《阳歌专栏》Imax豪赌中国市场

**中国批准两宗大规模并购交易**

中国稳步提升大规模并购审批程序，商务部本周在同一天批准了两宗大的并购：软件巨头微软(MSFT.O)收购诺基亚NOK1V.HE手机业务以及啤酒巨头百威英博(BUD.N)收购金士百。

两宗交易在同一天获批或许是个巧合，微软的并购规模远大于百威英博收购金士百，第二宗并购案所受的调查可能少得多。不过对于大规模全球并购来说可能是个好消息，因为中国暗示不会因为政治而否决并购。

微软去年9月宣布出资52亿美元收购诺基亚的手机业务。美国和欧洲等主要市场的监管机构都已经批准了该并购。中国增加了一些小的附加条件，包括微软的手机和无线技术专利费不上调等。

该并购原定于上个月底完成，但微软和诺基亚因等待某些亚洲市场的监管批准而不得不进行了推迟，大家都知道他们说的是中国。中国仍在学习如何审批并购，往往比西方国家需要更多时间。中国花了六个月的时间进行审批，有些长了，但和之前的案例相比，六个月也算有所提高。该并购案最终获批似乎才是最重要的一点。

中国对牵涉手机的并购交易最大的担忧一向是价格，因为很多本土生产商往往抱怨外资企业利用专利权对市场拥有太多控制。要是商务部在批准该宗交易时提出更多附加条件以安抚本土厂商，应该也不是难事。鉴于此商务部此次的做法值得称赞，尽管花的时间有点长。

再来看看百威英博收购金士百的交易。此宗交易没有获得太多关注，尽管之前有报道称并购金额可能达6.3亿美元。金士百是中国最大的纯生啤酒生产商之一，其主要资产也是纯生啤酒生产线。

不清楚该并购协议何时签署，以及何时提交的审批申请，或许是2月份。审批时间大约两个月，相对比较短。

如果看一下市场数据，就明白该并购可能比较容易审批。百威英博目前是中国第三大啤酒厂商，市场份额约为13%，排名前两位的华润雪花啤酒和青岛啤酒(0168.HK)(600600.SS)的市场份额分别为23%和17%。存在三大巨头的市场仍比较有竞争性，而商务部能够顶住可能来自另外两家本土厂商的压力而批准该交易值得称赞。

一句话：中国批准两宗大规模全球并购交易，反映其审批并购的技能在提升，暗示政治考量不是审批过程的主要因素。

**Imax豪赌中国市场**

巨幕电影技术公司Imax(IMAX.N)宣布向本地合作伙伴出售中国业务的20%股权，此事在今天引起媒体广泛关注。该公司此举堪称明智，可使其看起来更加中国化，其目的是在中国欣欣向荣的电影市场上占据一席之地。同样有意思的是，Imax称计划让中国业务今后五年在中国上市，将成为外国企业在华IPO的罕见事例。

Imax的计划表明该公司豪赌中国市场，这对许多看重中国市场增长前景的外国企业而言非同寻常。目前，越来越多的企业将其亚洲总部设到上海和北京，有些企业甚至还将中国业务与其他亚洲业务分拆，使中国成为其单独运营的地区。

Imax为何如此豪赌中国市场，原因其实很简单。过去10年，中国电影市场发展日新月异，已经成为继美国之后的全球第二大票房市场，去年中国票房收入达到36亿美元。电影院线建设如火如荼，是推动中国电影市场繁荣的原因之一，Imax已经与中国最大的电影院线运营商之一-

-万达集团建立了密切的合作关系，该公司还向高品质电视娱乐市场投资，近期与TCL(1070.HK)(000100.SZ)组建了合资公司。

带着这样的背景，我们来看看相关的最新消息。媒体报道称，Imax将中国业务的部分股权出售给华人文化产业投资基金以及方源资本，这两家公司分别以4,000万美元购得其10%股权，交易预计在明年完成。据Imax公司执行长RichardGelfond称，这项交易有助于为Imax中国公司未来五年进行IPO铺路。

不论从哪方面看，这都是相当明智的交易，把Imax与一些实力雄厚的合作伙伴连结在了一起，同时也表明该公司十分重视中国市场。该公司让中国业务上市，也属于明智举动，为本地投资者提供了购买娱乐行业潜力科技股的机会。目前，在中国上市的娱乐公司大多是国有传媒企业，但由于该行业变幻莫测，这些企业中的多数都面临财务困难。

这项交易对华人文化产业投资基金而言堪称一大进步。自2009年成立以来，该公司已与国际传媒企业进行了多项大型交易，曾接手了新闻集团(NWSA.O)旗下的中国电视频道。近期，该公司携手梦工厂动画DWA.N，开设了东方梦工厂。东方梦工厂总部位于上海，《功夫熊猫》系列影片的最新一部将是其开张后的首个大项目。

此外，这项交易还为Imax中国业务确定了大约4亿美元的初步估值，相当于该公司市值的五分之一左右。从营收情况看，这一估值看起来相当恰当，去年Imax应收额为2.88亿美元，中国市场营收占到5,650万美元，相当于占总营收的20%左右。但与其他市场相比，中国市场增速迅猛，预计Imax中国业务估值也会水涨船高，IPO时可能会是目前的四倍。

一句话：Imax向两家本地合作伙伴出售中国业务股权，应当有助于加强该公司在中国市场的地位，为其营收再添动能，推动其中国业务估值在IPO时大幅攀升。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王琛

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