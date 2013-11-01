《阳歌专栏》尚德电力福无双至 比亚迪加州遇阻

2011年1月11日，在底特律举行的北美国际车展上拍摄到的比亚迪标识。 REUTERS/Mark Blinch

**无锡国联投资尚德电力 海外债权人在纽约提起诉讼**

正在努力进行重组的尚德电力控股STP.N益发面临复杂的国内外形势，在这种情况下出现拉锯战也很正常。与国际市场的诸多联系意味着尚德电力的重组可能比很多人预期的时间要长。这个案例也凸显开展大量跨境业务的企业面临的不寻常风险。根据最新进展，尚德电力宣布收到无锡国联的投资意向，同时也被一些债权人告上美国破产法院。

熟悉尚德电力的人都知道，尚德电力有很多国际联系。该公司总部位于中国，却在纽约证券交易所上市。该公司最大的市场在欧洲，在那里尚德电力控制着建造光伏电站的Global SolarFund。全球多家机构投资者持有尚德电力数十亿美元的债权，中国大型银行亦为该公司提供了大规模贷款。

在如此复杂的背景下，不难理解所有人都试图介入尚德电力的重组。尚德电力旗下的无锡尚德今年早些时候宣布破产。尚德电力的一些海外债权人看起来不认为能够从无锡的法院那里获得什么好处，这种担忧可能是有道理的，法官有可能优先考虑国内的债权人。

这种担忧导致一些海外债权人将尚德电力告上了纽约南区美国破产法院，尚德电力对此持反对态度。我不了解破产法，不过提起诉讼的债权人可能认为纽约州法院会接手这个官司，因为尚德电力在纽约上市。尚德电力称，提起诉讼的债权人是个很小的组织，但我怀疑这种说法无法说服纽约州法官驳回诉讼申请。

尚德电力宣布，已经收到无锡国联1.5亿美元的投资意向书。无锡国联是无锡市政府控制的企业。此前顺风光电(1165.HK)已经成为无锡尚德的战略投资者。无锡国联的投资似乎是无锡市政府确保尚德电力不被顺风光电控制的举措，以防顺风光电关闭尚德电力在无锡的业务。这可能严重阻碍顺风光电重组无锡尚德，迫使顺风光电继续营运原本可能打算关闭或搬迁的设施。

此外，Global SolarFund投资的一些欧洲资产由于涉嫌违反监管等原因，被意大利一家法院冻结，尚德电力也在努力解决该问题。

情况总体上很复杂，我觉得中资企业最终将获得尚德电力的控制权，但是尚德电力的重组可能还需要七八个月才能完成。

一句话：尚德电力重组将比预期的时间长，因国内外情况错综复杂，其中包括一些债权人将尚德电力告上破产法院。

**比亚迪加州遇阻**

沉寂了一年之后，电动汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)又陷入了一些小麻烦，涉及到公司在美国加利福尼亚州的雇工行为和技术。我认为这两个问题都不会给比亚迪带来长期影响，但凸显比亚迪和其他中国汽车企业在进行全球扩张时可能遭遇的阻碍。比亚迪的电动汽车业务严重依赖全球市场，风险尤其大。

报道称，比亚迪因违反加州最低工资法，并无法提供薪资支付证明，被罚10万美元。这种违反劳动法的行为对比亚迪这样尚没有在美国进行过很多业务的企业来说并非罕见。我怀疑比亚迪与巴菲特的关系是此事受到关注的主要原因。巴菲特拥有比亚迪10%的股份。

比亚迪称，公司是一个劳工组织活动的受害者，并称计划在当地新建的一个工厂扩大电动巴士产量时雇佣更多工人。比亚迪称，争议并非源于支付加州当地雇员的薪水，而是前往新工厂培训当地工人的中国工程师的薪水。

我觉得这事并不严重，不会对比亚迪的美国计划产生任何长期影响。不过凸显出该公司在全球市场扩张时可能遇到的冲突，包括阿根廷等新兴市场国家以及英国和德国等发达国家。

比亚迪刚刚在加州建造了一个生产电动巴士的工厂，一些当地媒体称，该工厂生产的九个巴士零部件中，七个未获长滩市政府批准，长滩市政府是比亚迪电动巴士的一个大客户。这看起来和该工厂出现的一系列质量问题有关。

我认为这种质量问题和新工厂有关，和比亚迪的技术无关。果真如此，预计随着该工厂生产经验的增加，问题很快会得到解决。

过去一年里，比亚迪的前景大幅改善，推动股价翻倍。比亚迪本周公布最新的季度业绩，预计今年获利可能上升高达七倍，主要得益于传统汽油动力汽车的销售提升。

比亚迪称，公司计划开始逐步退出汽油动力车型，专注于电动汽车。该公司电动汽车的销售仍不多，大多仅限于国内外的一些试验项目。要想维持股价反弹，这些试验项目需很快开始产生出结果，并对公司的营收和获利作出贡献。这种情况出现的可能性越来越大，不过加州的问题表明可能会出现一些波折。

一句话：比亚迪在加州遇到两个小麻烦，看起来问题不大，但反映出该公司和其他中国汽车企业进行全球扩张时可能遇到的阻碍。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌/程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。