《阳歌专栏》百度寻找“狼性” 迅雷看看、京东商城或明年上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度寻找“狼性”**

百度(BIDU.O)创始人李彦宏近期的一封内部邮件，在国内媒体引起较大反响，报导将邮件传达的信息解读为中国搜索引擎领头羊危机隐现的信号。

该邮件的主题围绕着“狼性”展开，李彦宏在其中表达了对百度失去这一品质的不安。百度的“狼性”被“大熊猫文化”所取代，轻松享受市场主导地位以及每年搜索领域数十亿美元的营收。

李彦宏现在才公开讨论百度危机有点意思，因为关於这一问题我已经写了有一段时间了。概括地说，百度在网络搜索领域多年来近乎垄断的地位，加上无力创造新产品使业务多元化，使其处於非常危险的位置。

媒体在报导中提及其他无力创新、曾是业界领头羊的企业，包括摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE，这二者曾统治手机领域，但由於未能跟上最新业界趋势而日渐式微。或许百度最好的参照者是雅虎(YHOO.O)，该公司是使网络搜索成为今天互联网文化基石的真正先驱。

在互联网发展早期，雅虎的名字就代表着搜索，这令该公司在其曾经主导的领域收获大量利润。我们都知道接下来发生了什麽：谷歌(GOOG.O)不仅创造出更好的搜索产品，还在开发支持其核心业务的电子邮件和地图服务等支持性产品方面更为成功。而在数位缺乏创新掌门人的带领下，雅虎则进一步失去活力，现在在全球搜索市场基本只能算一个小角色。

因此问题就是：百度是否会重蹈雅虎的覆辙？李彦宏的内部邮件似乎反映出，他显然很担心这一可能性，希望向他的自满员工重新注入危机感和开拓精神。这种自满精神造就了一个资金充裕的企业，但其打造的新产品则成本高昂、构思粗糙，终以失败收场。不过似乎没人关心这一系列的失败，因为他们知道，百度回报丰厚的核心搜索业务将为他们的薪水提供保障。

唯一的问题是，任何事情都不会一成不变，新的竞争对手总在不断的寻找机会挑战百度在搜索领域的主导地位。特别要提一下奇虎360QIHU.N的创新搜索产品，其对市场份额的迅速占领，可能令李彦宏感到担忧。

此外，百度近期营收增速也非常差，部分是由於中国广告市场增长放缓，还因为该公司缺乏替代性产品以抵消这一放缓带来的冲击。

李彦宏肯定也不希望看到投资者抛售百度股票这一事实，百度股价在过去8个月累计下跌了逾三分之一，令李彦宏的个人财富大幅缩水。

综上所述，李彦宏终於清醒认识到他的帝国可能已经走过巅峰，需要重拾早期的开拓精神，这一点可能是好事。但一个很切实的可能是，这可能为时太晚，李彦宏的呼吁也可能标志着百度走入长期下坡路的开始。

一句话：李彦宏正试图在百度重燃开拓精神，但要消除该公司已经具有的自满状态，可能已为时太晚。

**迅雷看看、京东商城或明年上市**

最新消息显示，迅雷看看和京东商城或考虑很快在美国或香港上市融资，因都在寻找新的资金来源支持亏损的业务。不过两家企业料都无法利用YY上市打开的窗口，上周YY(YY.O)成功赴美上市为中国企业海外上市破冰。

2011年春季开始，中国企业赴美上市一直处於停滞状态，因在美上市中国企业的会计丑闻导致投资者人气低迷。不过在美国证券交易委员会的积极措施和卖空机构的冲击下，很多问题严重的企业已经被清除，投资者看起来终於愿意再次买入一些高质量的公司。最值得注意的是，投资者寻找的是能够获利的企业，这或许也是上周YY上市能够取得成功的关键原因。

YY上市之後我曾说过，年底前或有2-4家企业利用正面的人气迅速上市。不过近期的中国媒体报导显示，迅雷或京东商城都不会年底前上市。

我们先来看一下迅雷，该公司原本是今年底前能够上市的最可能公司之一，其去年实际上曾试图IPO，但由於信任危机达到顶峰而被迫放弃。该公司宣布，旗下视频网站迅雷看看开始作为独立品牌进行运营，且有自己的新域名。此举看起来意在创造不存在盗版内容的视频网站，与迅雷其他的盗版活动较多的P2P服务相比，对投资者的吸引力会大得多。

迅雷看看很可能要赴美上市，时间点或是明年一季度，另一种可能性是引入百度(BIDU.O)作为其投资者。近期的迹象暗示，这两种选择都有可能，不过最大的可能性是迅雷看看上市，同时售予百度大量股权。迅雷看看独立运营暗示百度可能对其进行投资，因百度近期曾表示愿意进行更多大规模的并购，也有力表达了清除盗版内容的意愿。

京东商城今年早些时候也曾试图海外上市，後因投资者人气不佳而放弃。媒体报导，京东商城创始人兼首席执行官刘强东表示，京东商城今年的交易额将达到600亿元。另外一家媒体引述京东匿名消息人士的话称，京东商城预计今年广告收入接近2亿元。

报导称，刘强东预计京东商城有望在2013年实现季度盈利。该预估意义重大，因为在中国企业上市大环境不好的前提下，投资者对亏钱的企业仍持谨慎态度，特别是激烈竞争导致很多企业大量亏钱的电商行业。

我个人不大相信刘强东的预估，因大多数人认为竞争激烈和新业务稳步增加导致京东商城的现金迅速消耗。本月早些时候，京东缺乏资金的境况展现出来，该公司筹集4亿美元资金，估值为72.5亿美元，远低於之前的水平。

不过京东商城可以利用一次性投资收益等会计手段实现明年某个季度盈利，或许是年底。无论京东商城财务状况如何，刘强东看起来似乎在测试上市的投资者人气。如果人气不错，京东商城或许明年第一季度就上市。

一句话：迅雷看看和京东商城传出的新信号表明，他们或试图明年一季度海外上市，百度或成为迅雷看看的战略投资者。（完）

编译：张家伟/李富强 发稿：程芳

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