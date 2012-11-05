《阳歌专栏》美国AutoTrader收购易车网股权 奇瑞牵手广汽

**AutoTrader收购易车控股股权 奇瑞牵手广汽**

美国AutoTrader收购中国易车网(BITA.N)部分股权，反映新一代与汽车相关的外资企业进军迅速增长的中国市场。另一条消息是，奇瑞汽车和广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)将结盟，反映中国汽车行业过热的现状，或预示处於停滞状态但迫切需要的整合再次出现。

媒体报导，AutoTrader斥资5,850万美元收购易车控股21.8%股权，提振後者股价大涨17%。易车控股原市值约2.4亿美元，股价上涨後市值升至2.68亿美元，AutoTrader支付的溢价为30%左右。

很多外资企业也曾采取类似策略，但最终发现中国企业并没有成为真正战略合作夥伴的兴趣。而且外资企业直接收购中国互联网企业大多结果更差，常以直接失败告终。外资收购中国企业少量股权的好处是能够有机会熟悉中国企业，进而决定是否进行全面收购。沃尔玛(WMT.N)和Expedia(EXPE.O)都曾使用这种策略获得了一定的成功。估计此次收购结果也会类似，如果合作顺利，AutoTrader未来两年可能全面收购易车控股。

中国媒体报导，奇瑞和广汽集团本周晚些时候将宣布结盟并签署战略联盟合作协议书。一年多来，奇瑞一直处於困境中，很多程度上是因为无法开发出受欢迎的新款车，而来自外资品牌的竞争相当激烈。广汽集团过去几个月的日子也不好过，因大部分业务依赖与本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)的合资企业。过去两个月，受中日领土争端拖累，所有日系车的销量都大幅下滑，情况料持续到明年。

广汽集团的自主品牌知名度不高，该公司计划加强自主品牌产品线，使业务更加稳定。因此结盟将对双方都有利，而且可能是目前中国汽车行业最佳的合作方式，因直接的并购在地方政府的阻挠下难度大得多。

估计结盟将收到一片喝彩声，不过我认为成功的机会只有50%。如果真的成功了，双方可能进一步加强合作，未来5-10年或许真的会合并。

一句话：AutoTrader收购易车控股或预示未来的全面收购，奇瑞牵手广汽集团可能发展为更加紧密的合作。

**百度收购私募所持爱奇艺股份 为战略入股迅雷前奏？**

百度(BIDU.O)刚发布了令人失望的季度业绩，眼下又传出一则看起来让人失望的消息，但这可能为其在快速增长的在线视频领域进行有意思的联姻铺平道路。

关注企业面消息的人士应该知道，我说的是百度中止其核心业务以外合作关系的一个最新举动，有消息称该公司正收购普罗维登斯资本（Providence Equity Partners）所持爱奇艺的股份。

百度没有披露交易的具体情况，但指出收购普罗维登斯资本所持股份後将持有爱奇艺的大多数股权。对於百度而言，这项交易似乎是一连串挫折中的最新一次打击。该公司上周刚发布了表现欠佳的业绩，显示其核心的在线搜索业务增速放缓。业绩发布後，百度股价当天一度下挫6%，更多投资者担忧该公司快速增长的日子是否已经成为过去。

百度一直努力寻找其他业务试图多元化发展，以便能为公司带回一些增长动力，但所有这些努力几乎都以失败告终。今年4月，百度正式宣布退出与日本在线零售巨头乐天4755.OS的电商合资企业，而这距这家合资公司高调成立仅时隔不到两年。

在电商及社交网站等热门领域遇挫後，百度在这些领域的举动一直相对低调，但其进军在线视频领域的决心似乎更加坚定。据传，去年夏季百度曾洽商部分或全部收购视频分享网站土豆。不过，土豆最终在纽约进行了灾难性的首次公开募股（IPO），之後则被同业优酷YOKU.N收购.

百度曾向爱奇艺投入大量资源，还在一年前宣布了首个与好莱坞大型电影公司签署的播放热门视频内容的许可协议，以便建立网站成为优质视频内容的免费供应商。两周前，有报导称迅雷可能在与百度洽商战略股权结盟事宜，这或许是最引人关注的消息。迅雷是发展更成熟的视频网站，可能准备进行IPO。

迅雷称，在进行IPO前并不计划寻找新的投资者。此番言论意味着在迅雷IPO时，百度或其他投资者可能收购其战略性股权。迅雷将百度视为初期的少数股权投资者之一，该公司最早可能在今年底上市。

那麽，怎麽才能将上述各种消息结合在一起，来看看真正在发生什麽呢？显然，我没有特别渠道获得关於百度内部的消息，只能凭着经验猜测。但根据所有这些迹象，预计迅雷可能会在接下来2-3周内申请在纽约上市，并可能同时或稍後宣布获得百度的战略性投资。我对百度完全收购迅雷持怀疑态度，主要原因是後者进行IPO似乎心意已决，并且目前想保持独立。但如果迅雷真的出售股权，百度可能最多收购其30%股权，从而为在当前市场氛围犹疑不决的背景下试图进行IPO的迅雷带来利好消息，激发投资者兴趣。

一句话：百度收购普罗维登斯资本所持爱奇艺的股份，可能是该公司战略入股迅雷的前奏，以便加大努力进军视频业务。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/张家伟

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