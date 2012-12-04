《阳歌专栏》中国光伏产业：几家欢喜几家愁

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国光伏产业：几家欢喜几家愁**

今天有几则来自光伏产业的消息，其中苦苦挣扎的江西赛维LDK太阳能LDK.N有更多坏消息，而两家西方太阳能面板制造商则在中国市场取得了新的重要进展。与此同时，Canadian Solar(CSIQ.O)传来好消息，该公司为加拿大一个新太阳能发电项目筹得资金。

让我们先从江西赛维的消息说起，这是今天新闻中最糟糕的消息。江西赛维是该行业表现比较糟糕的主要企业之一。太阳能行业目前正面临巨大的供应过剩局面。江西赛维糟糕的财务状况令其在今年多数时间处於破产边缘，实际上，该公司正处於被地方国有背景企业接管的痛苦过程中。

最新财报显示，江西赛维的梦魇还在继续。该公司本季度又录得1.37亿美元巨额损失，尽管这已经比上季度2.53亿美元的损失有所改善。江西赛维表示，公司在第三季度再次裁员2,600人，意味着公司目前在职人员只是今年年初的一半。

但巨额债务意味着，倘若政府不出手救援，江西赛维很难幸存下来。救助计划很可能将在明年第一季度前最终敲定。投资者在公司财报出炉後纷纷抛售江西赛维的股票，股价大跌10%，因很多投资者或许认为，在国资背景的企业接管後，江西赛维的股票或许会一文不值。

同时，西方企业First SolarFSLR.N和Sunpower< SPWR.O>均宣布了在华新项目。通过建设新的大型太阳能发电厂，中国政府计划致力於支持其太阳能面板厂商。First Solar表示将在新疆为一示范项目提供2兆瓦的薄膜光伏面板。SunPower表示将成立一家合资企业，向中国市场出售太阳能面板。

关注First Solar、SunPower及其他西方企业在华如何表现将十分有趣。这些企业将面临天合光能(Trina Solar)(TSL.N)、英利(YGE.N)等本土企业的激烈竞争。华府和欧盟近期采取行动，惩罚中国太阳能面板商，因其从中国政府那里获得不公平支持，所以我们很可能会看到中国政府还以颜色，使First Solar和SunPower等外国企业在华无法接收大订单。我认为，我们很可能会看到政府会在这些新项目中偏袒中国太阳能面板商，但西方企业也能分得一杯羹。

最後，让我们迅速看看Canadian Solar。该公司为加拿大一项目从德意志银行获得1.39亿美元融资。Canadian Solar似乎想借此表明，自己能够从真正的商业银行为其项目获得资金，而不是依赖中国国有银行。但该案中，这笔贷款只是项目建设的短期贷款。一旦完工，该发电厂将即刻出售给长期持有方，这也意味着德意志银行的风险相对较小。但看到商业银行对这种项目感兴趣还是令人欣慰的，这说明该行业仍有长期潜力。

一句话：江西赛维被国资背景企业接管仍在进行中，但最近财报依然很糟糕，中国加强太阳能行业的计划或令外国太阳能面板商受益。

**百度在滑落？**

互联网数据统计企业CNZZ的最新数据显示，按照独立访客数标准，11月百度(BIDU.O)的搜索市场份额下降至72.84%，10月为73.53%；按照页面浏览量标准，11月百度的搜索市场份额下降至72.03%，10月为72.97%。

而同期奇虎360QIHU.O的份额则在上升。按照独立访客数标准，市场份额由9.78%上升至10.02%；按照页面浏览量标准，市场份额由9.64%升至9.90%。尽管市场份额上升对奇虎360有利，我认为该公司股价的表现有些过头，周一上涨约10%至18个月高位。

股价上涨导致奇虎360的市值升至32亿美元，超越了新浪(SINA.O)。而百度的股价则继续走低，下跌0.4%，接近11月触及的52周低位。

那麽到底发生了什麽？显然投资者在平衡仓位，大量押注奇虎360能够继续获得市场份额，甚至可能最终从百度手中夺得搜索市场老大的位置。如果真会发生这种情况，奇虎360股价确应有很大上涨潜力。奇虎32亿美元的市值只有百度330多亿美元市值的约十分之一。

百度创始人李彦宏近期鼓励其员工要重新发现“狼性”。这种特性曾成就百度的成功，但在其逐渐主导搜索领域的过程中，百度渐渐丧失了这种特性。奇虎360的迅速崛起非常引人注目，因其今年夏天才刚刚推出搜索服务。但我认为现在还没到为百度撰写墓志铭的时候，我们将在未来数月看到这家搜索巨擘会采取一些更为积极的举措，扞卫其在搜索领域的主导地位。

一句话：投资者因冀望奇虎360搜索业务将迅速崛起而迅速抬高其股价的行为可能有点过头，而百度很可能将采取积极措施，防止其搜索市场份额遭蚕食。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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