预计未来几年还会有更多支持性公司落户该地。

一句话：三星在西安投资70亿美元建存储芯片厂，证明其看好中国智能手机和个人电脑市场，也表明其看好西安将崛起为一个高科技中心。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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