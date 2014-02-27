《阳歌专栏》百度向小米精神寻求灵感

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度在线广告营收增加 但还在寻求创新精神**

两家后起之秀可能从中国互联网搜索引擎巨头百度(BIDU.O)手中抢走更多市场份额，即便百度最新财报显示其在线广告业务的营收依然独占鳌头。但百度还在寻找创新，有传言称，小米科技集团联合创始人雷军本周在百度一场重塑“狼性”的内部活动中进行了“小米是如何炼成的”的演讲。百度追求多元化，去年在很多领域都发起了一连串并购。百度的最新财报尽管令人印象深刻，但也揭示出公司严重依赖在线广告的程度。

百度2013财年第四季度的财报显示，2013年第四季度的总营收比去年同期增加50%，达到16亿美元，其中几乎所有的营收均来自在线广告。百度之前两个季度的营收同比增长约为40%。但或许最重要的是，百度预测其2014财年第一季度的营收会进一步增长，同比增幅达到55%-60%。

对于百度这样规模的企业而言，这种增幅不易达到，也证明了百度在广告营收获取方面的效率。这一预测也说明，百度的增长远未达到峰值，这跟其他依赖在线广告的互联网企业形成了鲜明对比，后者在当前季度的营收有望达到峰顶，可能会逐渐下滑。投资者欢迎百度的积极预测，百度股价在业绩公布后的盘后飙升7.7%。

百度的营收增长强劲，但投资者很大程度上选择无视百度利润中不那么乐观的一面，百度第四季度的营收并非傲人佳绩，因前期增长乏力。百度在过去几个季度中斥巨资打造移动搜索业务，其近期的一连串并购或许是造成其盈利表现乏善可陈的原因。为了进一步使其营收多元化，更好地与中国另外两家互联网企业--阿里巴巴和腾讯(0700.HK)抗衡，百度刚刚收购了一家APP商店、一家团购网站，一家在线视频运营商。

百度创始人李彦宏曾经在2012年末成为媒体头条，当时他的一封“鼓励狼性，淘汰小资”的内部邮件引起轰动，他在邮件中号召员工承担更多的风险，作出更多创新。百度为使其营收多元化进行了大量并购，但李彦宏依然担心，百度核心搜索业务部门的员工还不够创新。我这么说是因为一名消息人士跟我说，李彦宏显然是希望打造一个更类似于小米科技的企业精神。小米科技CEO雷军本周在百度发表了一场励志讲话。

百度很多高管出席了雷军的这次名为“小米是怎样炼成的？”演讲活动，并为雷军的战略所折服。小米科技创立四年来取得了惊人的成功。与百度不同，小米科技是在强手如林、竞争激烈的智能手机领域取得了成功。百度因进入搜索市场较早因而取得了中国搜索引擎巨头的地位。

李彦宏邀请雷军向百度高管进行演讲的事实说明，他依然没能说服他的员工恢复狼性。这对于百度的未来可谓危机暗伏，因为百度正面临奇虎360QIHU.N旗下搜索以及搜狐搜狗带来的前所未有的挑战。但至少目前，百度没有显示出会让出中国互联网搜索主导地位的迹象。

一句话：百度的营收增长有望在2014财年第一季度加速，即便百度在面对快速崛起的强敌时还在继续寻找狼性。

**联想控股和迅雷或赴海外上市**

近期投资者对中国科技企业的看法好转，这又引发了一波境外IPO热潮，有报道称迅雷和联想控股计划赴境外上市。与此同时，纽约泛欧证交所高管DavidEthridge预测，今年会有15-20家企业在纽约上市。这是相当乐观的预测，去年和前年分别只有六家和两家中国企业在纽约上市。不过要指出的是，与一家投行消息人士预测今年会有最多30家中国企业赴纽约上市相比，这可算保守的预测。

不论大家怎么看，继五家中国互联网企业去年末在美国上市后，中国企业在2014年伊始便纷纷准备赴纽约IPO。每年的一季度，由于有圣诞节和中国春节假期，企业IPO活动通常相对沉寂，但今年的情况恰好相反。

光在今年的前两个月，各种关于企业IPO的消息便层出不穷。相关报道称，新浪(SINA.O)已经为新浪微博上市聘请了投行，新浪微博将通过IPO融资最多5亿美元；京东也计划进行IPO，募集最多15亿美元；聚美优品计划通过上市融资6亿美元，途牛网也计划上市。如今又有消息称，迅雷赴纽约IPO计划提速。

关于迅雷IPO的报道语焉不详，仅援引未具名业内消息人士称，该公司刚从小米融资2,500万美元，目前正在计划今年二季度或三季度赴美上市。迅雷此前曾两次试图赴纽约IPO，但因投资气氛低迷而作罢。我个人认为，迅雷没有作为独立公司生存的资源和实力，如果该公司的IPO计划一直不能成为现实，也将不足为奇。反之，该公司被小米甚至腾讯(0700.HK)收购，则是更有可能的结果。

再来看看联想控股计划最早于今年晚些时候在香港上市的消息。联想控股旗下公司在多个省份申请环保核查，引发了该公司赴香港上市的猜测。该公司申请此类核查，似乎表明其希望能在今年晚些时候上市。

联想控股表示希望上市已有时日。该公司曾称希望在2016年前上市，但其创始人柳传志一年前又表示希望加快上市脚步，争取最早能在2014年上市。最新报道最大的看点之一是该公司将上市地选在香港，因为柳传志之前表示上市地不在上海就在深圳。我觉得，该公司的IPO规模会比较大，可能融资最多30亿美元。但由于该公司资产分化，加上核心的PC业务属于增长潜力有限的领域，因此我对该公司股票会否受投资者青睐表示怀疑。

一句话：联想控股最早可能在今年晚些时候赴香港上市，融资最多30亿美元，但投资者对该公司股票可能反应平淡。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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