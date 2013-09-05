《阳歌专栏》中国大陆加入iPhone首发 阿里巴巴IPO计划遇挫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国大陆加入iPhone首发 小米试水平板电脑**

中国电信(0728.HK)(CHA.N)创造了历史，帮助中国大陆成为苹果(AAPL.O)新一代iPhone首发市场之一。与此同时，媒体报道称，小米准备推出首款平板电脑产品，与苹果新一代iPhone首发时间大体一致。

作为一名中国科技行业的长期观察者，我认为第一条消息更加重要，而且早就该来了。中国目前仅次于美国的苹果第二大市场，尽管过去半年里，苹果在中国的销售和形象都在下滑。

一些丑闻和中国媒体的攻击导致苹果迅速失去“酷”的形象。中国大陆从未作为iPhone首发地显然也是原因之一，因为这显示出苹果对中国消费者一定程度的不尊重。长达数月的等待意味着中国消费者能够买到iPhone时，新鲜感已经不再。

中国对新手机的严格监管是iPhone在中国大陆上市拖延的原因之一，而杂乱无章的中国联通(0762.HK)(CHU.N)则是另外一个主要障碍。中国电信去年与苹果达成合作前，中国联通是苹果在中国的唯一电信合作伙伴。

媒体报道称，中国电信已经与苹果签订了引入iPhone 5S的协议。外国媒体已经报道新一代iPhone一段时间了，最新的报道暗示上市日程将在9月10日的活动上宣布。中国媒体称，得益于中国电信，中国大陆可能成为iPhone全球首发地之一，这对苹果和中国电信都将是个提振。

另外上周有很多关于小米挖到谷歌(GOOG.O)旗下Android操作系统部门一名高管的报道。现在有报道称，小米计划本周推出7英寸的米Pad平板电脑。

媒体6月就开始报道小米进军平板电脑的动作。最新的报道称，米Pad零售价为999元，由富士康(2038.HK)生产，富士康也是苹果主要的生产合作伙伴之一。

我在6月的时候曾说过，小米正迅速变得乏善可陈，产品策略完全在效仿苹果。从那以后，小米逐渐又让我觉得有了些兴趣，首先是获得20亿美元新资金，然后是进军电视游戏机市场的报道，最后是从谷歌挖到Hugo Barra。

小米进军平板电脑应该有点意思，特别是价格如此低，无疑会吸引对价格敏感的中国消费者。米Pad的价格不只远低于iPad，比亚马逊(AMZN.O)旗下Kindle Fire的1,499元起始价也低不少，Kindle Fire从6月起在中国销售。

一句话：将中国大陆纳入iPhone 5S首发地对苹果有利，而小米推出的平板电脑将取得温和程度的成功。

**阿里巴巴IPO计划遇挫 展讯通信或退市**

企业上市方面传出一些颇有看点的消息，有报道称阿里巴巴赴香港首次公开募股（IPO）计划遇挫，而展讯通信（Spreadtrum）SPRD.O则可能从纳斯达克退市。此外，今年6月刚在美国上市的兰亭集势(LITB.N)因股价急跌，遭到股东起诉。

这些消息凸显， 这些上市公司在享受上市带来盛名和优势的同时，也承担着一定的风险。对于经验不足的中国企业而言，通常不太熟悉危机四伏的美国股市，加上身处香港等远离美国本土的地方，因此面临的风险更大。

我们先来看看关于阿里巴巴的消息。据报，该集团正在推进备受期待赴港IPO计划。但唯一的问题是，该集团创始人马云希望以合伙人构架上市，即维持他的管理团队及其他大投资者对集团的控制权，但香港股票上市规定又不接受这种做法。

之前有报道显示，阿里巴巴试图磋商能被开个特例，但如今的消息显示磋商的结果是香港证监会拒绝向阿里巴巴开先例。从某种程度上看，我对马云表示同情，他在2005年将阿里巴巴40%股权授予雅虎(YHOO.O)，两家公司最终因此冲突不断，这让马云曾经很受挫。

不过，马云也应当意识到，不能光让人投资而不给人话语权，而这似乎就是他在赴港上市中寻求开特例之事。如果马云眼下决定让阿里巴巴转道去纽约上市，那么事情会变得更有意思。纽约IPO市场也喜欢像阿里巴巴这样融资规模巨大的交易，而马云的合伙人构架上市建议在纽约则会被接受。我猜测，鉴于香港市场离大陆不是很远，而且阿里巴巴还可能得到更好的估值并吸引长期投资兴趣，马云最终还是会决定让该集团在香港上市。

我们再来看看展讯通信可能退市的消息。紫光集团收购该公司的要约已经获得其股东批准，该公司可能很快退市。展讯通信最早是在今年5月宣布上述交易的，紫光集团随后在6月将收购价提高至每股31美元，相当于较宣布交易前的展讯通信股价溢价40%。

在美上市中国企业掀起了一波类似的私有化浪潮，展讯通信只是即将退市的最新一家企业。受一连串会计丑闻影响，中概股投资信心严重受挫，此类股因此在过去两年一直承压。我个人对展讯通信退市感到相当失望，因为作为一家低成本智能手机芯片厂商，我觉得该公司是前景不错的在美上市中国科技企业之一。

最后，我们来看看兰亭集势的情况。该公司6月在纽约上市，随后几个月股价较发行价翻倍上涨，但发布令人失望的财报后，其股价在过去三周就回吐绝大多数涨幅。兰亭集势曾称知道遭到股东诉讼，但如今有一家律师事务所正式宣布了此事。

我之前曾说过，兰亭集势可能涉嫌夸大一些财务数据或前景，以便在IPO前激发投资兴趣。不过，在赴境外上市的中国创新企业中，此类情况可能相当普遍。如今，该公司不得不通过这起官司，为其作为上市公司作出如此冒险的行为付出代价。

一句话：阿里巴巴合伙人构架上市建议虽然未能被开特例，但该集团可能会继续推进赴港上市计划。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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