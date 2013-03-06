《阳歌专栏》中兴与英特尔结盟 华为取悦欧洲市场

2月25日，在巴塞罗那召开的移动世界大会上，中兴通讯展示新推出的Grand S Lite手机。 REUTERS/Gustau Nacarino

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中兴与英特尔结盟 华为取悦欧洲市场**

中国电信设备厂商中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)和华为正在不同侧面采取新的战略行动，前者宣布将与英特尔(INTC.O)结盟，后者则致力于维护其在欧洲市场的地位。说道电信行业，不能不提中国移动(0941.HK)的最新动态，该公司新任董事长再次证实，中国移动正在积极寻求海外并购机会。

先从中兴通讯说起。该公司甫宣布将率先基于英特尔最新Atom处理器研发新型手机。由于涉足移动领域甚晚，英特尔正竭力在快速发展的智能手机芯片市场获取一席之地。目前，高通(Qualcomm)(QCOM.O)和博通(Broadcom)BRCM.O占据着市场主导地位。

英特尔约一年前曾推出另一款智能手机芯片，并与联想(0992.HK)和摩托罗拉合作，希望藉此参与到移动通讯市场。但我认为这些产品不会有长足发展，Atom芯片表明英特尔在开拓智能手机市场方面正在做出更多努力。

联想去年曾采用英特尔新开发的芯片，我当时对此大加赞赏。现如今，即便这些基于英特尔芯片的智能手机市场表现平平，我将再次为中兴通讯冒险采用英特尔最新芯片的举动叫好。英特尔当然是一家精明的企业，即便入行较晚，最终仍会开发出一款成功的智能手机芯片。到那时，联想、中兴等企业将因其与英特尔的早期合作，在产品推向市场中处于有利位置。

接下来再看华为。在最近召开的记者会上，华为援引公司高管本周在欧洲的讲话证实其致力于知识产权保护，并利用在欧洲开发的知识产权惠及当地市场。华为在欧洲市场很多领域面临压力，记者会上的表态及高管讲话本身在很大程度上都看似一场公关活动。

欧盟近期指责华为和中兴获取中国政府不公平的补贴，这可能导致这两公司的产品被征收惩罚性关税。华为和中兴通讯去年也遭遇挫折，当时，华府出于安全担忧禁止其网络设备进入美国市场，一些欧洲政府可能也在考虑采取类似行动。

欧美当局的负面看法可能给华为造成巨大打击。在我看来，华为这一最新的公关式讲话不太可能影响任何决策者，但至少说明华为明白局面的敏感性并竭力作出回应。

最后，让我们快速看看中国移动有关并购的最新表态。中国移动董事长奚国华在中国“两会”间隙表示，中国移动决心走向全球，并正着眼全球范围内的机会。

中国移动多年来一直这样讲，尽管资金储备丰厚，该公司迄今却只在巴基斯坦进行过一次小型收购。现如今的主要区别在于：奚国华刚刚履新，而一些负债累累的欧洲电信商或许有意出售部分新兴市场的资产以换取资金。综合考虑这些新因素，或许今年会看到中国移动收购一些感兴趣的海外资产。

一句话：中兴通讯与英特尔合作看似是在拉近两者关系，而华为在欧洲的活动则是旨在化解当地负面人气的公关行动。

**加强征税会给电商行业降温吗？**

中国电子商务行业未来一年可能出现重大变革，行业内外的企业高管都呼吁采取措施整顿该行业。其中最引人瞩目的是一家传统零售商高管呼吁规范电商缴税行为，此举可能增加消费者网购的成本。其他高管呼吁加强对电商的监管。

步步高集团董事长王填估计全国平台型电商每年漏税超过1,000亿元。步步高是一家传统零售商，每年被电商蚕食的营收或许有数十亿元，该公司拥有超过200家门店，包括超市和百货店，计划2012-2015年期间将营收翻番。如果电商继续迅猛发展，步步高完成目标可能有困难。

电商的税务问题不是中国独有的。美国早年也曾实施免税政策，促进电商行业发展。随着行业的成熟和电商企业取得大量获利，美国很多州开始对电商业务征收传统的消费税。

苏宁云商集团董事长张近东也提出，建议税收部门研究电商的征税方式，加强税收监管。和步步高类似，苏宁也是传统零售商。但和步步高不同的是，苏宁通过苏宁易购在电商领域取得很大进展，尽管获利因此大幅缩水。

张近东向人大提交了加强电商领域监管的提案，一些人认为，张近东针对的是阿里巴巴和京东商城两家纯粹的电商。这些建议意味着什么？对电商行业会产生怎样的影响呢？

我同意中国电商行业过热，需要大的整合。不过不确定政府监管是否是解决问题的方法。该行业的主要问题是太多资金注入，过去两年外资和国内投资者投入了数以十亿计美元。因此，钱烧干净以前，竞争不会降温，和上世纪90年代末美国的互联网泡沫类似。

我同意应对电商和传统零售商一视同仁，包括税收。预计未来将加强对电商征税，中国政府甚至可能出台一些监管电商的新措施。不过这些措施估计也起不了多大作用，直到融资烧光，电商不得不开始专注于赚钱等更为基本的问题。

一句话：中国可能很快出台加强电商交易的缴税措施，或对该行业的发展产生微小影响。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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