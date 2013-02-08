《阳歌专栏》百度购物上线 再入电商门槛

本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度购物上线 再入电商门槛**

在经历了两次不成功的电商业务之后，中国互联网巨头百度(BIDU.O)最终瞄准自己最拿手的搜索领域，推出电商搜索服务，看似是明智之举。媒体报道称，百度悄然启动了电商搜索引擎百度购物，看似将直接挑战阿里巴巴的易淘网。

从更广阔的视角来看，百度的新计划很明智，发挥自己在搜索领域的优势，在快速成长的电商领域占据一席之地。如果这个计划获得成功，百度在理论上可能会利用这个购物搜索平台进军传统的电商服务。但是如果真是要采取这个策略，也需要小心，作为电商搜索服务提供者，需要赚得不偏不倚的好名声，否则当消费者感到百度购物更偏重推荐自家商品时，网页点击量将下滑。

根据最新报导，百度去年12月就已经开始对百度购物（gouwu.baidu.com）进行测试，本周正式上线。这个网站类似阿里巴巴的易淘网，用户更够在此对包括阿里巴巴的天猫在内的不同电商的产品进行比价。鉴于中国智能手机上网人数快速增长，百度还开通了移动版百度购物，以提升自己在移动搜索领域的地位。

百度此前曾两度尝试电商业务，但都以失败告终。几年前，百度曾启动自家的电商网站，而后又与日本电商乐天(4755.T)合资开设另一家电商网站，并于去年关闭。百度缺乏电商经营经验是上述计划失败的主要原因之一，而来自本土电商巨头阿里巴巴、京东商城以及外资企业亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛(WMT.N)的强烈竞争也是百度落败的又一原因。

我看好百度利用自身搜索优势在电商领域再作尝试，但是百度的新计划也面临几方面的风险。作为新介入者，百度购物比易淘网晚起跑几年时间，必须加倍努力来争取客户。新网站还可能遭遇一些主要电商企业对内容搜索的阻挠，这在过去也曾发生过。另外，和百度当前的主要收入来源--通用搜索引擎相比，百度购物的潜在业务机会可能相对受限。

总体上看，我还是要为百度明智地瞄准核心业务的相关领域，进军电商搜索业务的新计划拍手称快。我认为新计划成功几率有50%，不过今年稍晚时候可能会看到百度和易淘网爆发口水战，并可能引发电商领域霸权之争。

一句话：百度发挥自身核心搜索专长，进入电商搜索业务领域是明智之举，新计划成功的几率有50%。

**2013：汽车之年？**

数据显示，1月中国汽车销量同比增长46.4%，录得2010年4月以来最高增速。行业人士注意到增幅巨大与季节性因素有关，不过仍预计蛇年车市将恢复强劲增长，因中国经济回暖，消费者购车热情回升。

依我来看，今年中国车市增长幅度超过去年的8%并不会令人意外，但是可能仅略有超出，不会重演2010年车市火热时创下的年增长34%的盛世。地方政府缓解道路拥堵和空气污染的措施可能是限制今年车市增长的主要因素。同时，中央政府已经显露控制通胀的信号，新车贷款可能收紧。

中国汽车工业协会公布的数据显示，1月中国汽车销量同比增长46.4%。增幅巨大与季节性因素有关，去年12月和11月的增幅分别为6.8%和13%。

因为去年春节在1月，而今年春节在2月，因此今年1月比去年多出五个工作日。一名行业专家表示，同样的原因料导致2月汽车销量同比下降35%甚至更多，不过1-2月同比增幅仍有望达到25%左右。

数据背后的意义何在？增速提高对谁最有利？总体来看，随着中国经济回暖，消费者似乎正在回归汽车市场。一些人虽然喜欢日本车，但是因为中日领土争端而推迟购买，这些人现在可能也在买。

通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG.DE)等外资品牌应能从需求上升中获益最多，这些外资品牌继续从国产品牌手中抢夺市场份额。不过中国政府近期指导政府机构购买更多国产品牌轿车，或令吉利(0175.HK)和比亚迪(1211.HK)等本土厂商受益。

我认为，增速将回归较低的两位数，今年整体增速或在12-15%。不过中央和地方政府降低污染和拥堵的举措或影响销量，意味着蛇年汽车销量将不错，但不会像2010和2011年那样大幅上升。

一句话：季节因素导致中国1月汽车销量大幅上升，不过全年增幅料在12-15%，因政府紧缩措施抵消强劲的需求。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜

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