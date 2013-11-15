《阳歌专栏》安全担忧冲击思科在华销售

2013年11月14日，在思科北京客户体验中心拍摄到的该公司标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**尚德电力日薄西山 曾获政府大力支持**

光伏行业的昔日先锋企业尚德电力快速没落，我觉得有必要看看相关的最新报道，这些报道显示了该公司是如何严重依赖政府支持的。与此同时，还有一个最新进展是，尚德电力股票最终被从纽约证券交易所摘牌。该公司股票其实应当早就被摘牌。尚德电力旗下的无锡尚德今年3月进入破产保护程序，不过资者仍认定中国政府会出手援救。

写着这些时，我突然觉得有点怀旧，担心这可能是尚德电力从这个世界上消失前最后一次写关于该公司的文章。不过我觉得，该公司在最终落幕前应该还会有消息出来，令其最终体面的谢幕。

先来看看显示尚德电力严重依赖政府支持的报道。政府大力扶持，是中国光伏产业过去10年不断壮大的主要原因之一，结果导致供应严重过剩，拖累整个行业在两年多前陷入低迷，如今才开始有所好转。光伏行业不景气令大量欧美企业遭受冲击，尚德电力则是中国同类企业中受影响最严重的。

根据最新报道，尚德电力的两大债权人均是大型国有银行，其中最大债权人是国开行，第二大债权人则是中国银行在无锡的一个分行。国开行属于政策性银行，该行持有约24亿元尚德电力债券，相当于该公司95亿元总债务的四分之一；中国银行无锡分支则持有尚德电力近20亿元债券。中国国有银行往往按照政府指示行事，发放的贷款利率低于市场水平。

简单算算，会发现光是这两家银行就持有尚德电力近一半的债务。不过，尚不清楚该公司国际债务是否也包括在这95亿元债务中。不论如何，两家大型国有银行向尚德电力贷款7.2亿美元，对于颇有怨言的外国竞争对手而言，也算是中国不公平支持光伏企业的有力证据。这些外国企业的投诉，导致美欧对中国光伏产品发起反倾销调查，并发现中国确实向本国的光伏企业提供了不公平的支持。

再来简单看看另外一大进展，即尚德电力股票在本周早些时候被转移至场外交易市场（OTC市场），纽约证券交易所给出的理由是不能确定该公司是否能按时提交年度报告。但我怀疑，该交易所高层可能也对没有加大施压力度促使尚德电力更早退市心存愧疚，因为大多数企业进入破产重组时，通常是被立即退市。

尽管尚德电力进入破产程序，但投资者仍觉得该公司价值超过1亿美元，其股价大多数时候仍在1美元关口上方交投。上周，在该公司进行清算明确后，其股价最终开始下跌，但最近交易日在OTC市场，其股价一度反弹40%。就个人而言，我乐于看到尚德电力股票最终完全停止交易，而这也将正式宣告其将不再是上市公司。

一句话：关于尚德电力债务情况的最新报道表明，该公司曾获得政府的大力支持，而其在纽约上市的股票行将变得一文不值。

**安全担忧冲击思科在华销售**

思科警告称，本季度营收可能下滑10%左右，并继续下滑至明年年中，因发展中国家市场销售大幅下降，特别是中国。思科指出，美国政府承包商前雇员斯诺登披露美国监控项目后，其在华销售大幅减少。

报告并未提及在华销售下滑的细节，我猜测幅度可能超过20%才会对思科的全球销售产生如此大的影响。IBM(IBM.N)也提到了在华销售疲软，其第三季度中国营收下滑22%。微软(MSFT.O)称，中国是其第三季度全球最弱的市场之一。

中国经济正在经历大的调整，在华业务大幅放缓的或许不只是全球科技巨头。不过我猜测政治因素至少是部分原因。美国政府去年禁止所有美国电信企业购买华为和中兴的网络设备，因怀疑这两家公司与中国政府关系紧密，从而引发国家安全担忧。两家公司都否认产品构成任何国家安全威胁，尽管其他西方国家领导人也提出了类似的问题。

斯诺登披露的信息显示美国企业配合了美国政府的间谍项目。不过我看到大多数情况是雅虎(YHOO.O)和谷歌(GOOG.O)等互联网企业在接到政府传票后提供了信息。我还没有看到美国政府与IBM等系统提供商和思科等硬件提供商进行合作的指控。晚些时候可能出现这样的指控，但没有出现这种指控的事实似乎暗示美国政府的努力集中在电信企业和其他服务提供商身上。

未来一两年，思科和其他软硬件提供商在华销售可能遇冷。之前也提到过这样的担忧，微软10年前作出了不寻常的决定，向中国政府开放了源代码，以缓解安全担忧。近期有报道称，中国联通(0762.HK)(CHU.N)去年安全担忧替换了核心网络的部分思科设备。

这对思科、微软和IMB等在华外企意味着什么呢？显然，他们中的大多数未来一年可能会遭遇在华销售放缓或下滑，既受累于经济放缓，也因国家安全担忧。我预计，随着监控丑闻的记忆开始消褪，寒冬终会过去，但2015年以前似乎不太可能发生。

一句话：思科和其他美国IT巨头未来一两年在华销售将疲软，因本土企业出于安全担忧避开它们的产品。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳

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