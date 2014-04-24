《阳歌专栏》中国4G和宽带市场竞争迫近

**中国4G和宽带市场竞争迫近**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)昨天刚刚公布了多年来少有的糟糕业绩，而电信行业的最近发展进一步说明该公司在今年余下时间里将面对艰难的经营环境，这段痛苦时期甚至可能会更长。最新的媒体报道称，中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)使用的4G技术可能最快下个月获得工信部颁发的牌照。此外，另有报道称，全国性的有线电视运营企业已经正式成立，可能很快开展业务。这些都会为多年来往往由少数巨头垄断的电信行业注入竞争。

工信部去年底向三大电信巨头都颁发了4G牌照，但实际上只有中国移动能够推出4G服务。中国联通和中国电信都在焦急等待基于FDD-LTE标准的4G牌照，以便建设与他们目前的2G和3G网络更加兼容的4G网络。

媒体报道称，中国电信预计最快下个月获得FDD-LTE牌照，正在准备八款4G手机。如果情况属实，那么中国联通也应该同时获得FDD-LTE牌照。工信部经常拖延，因此拖到6月甚至7月也是可能的。这个时点看起来差不多，中国移动在4G上获得了半年的领先时间。

工信部给予中国移动半年时间的原因是该公司使用的是更新、问题更多的国产4G标准。中国联通和中国电信获得FDD-LTE牌照后，可能最早于三季度推出4G服务，可能影响中国移动达成今年的4G用户数量目标。

报道称，讨论了很久的全国性有线电视运营商--中国广播电视网络有限公司终于正式成立。地区性有线电视运营商的整合耗时三年，比原计划推迟了不少，因为任务非常复杂。

该公司的成立暗示大多数整合已经完成，今年晚些时候就可能开始投入运营。规模经济应能节省一些成本，但该公司也需要对升级网络进行大笔投资，以便能够推出高速宽带服务。

升级需要资金，我预计该公司可能选择今年晚些时候赴港上市。同时，中国广播电视网络有限公司几乎肯定会在发达地区迅速进军宽带市场，给目前处于主导地位的三大电信巨头带来麻烦。

一句话：工信部可能在7月前向中国联通和中国电信颁发FDD-LTE 4G牌照，迫使中国移动降低今年较高的4G用户数量目标。

**小米和奇虎360加速推进国际化**

小米和奇虎360QIHU.N加速推进国际化进程，有消息称小米计划加速进军新兴市场，奇虎360的目标则对准美国市场。小米目前避开发达市场的举动似乎是明智的，尽管快速推进国际化进程可能会令公司资源显得捉襟见肘。与此同时，奇虎360的举动似乎有炒作嫌疑，意在力挺其快速缩水的股价。此外，对于该公司将美国这样充满竞争的市场作为本土市场以外的首个扩张目标，我同样也是深表质疑。

上述两则消息凸显了中国民营科技企业在本土市场以外扩张的压力。迄今为止，中国只有一家科技企业--联想(0992.HK)在海外扩张路上走得顺畅，但也只是在向发展中市场销售低成本硬件方面取得了成功。互联网产品及服务利润丰厚，但竞争也很激烈，而且中国企业还得面临谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)、赛门铁克(SYMC.O)等全球巨头的竞争。

先来看看关于小米的消息。小米上个月在新加坡市场开卖其智能手机后行事一直相对低调，该公司本周打破最近几周的沉默，在新闻发布会上披露了在今年余下时间中推进国际化进程的路线图。

从小米披露的路线图看，该公司的侧重点是发展中市场，宣布计划进军10个新的市场，当中包括印度、巴西、俄罗斯、马来西亚、泰国、菲律宾和越南等。土耳其也是小米计划进军的目标市场，该国的消费者应当也会喜欢物美价廉的小米手机。

除了智能手机，小米还在这次活动上发布了一些其他产品，包括路由器、机顶盒等，以期能让其成为公司新的增长领域。有一点值得注意的是，去年离开谷歌加盟小米掌帅该公司全球扩张业务的HugoBarra没有出席这次活动。我对此不想过度解读，他很有可能出席了活动，只是没有接受采访而已。

再来简单看看奇虎360的相关消息。该公司与久邦数码GOMO.O宣布达成合作协议，将借助后者的移动应用分发平台销售安全软件及其他移动应用，目标是包括美国在内的主要市场。

我对久邦数码的移动应用分发平台不是很了解，但根据该公司的最新财报，其很大一部分用户来自本土以外的市场。不过，属于久邦数码主要客户的游戏玩家是否会对购买奇虎的安全产品感兴趣，我对此表示怀疑。

我怀疑这项合作其实并无实质意义，可能更多地旨在提振奇虎萎靡不振的股价。去年，在奇虎在线搜索服务有望快速增长的憧憬带动下，奇虎股价上涨两倍。但该业务盈利化进程并不想像预期的那么快，导致该公司股价近期已较上月峰值缩水近四分之一。投资者对这项合作似乎也不是很感兴趣，而且我预计奇虎360股价在接下来几个月可能会继续走低。

一句话：小米计划进军10个新的国家市场，目标对准新兴市场似乎很明智；奇虎360向美国市场发力很有炒作嫌疑，可能意在提振其低迷的股价。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王琛

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