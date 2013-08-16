《阳歌专栏》中移动与苹果接近达成协议 红米手机获超高人气

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**唯品会和当当网财报表现不错 但股价大跌**
唯品会(VIPS.N)和当当网DANG.N发布的最新季度业绩看起来相当不错，前者正在巩固其作为中国领先在线折扣零售商的地位，后者则在对其业务模式进行调整。不过，如果看投资者的反应，或许永远不会知道两家公司业绩情况很好。这两家公司业绩出炉后，他们的股价双双大跌。
这两家公司股票遭抛售，很可能是“于传言时买入，于事实时卖出”的典型案例，在这次突然回调前，两家公司的股价年内曾出现大涨。唯品会股价跌幅较大，业绩发布后下挫13.9%。尽管如此，该公司股价年内仍上涨近两倍。当当网股价在业绩出炉后下跌11.6%，不过其股价在年内仍上涨一倍有余。
我们先来看看当当网。由于日用品电商领域竞争激烈，当当网已经连续两年亏损，如今则在努力扭亏为盈。自2011年一季度以来，当当网就没有发布过实现盈利的业绩，该公司今年二季度继续亏损。不过，二季度净亏损同比收缩一半左右，至1,040万美元，
当当网业绩状况改善，主要得益于该公司近期推行的业务模式多元化策略。该公司之前的业务模式是直接向消费者销售商品，近期则新增了第三方卖家平台。该平台与阿里巴巴的业务模式类似，相关成本远低于传统的直销模式，因此很具吸引力。
当当网称，二季度旗下交易平台的交易额增长近两倍，达到1.28亿美元，占同期营收总额的一半左右。交易平台交易额大增带动该公司利润率上升，从而令当当网亏损收窄。该公司预测当前季度平台交易增速将略有放缓。如果当当网平台交易维持当前的趋势，那么该公司则有望在年底或明年初最终扭亏为盈。
我们再来看看唯品会的情况，该公司的业务重点是折扣电商，增长情况更加传统。唯品会去年赴纽约首次公开募股（IPO），上市之初因中概股不受投资者青睐而走低。但在该公司发布一季度盈利报告后，其股价开始回升，如今股价水平已经大概是上市不久后低点的九倍左右。
唯品会二季度净利润为900万美元，较一季度净利润580万美元激增。该公司营收增长160%至3.51亿美元，不过该公司预测当前季度营收增速将放缓至135%。
或许可以将该公司股票遭抛售归因于营收增速放缓，但我觉得投资者的目的是获利回吐以便部分套现。至于今后，鉴于唯品会当前股价似乎被严重高估，我认为该公司股价还会进一步走低。与此同时，随着当当网逐渐接近实现盈利，该公司股价则蕴藏着一定的上涨潜力。
一句话：唯品会股价由于被高估，可能将会承压；当当网有望最早于今年四季度扭亏为盈。
**中移动与苹果接近达成协议 红米手机获超高人气**
中国电信巨头中国移动(0941.HK)(CHL.N)和后起之秀小米科技最近几日又掀起新的话题。有传言称，中国移动可能接近与苹果(AAPL.O)达成iPhone协议。报道称，小米预计今年营收翻番，因售价799元的红米手机获得超高人气。
两则消息都反映出中国在全球智能手机市场的重要性日益提升，今年中国料超越美国成为全球最大的智能手机市场。苹果与中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)都建立了合作，但是这两家运营商只占中国市场的三分之一，另外三分之二由中国移动占据。
我记得，2010年中国移动开始和苹果接触，但由于技术问题谈判被搁置，主要原因是中国移动使用的是国产3G标准，苹果手机不支持该标准。去年底，苹果主要芯片供应商高通(QCOM.O)开发出支持中国3G标准的芯片，这个障碍看起来开始消除。
有传言称，苹果将于下个月推出新一代iPhone；苹果CEO库克访问中国时拜访了中国移动总部，外界猜测双方可能会达成iPhone协议。中国移动刚刚公布的季度业绩显示，上半年获利仅增加1.5%。记者们在中国移动的业绩发布会上询问有关iPhone的传言，得到的答案并不很明确。
中国移动董事长奚国华表示，谈判还在继续，仍存在需要解决的技术和商务问题。我猜测双方将在未来三周内宣布协议，在新一代iPhone发布之前，中国大陆也将首次成为iPhone产品全球首发地之一。
接下来看看小米的情况。小米过去两年凭借时髦、价位中等的智能手机而迅速崛起，这些手机大多通过互联网销售。本月早些时候，小米推出红米手机，称最初90秒卖出了10万部，订单总数达到了745万部。
红米手机的超强人气让小米预计今年营收将超过260亿元，比2012年126亿元营收的一倍还多。小米表示，明年营收可能继续翻番至超过500亿元。我猜测小米在2014年的某个时点将实现营运获利，上市传言将从明年起传开。
小米联合创始人雷军表示，小米更像亚马逊(AMZN.O)，而非苹果。我猜测雷军的评论意在与苹果划清界限，因为苹果近期在中国遭遇形象问题，而非暗示小米将很快进军电子商务。预计雷军在今年余下的时间里将继续发出类似言论。红米手机不只在挑战苹果，也在挑战华为、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)和联想(0992.HK)等本土手机厂商生产的低端手机。
一句话：苹果将在未来三周内宣布与中国移动达成销售iPhone的合作协议，小米的红米手机将加剧中国低端智能手机市场的竞争。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳
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