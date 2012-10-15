《阳歌专栏》中兴通讯噩耗不断 新东方洗脱嫌疑

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中兴通讯噩耗不断 新东方洗脱嫌疑**

中国两家行业领头羊企业分别传来好消息和坏消息，首先是困境中的中国电信设备制造商中兴通讯< 000063.SZ>(0763.HK)再次传来噩耗，而教育服务机构新东方(EDU.N)则为重创的在美上市中国企业带来一些亟需的安抚。中兴通讯的坏消息似乎永远都没个头，现如今，我们将要看到所有这些负面消息对该公司造成的影响：中兴通讯刚刚发布业绩预警称预计第三季亏损20亿元人民币。同时，新东方则悄然发布声明，暗示美国证券交易委员会对该公司一些会计行为的调查已证明该公司并无违规行为，此事对於在美上市中国企业而言无疑是个好消息。在美上市中国企业在过去一年多时间中屡屡深陷会计丑闻。

让我们先来看看中兴通讯。中兴通讯罕见地在周末发布公告称，截至9月底的第三季度，预计将录得亏损19亿元-20亿元，抵消上半年全部利润。我跟踪报导中兴通讯已经有一段时间了，这是我记忆中该公司近年来首次季度亏损。中兴通讯在过去十年的大部分时间中都宣称营收和利润稳步增长，直到去年才开始步履蹒跚。

中兴通讯将公司业绩的重大逆转部分归咎於利润率的缩减，很大程度上归结于中兴激进打造智能手机业务的举措。中兴还将业务的减少归咎於备受争议的伊朗市场。伊朗政府此前聘用中兴通讯建设一个高端电信网络，但现如今该项目陷於停滞，因美国正在调查中兴通讯是否违反美国法律、在该网络中使用了美国制造的电信设备。美国禁止企业向伊朗出售任何产品，因美国怀疑伊朗试图研发核武器。

雪上加霜的是，中兴通讯和华为的网络设备产品一直被美国以国家安全疑虑为由拒之门外，加拿大和某些欧洲市场或许也会很快采取类似措施。如果我是一名反向投资者，我会说，即将到来的抛售或让中兴通讯的股价降至三年新低，对反向投资者而言似乎正是一桩好买卖。但我认为中兴通讯还会继续传出坏消息，该公司最终可能会被迫进行重大重组或出售其他有问题的电信设备业务。

同时，新东方的消息就要好很多。该公司称，美国证券交易委员会(SEC)对新东方将可变利益实体并入上市公司财务报表没有异议，对将新东方的学校并入新东方或者新东方在中国的子公司也没有异议。新东方此前之前透露公司正在接受SEC的调查，但并不清楚确切原因。根据接受质询的问题，新东方猜测调查原因与子公司的一些会计行为有关。

这则声明似乎非常低调，因这则消息是在新东方公布年报时披露上述消息的。我认为当纽约证交所周一开盘後，新东方的股票会有不错涨势。从更广泛的角度来看，这种嫌疑的摆脱无疑是个好消息，有助於消除某些投资者对海外上市中国企业会计行为的疑虑。

一句话：中兴通讯第三季度的大规模亏损标志着该公司螺旋式下降的开始，该公司或最终以重组告终。

**Solyndra发难 光伏业者拼个你死我活**

全球光伏面板制造企业的冲突益发像是生死之争，已经破产的美国企业Solyndra起诉中国三家最大的同业实施了非法的市场垄断行为。有人也许会问：“等等，Solyndra难道没有比控告同样濒临破产的中国同业更有益的事情要做了吗？”如果是这个问题，答案似乎是“的确如此”。也许经营失败的Solyndra仍在寻求保住最後的颜面，也许期望借助快速了结此案来获得一些资金，以打发包括美国政府在内的众多债主。

光伏产业史学家将把2011年8月Solyndra的破产作为一个重要事件，因其引发了美国政府对中国光伏电池企业的“双反”调查，後者被指控利用低息贷款和出口退税政策，获得了不公平的政府支持。调查促使美国商务部上周裁定对中国光伏电池生产企业徵收惩罚性进口关税，具体征税将从年底开始。

在最新挑起的事件中，Solyndra在对中国尚德电力STP.N、天合光能(TSL.N)和英利(YGE.N)等众多中国光伏企业提起指控。Solyndra指称这些中国企业串通一气，以低於成本的价格在美国市场倾销光伏面板。如果这是被控企业的初衷，这些中国企业无疑已经大获全胜；受市场供应过剩影响，光伏电池的价格已经跌至无法持续生产的低位，甚至整个光伏市场都在经历着最严重的危机。

英利和天合光能周末都发表声明，否认Solyndra的指控，称他们将在这起案件中勇于维护自身利益。以我个人来看，这起诉讼的指控令人难以信服，中国光伏企业处於极度竞争的环境中，似乎不会愿意组织起来实施指控中所描述的合谋。

不过这并非意味着Solyndra指控的不公平政府支持是空穴来风，我坚信所有上述中国光伏企业都得到了中央及地方政府的巨大支持。这种支持在未来数月还将继续存在，有消息称中国国家开发银行正在忙于制定援救方案，那些光伏行业的领先者将再次受到关照。

美国Solyndra正在进行破产清算，偿还欠债，也可能希望与中国企业就倾销指控达成快速和解，为偿还债款再多筹措些资金。读者也许会想起美国政府恰巧也是债主之一，曾为Solyndra提供了5.35亿美元的贷款担保。

回到我说的生死之战的比喻，这起新挑起的诉讼显示，这些为生存而战的光伏企业未来着实不妙，行业下滑尚未出现止跌企稳迹象。曾经的行业领头羊尚德电力最近获得了3,200万美元的政府信贷，以维持未来几个月的生产运营。我肯定天合光能和英利也可能面临类似的资金紧张状况。

First SolarFSLR.N和Solar WorldSWV.DE等其他欧美光伏面板生产商也很有可能发出类似指控，如果他们认为内讧能有助於改善自己存活的机率，陷於资金困境的中国公司可能会出现内讧。如果事实果然如此，全球光伏电池行业将不可避免地出现整合，一些企业将因此消亡。

一句话：Solyndra对中国光伏电池制造企业的指控可能掀起新一轮行业诉讼，业内企业正在为生存而战。（完）

编译：靳怡雯/王凤昌 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。