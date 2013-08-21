《阳歌专栏》中兴通讯和HTC新动作反映出中国智能手机市场压力日增

2013年4月18日，中兴通讯在北京举行的15周年庆典上拍摄到的公司标识。 REUTERS/Barry Huang

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中兴通讯和HTC新动作反映出中国智能手机市场压力日增**

我一直在说，由于巨大的供应过剩，中国蓬勃发展的智能手机市场很快将经历一场重大修正，现在从两家主要手机商我们开始看到初步征兆。媒体报道称，困顿挣扎的中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)正准备改革手机业务，以改善在华表现。同时，江河日下的台湾手机制造商HTC也宣布了重大改革计划，并对成为大陆顶级手机制造商的计划进行大胆断言。

大背景是中国的智能手机市场在过去一年蓬勃发展，大批廉价智能手机进入市场，很多手机的价格不足1,000元。新手机的大批涌入主要来自联想、华为和酷派等国内手机制造商，也让中国有望在今年超越美国，成为世界上最大的智能手机市场。

但手机量的飙升也带来了激烈的竞争，因人人都想争抢市场份额，而由于多数手机基于免费的谷歌安卓操作系统，所以手机的外形和功能也大同小异。因此，之前有报道称，很多公司的库存在增加，迫使商家降低价格。在这种激烈的竞争中，我认为很多智能手机制造商现在在以成本价出售手机，有的甚至可能是赔本出售。

这种激烈的竞争很可能是中兴通讯进行改革的主因。由于核心电信设备需求的疲软以及与手机业务有关的成本高企，中兴通讯去年录得亏损记录。媒体报道的内容相当模糊，只是援引中兴一名高管的话报道称，公司将重组其手机业务，以更好地在未来2-6年满足国内市场的需求。

中兴通讯目前是中国第五大手机制造商，其市场份额约为6.3%，三星电子为18.6%，联想为12.4%。在我看来，这种重组看似是一种情况不妙的强烈信号。如果竞争状况没有缓解，该公司明年在华很可能大幅收缩。

让我们再看看HTC。它曾经是智能手机领域的先锋，但近期却陷入困境。HTC对中国寄予了很大希望，上周刚刚任命了新的中国区负责人，本周又公布了新的市场计划。分析人士称，该公司所遭遇的困境是因营销不力以及分销渠道薄弱。

作为其复兴计划的一部分，HTC正在放弃其之前的口号“低调奢华”，转而以全新的“Here's To Change”口号亮相。如果一切按计划进行，HTC的目标是在未来2-3年成为中国三大智能手机品牌之一。

那么，HTC在华的成功机会有多大呢？我认为几率不高，大概5%左右。中国高端和低端机市场的竞争已经非常激烈，HTC将很难为其产品找到一个专门市场，且不得不为获得市场份额重金投入。

HTC唯一可能胜出的办法是，如果目前所有的制造商在这场价格战中都自相残杀，HTC由此得以进入，并迅速攫取市场份额。但我怀疑这种状况能否出现，因为华为和联想等厂商非常有钱，似乎未来几年均致力于中国智能手机市场。

一句话：HTC和中兴通讯的最新举动反映出中国智能手机市场压力日增，未来一年很可能出现重大起伏。

**阿里巴巴与香港交易所就上市条款产生分歧**

香港交易所和阿里巴巴在上市条款上存在分歧。阿里巴巴看起来越发坚定地想在香港而非纽约上市，这种想法不难理解，因为香港离本土市场更近，而腾讯(0700.HK)也在香港上市。不过阿里巴巴旗下的B2B业务阿里巴巴网赴港上市大体以失败告终，2007年上市初期股价大涨，随后因增长放缓而基本被投资者忽略，去年阿里巴巴将其私有化。

我预计阿里巴巴最终将在香港上市，不过马云会继续保留选择交易所的权利，从而向港交所施压。根据最新的报道，最大的问题是股权结构，阿里巴巴希望采取两级股权结构，从而让马云和其他早期投资者以及管理层拥有更多投票权。

多级股权结构以前相对常见，管理层和早期投资者持有优先股，而小股东持有普通股。普通股投票权通常比优先股小得多，虽然成本大体相当。近几年，因为透明度和少数股东权利受到关注，两级股权结构流行度下降。

报道称，尽管香港证券监管机构非常不喜欢两级股权结构，阿里巴巴仍想一意孤行。报道援引一名银行家的话称，香港证券监管机构不太可能批准两级股权结构，阿里巴巴可能需要通过其他途经实现其目的。

如上文所述，我认为这些都是阿里巴巴从港交所获得最佳条件所作的姿态。虽然阿里巴巴网表现令人失望，我仍认为香港是更加适合中国互联网企业的上市地点，尽管新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)等更多中国互联网企业在纽约上市。

更为重要的是，香港多数投资者熟悉阿里巴巴等企业，而且认识到阿里巴巴品牌的强大和公司的实力，因为他们经常读有关阿里巴巴的新闻，甚至可能经常使用阿里巴巴的产品和服务。相比之下，普通美国投资者大多通过阅读分析师报告了解阿里巴巴和新浪等企业，因为这些中国企业在亚洲以外活动不多。腾讯股价自2004年上市以来大涨近100倍，不只反映腾讯的巨大成功，也是香港投资者非常熟悉腾讯的结果。

我预计阿里巴巴几乎一定会在香港上市，机会在80%甚至更高。马云维持自己和早期投资者控制权的想法显然可以理解，特别是经历了2005年雅虎(YHOO.O)收购阿里巴巴40%股权后获得大量控制权。我认为马云和港交所最终将对控制权问题达成共识，阿里巴巴年底前可能上市。

一句话：阿里巴巴与香港交易所的谈判反映其强烈的赴港上市愿望，阿里巴巴最终几乎一定会在香港上市。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/程芳

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