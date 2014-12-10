《阳歌专栏》中国互联网行业再曝丑闻

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国互联网行业再曝丑闻**

一句话：针对陌陌CEO的指责不会阻止该公司上市，但股价首日表现可能疲弱；房地产市场的低迷以及激烈的市场竞争或许令2015年搜房网和迅雷的股价走软。

岁末降至，中国互联网行业受到丑闻袭扰。移动社交服务提供商陌陌上市前夕，其创始人兼CEO唐岩受到前东家网易(NTES.O)的指责。近期上市的迅雷(XNET.O)被举报在弹窗服务中含有黄色内容，其资讯弹窗服务已被关停。在中国房地产市场降温之际，与大型房地产中介21世纪中国不动产的合作搁浅，令搜房网(SFUN.N)遭受打击。

上述消息对迅雷和搜房网的股价造成冲击，这反映很多中国互联网企业股票在2015年可能面临波动。搜房网宣布终止与21世纪中国不动产合作后，股价起初大跌近7%，随后反弹，最终收低2.7%。目前该公司股价较3月的高点低50%。迅雷股价由于负面消息而下跌4%，目前比6月IPO时的招股价低40%。

陌陌将为IPO定价，并将于周四在纽约上市。此时出现有关唐岩的指责看起来显然是可疑的。但网易是唐岩的老东家且是中国成立最早、最受尊敬的互联网企业之一，其指责有一定的可信度。

网易的声明迅速传遍了互联网，但网易科技居然没有报导。网易称，唐岩2003-2009年在网易工作期间，利用职务之便，获取网易提供的各种信息、技术资源，私创“陌陌”。声明提到唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留10日。

说实话，这种利用前雇主的信息和资源创立新企业的行为在中国相当常见。这并不意味着我能容忍这样的行为，但唐岩从未遭到起诉意味着网易此时发布声明只是想试图破坏陌陌上市。我认为陌陌仍会上市，但可能会拖延到下周，而且股价可能不会强势开盘。

搜房网称，终止了与21世纪中国不动产的合作。8月，报导称21世纪中国不动产因对搜房网的端口收费不满，抵制搜房网。双方10月达成战略合作协议，但现在宣布协议已被终止。

整体情况是中国房地产市场状况不佳，21世纪中国不动产等房地产中介对搜房网等企业的收费不满。2015年类似的冲突可能更多，这不利于搜房网的营收和获利。

迅雷多年来持续受到各种问题困扰。最初被指控网站上盗版内容很多，不过迅雷已将盗版内容清除且于今年6月赴纽约上市。但“迅雷资讯”弹窗因存在传播色情低俗及虚假谣言信息现象而被国家互联网信息办公室关停。在高度竞争的在线视频行业，作为所剩无几的独立视频网站之一，迅雷总是步履艰难，2015年情况也不太可能好转。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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