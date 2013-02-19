《阳歌专栏》阿里巴巴和搜狗向搜索业务发力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**阿里巴巴和搜狗向在线搜索业务发力**
中国在线搜索市场出现了一连串有意思的新发展，经历多年由百度(BIDU.O)独占鳌头的沉寂期后，该市场突然孕育出一系列新动作。有报道称，已经营有一淘网的阿里巴巴正在进军更主流的搜索市场。还有报道称，搜狐(SOHU.O)旗下的搜狗正在洽购腾讯(0700.HK)的搜索引擎业务搜搜。搜狗是中国的第三大搜索引擎。另外，还有消息称，《人民日报》旗下的搜索业务即刻搜索经营困难，正在裁减约100名员工。
前两则消息表明，中国在线搜索市场突然出现了新的活力，而在谷歌(GOOG.O)中国业务高调退出后的过去两年，该市场基本上是沉寂一片。去年夏季，该市场开始显现新的活力，当时奇虎360QIHU.N向该市场发力，推出了自己的搜索引擎so.com。此后，奇虎一路高歌猛进，很快就攫取了10%的市场份额。
如今看来，阿里巴巴也想借助推出新的阿里云搜索服务，在这个有利可图的市场占一席之地。阿里云搜索域名为s.aliyun.com，主要提供网站、新闻和图片搜索业务，与百度、谷歌和其他主流搜索引擎的业务大同小异。阿里巴巴已经营有一淘网这样的搜索业务，但该业务主要提供购物比较搜索。现在断言阿里云搜索能否成功显然为时尚早，但我觉得迎接该业务的将是一场攻坚战，其将不得不与至少五至六家资历颇老的企业展开角逐。
与此同时，媒体援引未具名行业消息人士报道称，搜狗正在洽商从腾讯收购搜搜。如果此事属实，那么也颇有看头。过去一年，搜搜市占率稳步上升，搜狗若能将前者纳入麾下，则可获得更多动力，协助其超越奇虎成为该市场的第二大企业。
但我对这项交易能否发生深表怀疑。过去一年，关于搜搜的传言可谓层出不穷，当中包括裁员、甚至可能关闭网站的消息。对于这些消息，腾讯曾多次出面予以否认，还曾暗示其不会退出搜索市场。作为中国最大的互联网企业，腾讯肯定有充足的资金来维持搜搜运转，哪怕该业务仍在亏损。
最近有关搜狗合作动作的传言层出不穷，当中包括其首席执行官与奇虎首席执行官的最新会谈。当该领域出现如此多的传言时，通常意味着热切的记者和企业高管都只是在制造舆论，即使这样的报道毫无实际内容可言。
最后，我们来看看关于即刻搜索的消息。媒体报道称，即刻搜索将裁员约100人。即刻搜索回应称确实有裁员，但所谓裁员100人言过其实。即刻搜索是隶属于《人民日报》的搜索引擎。
我对此事不想多加评论，但如我之前所言，我觉得像《人民日报》、新华社这样的大型官方媒体，重点应放在做好宣传工作的角色上，勿要尝试组建商业化的业务。这些企业由于缺乏企业直觉，业绩通常十分糟糕，甚至毫无业绩可言。鉴于此，没有理由认为即刻搜索将会与众不同，而且我觉得该业务充其量也就是市场的一个小角色，甚至还可能在接下来的2-3年关张。
一句话：面对中国拥挤不堪的在线搜索市场，阿里云搜索将面临艰难时期，而搜狗可能收购搜搜的传言十有八九并不属实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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