《阳歌专栏》乐视意外亮相世界移动通信大会

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**乐视意外亮相世界移动通信大会**

一句话：乐视借助低价销售智能电视和智能手机以换取视频订阅合同的精明业务模式，正在推进全球扩张，是一家值得关注的企业。

世界移动通信大会（MWC）本周在西班牙巴塞罗那举行，各种相关的小消息满天飞，但最大意外之一却是看到在线视频企业乐视(300104.SZ)的标识，因为像优酷土豆YOKU、爱奇艺等国内的许多竞争对手均未现身展会，就连全球行业领袖YouTube也缺席。鉴于参加MWC的主要是电信设备企业和智能手机厂商，这也就不难理解了。

再看看四周的参会代表，很快我就发现乐视其实只是购买了这个户外小小餐饮区的广告权，而且据我随后了解价钱不菲，大约15万美元。

乐视是中国在线视频市场首批出现的企业之一，起初并不是很显眼，优酷土豆、爱奇艺和搜狐视频抢去了大部分风头。但作为元老级企业，该公司似乎最终也享受了一些不错的红利，包括是目前中国唯一盈利的在线视频企业等。

该公司快速崛起带动其股价近期大涨，自去年12月来已经上涨了几乎两倍，公司市值达到640亿元（超过100亿美元）。相比之下，公认的中国在线视频行业老大优酷土豆的市值也就只有33亿美元，该公司股价在过去一年下跌逾50%。

那么，乐视突然崛起的背后原因是什么呢？该公司为何参加了MWC呢？与许多只提供视频服务的同业不同的是，乐视专注于按成本价格甚至亏损销售网络智能电视的战略，然后靠用户订阅在这些电视上播放的视频产品挣钱。该公司刚刚还宣布了进军智能手机的举措，目的是在移动领域复制这一商业模式。

这种业务模式似乎正在起效，而这或许也正是许多其他中国同业探索类似战略的原因。该公司国际扩张业务负责人Sierra Ma对我称，乐视去年在华销售智能电视150万台，目前的目标是将这种模式向其他市场延伸，首先进军的则是香港和台湾市场。Sierra Ma的同事Andy Chan向我简单介绍了他们目前为止的各种努力，包括该公司近期在香港以“饥饿营销”方式在线限量销售电视，已有1.5万用户订购。

乐视今年对香港和台湾市场抱有较大希望。Andy Chan称，接下来该公司很有可能试水新加坡、马来西亚等东南亚市场。但该公司也在与其他地区的电信企业进行一些初步接触，包括美国巨头AT&T(T.N)、欧洲的沃达丰(VOD.L)和印度的Tata Teleservices等。

Sierra Ma称，她也对乐视在MWC如此受关注感到意外，如果一切按照计划进展，乐视明年将重返巴塞罗那，届时将会有展示公司产品的展位。我不希望卷入公司炒作，但乐视确实看起来像是一家拥有日益紮实业务模式的企业，因此值得关注。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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