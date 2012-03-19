《阳歌专栏》阿里巴巴和eBay狭路又相逢

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴和eBay狭路又相逢**

七年前，阿里巴巴和eBay(EBAY.O)在网络拍卖领域打得血雨腥风，但讽刺的是，那场战役没有胜利者。如今，两大电子商务巨头或在电子支付领域再起冲突。

最新报导称，eBay旗下大获成功的PayPal拟进军中国快速增长的国内电子支付市场。实际上，PayPal已在处理中国和其它国家间的电子支付。PayPal还暗示，早在去年秋天，就已认真考虑进军中国本土市场，处理中国买卖双方的交易支付。

中国在线支付市场尚未对外资企业开放，但中国目前开始接受申请，许多人预计，中国将於今年晚些发放首批执照。去年，中国本土电子支付商获得执照。PayPal一名高管称，他对其公司成为首批获准的外国公司持谨慎乐观态度。

关注这一市场的人知道，PayPal进军中国在线支付市场，将与阿里巴巴的支付宝（AliPay）构成直接竞争。支付宝已迅速成长为阿里巴巴集团最具价值的资产之一，也是该领域的领头羊之一。

中国互联网史学家将想起阿里巴巴另一项服务——淘宝在线拍卖市场，从2005年前後与eBay的易趣网进行激烈交锋。淘宝制定了严格的免费政策，并由此迅速蚕食易趣网市场份额。易趣网当时是中国在线拍卖服务的主要平台商，也就是所谓的C2C服务。

易趣网最终妥协，将市场让给阿里巴巴，而阿里巴巴此战大获全胜。颇具讽刺的是，阿里巴巴未能找到在线拍卖业务大幅盈利的途径，发现自己虽胜犹败。如今，在线拍卖业务不过是阿里巴巴规模较小的资产之一。

eBay和阿里巴巴此後度过了短暂的“蜜月期”，eBay於去年打破了两者合作关系。不同于不再吸引投资者的在线拍卖业务，电子支付业务看似是更保险的长期押注，因为总会被网络交易者用到，并能在转账支付中为服务供应商提供稳定财源。

支付宝在中国国内运营已久，显然在市场中占有优势。但也就是说，PayPal多年来一直活跃在中国与其它国家客户的跨境交易市场，如果获得在华营业执照，拥有众多资源发起一场新的战役。这场竞争将是多彩有趣的，eBay很可能在第二次与阿里巴巴角力中获胜。

一句话：今年晚些时候，阿里巴巴和eBay或在电子支付领域第二次角力，阿里巴巴支付宝服务或承压。

**中芯国际：仍然依赖国家**

中国最大的芯片制造商中芯国际0981.hkSMI.n似乎牢牢依靠中国政府的支持，尽管它竭尽努力表明能在利润丰厚但竞争激烈的数码产品核心部件的高科技产品市场上立足。中芯国际最近有证据表明其不能依靠自己创造的收入在竞争中发展，最新公告显示其已经获得了6亿美元的银团贷款来帮助它北京十二英寸晶片厂的扩充及技术发展。公告中，中芯国际CEO邱慈云表示商业银行参与这笔贷款证明公司前景好，意味着商业银行只会借钱给未来具有较强潜力的公司。但是仔细看看参与贷款的银行名单，全部都是中国政策性银行和国有商业银行，它们都是接受国家政府指令的。这些银行包括国家发展银行和进出口银行这类政策性银行，以及中国建设银行0939.hk601939.ss、北京银行和上海银行这类商业银行。这不足为奇，中芯国际两个最大的基地在北京和上海，这解释了为何这两家顶级的区域银行会参与这笔交易，毫无疑问是地方政府官员指导参与的。我并不是说接受国有银行的的资金本身有错，但它绝不是说服投资者称自己长期前景美好的很有力证据。的确，投资者似乎对贷款公告无动于衷，甚至有点担忧，消息发布後该公司纽交所上市股价下跌近5%。中芯国际香港上市股价自去年夏天以来一直毫无起色，那时董事长突然去世，公司爆发内部管理层斗争，受人尊敬的CEO被迫辞职。紧接着就是一段不稳定的时期，直到内部斗争的煽动者被挤出并且新的CEO邱慈云上任才带来些稳定性。内部斗争之前中芯国际股价每股高达0.9港元，那时前任CEO传达出将业绩不好的公司扭亏为盈的明显迹象，後来股价从0.9港元一直跌到现在的0.4到0.5港元之间。最近的贷款公告只是强调了前任CEO付出的一切努力已被消除了，因为高度周期性的全球芯片行业走向下一个衰落，这个曾经前途无量但持续遇到困难的公司最早要到明年年底才有可能会扭亏为盈。

一句话：中芯国际继续依赖国家支持为其融资表明公司一直亏损，近期无望扭亏为盈。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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