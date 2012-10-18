《阳歌专栏》小米开发电视盒 华为空欢喜中兴难脱困

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**小米开发电视盒**

报导称，小米将推电视盒，看起来越来越像中国版的苹果(AAPL.O)。我确信小米创始人雷军乐于大家将小米和苹果进行对比，当然也不可避免的包括其与乔布斯的比较。雷军甚至可能把公司的英文名字改为“Little Rice”，就像苹果公司的名字一样跟食物有所关联。

我可能有点跑题了。现在看看媒体有关该公司的报导。小米电视盒基於谷歌(GOOG.O)的Android操作系统，内容来自於各大视频网站，如优酷土豆YOKU.N、迅雷和PPLive。小米一向的策略是开发高品质产品并以合理价格销售，小米电视盒售价将为300元左右。

小米还准备推出第二代智能手机，去年中旬推出的第一款手机受到热捧。很多媒体报导苹果也在开发类似的互联网电视产品，小米开发电视盒的举动跟苹果很像。

最近小米的很多举措其实看起来都像在直接效仿苹果。和苹果类似，小米的策略也是将全部精力集中到开发一个产品上，就像苹果在同一时间只开发一款iPhone一样。这种策略和大多数公司不同，三星电子(005930.KS)和诺基亚NOK1V.HE等企业通常会同时开发多款产品，从而试图吸引尽可能多的客户。小米将1.5代智能手机命名为1S，和苹果将4.5代iPhone命名为4S惊人地相似。

小米也擅长于产品开发计划的保密，并策略性地泄露产品细节，激发用户热情。报导称，8月小米发布第二代智能手机的发布会票价为199元，为产品强烈造势。

那麽现在的问题是：如此努力效仿苹果的小米能否获得类似的成功呢？我猜测小米在快速发展过程中也将至少遭遇一两次大的挫折，和苹果早期类似，随後找到更加稳定的成功之路。小米电视盒可能会是首个这种挫折，当然也可能成功。我认为成功的机会有一半，如果产品设计不错、易于使用，可能受到消费者欢迎。

一句话：小米电视盒如果设计不错、易于使用，成功的机会有一半。

**华为空欢喜 中兴难脱困**

我要是过一两天还不关注来自华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的最新消息肯定有些说不过去了。过去几个月，这两家公司可谓是连连受创。当然，多数读者也都会知道这两家公司两周前遭遇了迄今以来的最大冲击，即美国国会小组报告裁决他们的网络设备对美国国家安全构成威胁，因此建议美国企业将他们的产品拒之门外。

本周早些时候，中兴通讯还传出了更坏的消息，该公司宣布三季度将严重亏损，而这将成为该公司上市以来季度业绩首次亏损，并会对全年的利润造成重大影响。消息传出後，中兴通讯股价一度下挫16%，并为传出最新消息埋下伏笔，即该公司高层将减薪50%，借此向股东道歉。与此同时，据媒体报导称，美国白宫评估没有发现美国国会报告所谓的华为设备被中国政府用来进行间谍活动的证据，这似乎表明华为有望获昭雪。

我们先来看看关於中兴通讯的消息，然後再解释白宫评估对华为徒有其名的原因。中兴通讯一位高层宣布，他和其他高管将主动大幅度降薪，以就公司突然严重亏损向投资者道歉。事实上，该公司股价本周走低，只是其股价长期疲软的最新表现。2011年4月，中兴通讯股价曾触及29港元高位，此後则是迅速回落，目前已跌至11港元左右，期间跌幅总计达62%。

美国国会的报告肯定不会对其股价带来帮助，但中兴通讯的更大问题是其智能手机业务的定价过於激进。中兴通讯希望该业务能协助对冲核心电信设备业务增速放缓的影响。随着智能手机业务的利润持续流失，加上其他西方国家政府可能很快效仿美国将其电信设备产品拒之门外，中兴通讯的困境可能还将继续。

我们再来看看关於华为的消息。外媒报导称，白宫下令评估华为对美国电信网络安全可能构成的威胁，但评估结果未发现该公司为中国政府进行间谍活动的确凿证据。这样的评估结果其实与美国国会小组的报告没有太大区别，後者在报告中也没有指出华为和中兴通讯设备进行间谍活动的明确证据。

我曾说过我并不怀疑华为和中兴通讯当前在设备中植入了进行间谍活动的功能，而美国国会和白宫的报告似乎也都支持这样的观点。然而，中国政府曾有干涉本国大企业事务的记录，这是美国国会的主要担忧之处，这种情况也确实存在。

美国政府领导人可能认为，如果中国政府决定让本国企业协助收集情报，则会危及华为和中兴通讯设备的安全性。这样的顾虑不太可能很快消除，无论华为、中兴通讯或其他方面发布多少篇报告称其设备当前是安全的，不会构成安全危险。

一句话：美国白宫对华为设备的正面评估，不太可能对该公司带来太大帮助，而中兴通讯将会继续身处困境，其核心业务还会问题不断。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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