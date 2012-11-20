《阳歌专栏》中国广告行业进入严冬 汇丰中石化上演并购大戏

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国广告行业进入严冬**

中国中央电视台周末进行的2013年黄金资源广告招标可谓大获丰收，尽管广告行业受到近期经济放缓的冲击，央视这次的广告招标总额同比却增长11.4%。但依我之见，这样的结果其实并不是很好，当中的原因有很多，我稍後会详细解释。对於百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)、优酷土豆YOUKU.N等依赖广告收入的互联网企业而言，这一结果也意味着2013年值得欢呼的将不会很多。

我们先来看看央视的广告招标结果。央视年度黄金资源广告招标被普遍视为未来一年广告行业状况的晴雨表，这次2013年黄金资源广告招标总额达158.81亿元人民币，较上年的142.6亿元增长11.4%。这样的结果凸显央视广告收入增长依然超过中国的经济增速。今年中国经济增速预计为7-8%。

但细看招标数据，就会发现实际情况并不令人振奋，特别是对互联网企业而言，这些企业的用户多为年龄不超过35岁的年轻人。首先，这次广告招标总额同比增长11.4%，不仅为十几年来的最低增幅，也较去年广告支出的放缓加速之前的15-18%增幅回落。

互联网企业的情况更让人忧心，他们是推动明年广告业增长的主动力。根据媒体报导，明年央视的广告投放大户为白酒企业，具体指的是茅台(600519.SS)、五粮液(000858.SZ)等名酒企业。这些企业的产品售价出奇的高，有充裕的资金投放广告，以维护其高端品牌的形象。

央视周末广告招标中的最大“赢家”，是我之前闻所未闻的剑南春集团，该公司未来一年在央视的广告投放额高达6.08亿元。整体看，酒类企业明年在央视的广告投放总额为36.6亿元，约占招标总额的25%。此外，酒类企业在央视的广告投放额较上年增长近一倍，这意味着，要是没有这些酒类企业大笔增加广告支出，央视2013年广告招标总额可能会与2012年大致持平。

对於中国的互联网用户而言，我重点讨论上述酒类企业广告支出的原因应当不言而喻。简而言之，酒类广告的目标受众几乎全是年龄为50岁及以上的人，他们仍爱喝酒精含量高的饮品，也喜欢用此类酒品招待亲朋好友和生意夥伴。他们大多不常上网，因此这些酒类企业高昂的广告支出，也就很难流入到依赖广告收入的互联网企业的口袋。

由於央视本身就名声显赫，其广告增长通常也比小企业好很多，这就意味着许多互联网企业明年广告收入可能将下降。这一点从上周人人网(RENN.N)的报告中便可见一斑，该公司称今年三季度其广告收入下降13.7%。即使是像百度和新浪这样的大企业，随着广告行业步入严冬，他们的广告收入也可能将大幅缩水，增长速度会放缓为单位数。

一句话：由於许多中小企业的广告支出持平甚至可能下降，中国依赖广告收入的互联网企业明年的增长前景黯淡。

**汇丰拟售平保股份 中石化收购尼日利亚石油资产**

企业并购方面新出现两宗大型交易，凸显外国企业在全球经济不景气之际通过剥离资产来改善业绩，这对大型中资企业而言机遇与风险并存。从风险方面看，全球银行业巨头汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)计划出售价值95亿美元的平安保险(2318.HK)(601318.SS)股份，这令後者正在吸取着惨痛的教训，即引进大型海外投资者有利也有弊。从机遇方面看，中石化斥资25亿美元从道达尔(TOTF.PA)手中收购尼日利亚石油资产，可以说是一桩很不错的交易。道达尔为法国石油巨头，正在寻求募集资金提振旗下勘探业务。

先来看看有关平安保险的交易。过去一年，平安保险陷入困难时期，这家昔日快速增长的企业坏消息不断，受激进的业务扩张和投资战略影响，该公司的盈利下降。汇丰宣布，正在洽商出售平安保险15.6%股权，而且已有买家表示有意购买。这是围绕平安保险最新的坏消息。尽管已有买家有兴趣接手，而且这也是汇丰剥离非核心资产的大策略之一，但消息传出後，平安保险H股周一下挫近2%，周二早盘又下跌1%。

汇丰出售平安保险股份与高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)等其他大公司去年的做法如出一辙，当时这些公司纷纷出售中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)的大量股份。这些大型外资银行如此举动的部分归因于改善资产负债表，另外他们与上述中资银行的战略结盟基本未能实现当初的预期利益，不免感到失望。

我觉得汇丰决定出售平安保险股份兼具这两方面原因，为的是能专注发展与交通银行(3328.HK)(601328.SS)前景更好的合作关系。此类结束合作关系的举动似乎表明，西方大型金融机构未来在华的投资将更具选择性，只会重点关注想真正结盟的合作夥伴。

接下来看看有关中石化的消息。媒体报导称，中石化同意以25亿美元收购道达尔所持尼日利亚一个海上油田的20%权益。这项交易表明该公司在继续推进购买更多石油生产资产的战略，目的是更好地保护公司免受油价大幅波动的影响。中石化传统意义上属於成品油厂商，必须借助公开市场大量购进原油。

这项交易还表明中国资源企业的风险胃纳相对较大，原因是尼日利亚因外国石油公司及其员工遭攻击事件频发而臭名昭着。对於此类风险重重的市场，许多中国资源公司相对并不是很担心，他们在诸如苏丹和刚果等动荡不安的市场进行活跃的开发活动，同时也涉足南中国海等存在主权争端的地区。未来一年，资金匮乏的外国资源公司可能还会进行更多类似交易，主要涉及的将是此类动荡不稳的市场，这些市场存在的风险通常超过了资源开发带来的益处。

一句话：汇丰计划出售平安保险股份，表明外国银行在华投资持更谨慎的态度；中石化收购尼日利亚石油资产，反映该公司在全球资源并购领域变得更为积极。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟/王凤昌

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