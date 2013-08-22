《阳歌专栏》苏宁筹备银行 阿里巴巴进军教育

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苏宁筹备银行 阿里巴巴进军教育**

中国互联网企业从不畏惧涉足核心业务以外的领域。有消息称，阿里巴巴和苏宁云商(002024.SZ)分别进军教育和金融。坦白讲，我觉得最近一些企业如此大幅度地偏离核心业务不是很明智，可能是羊群效应的结果，效仿一些资金充裕希望进行投资的企业。不过这两家企业的行动看起来相对符合逻辑，可能成功几率还不错。

先来看看有关苏宁的消息。苏宁确认正在筹备成立银行，并注册了相关的域名。这并非苏宁首次涉足金融服务业，此前曾在重庆市成立小额贷款公司，并为一些上游供应商提供过融资。

苏宁显然不只对提供类似阿里巴巴支付宝的电子支付服务感兴趣，也想和阿里巴巴一样进入金融服务业。两家企业都在利用中国政府鼓励向中小企业提供贷款的契机。中小企业是中国经济增长的重要驱动力，但常常很难从国有银行获得贷款。

苏宁进军相关领域看起来比较符合逻辑，可能成为公司新的重要增长领域。苏宁的很多供应商可能从这些金融服务中获益，很多客户也可能利用这些服务来对产品进行支付。

接下来看看阿里巴巴的最新动作。阿里巴巴推出淘宝同学服务，看起来像是纯粹借助网络平台来销售第三方教育产品。

这也是阿里巴巴多元化的一步，因为公司资金充裕，在积极寻找投资途径。阿里巴巴今年入股新浪(SINA.O)微博和高德地图AMAP.O，还有报道称阿里巴巴投资PPTV的交易也接近达成。阿里巴巴还投资了一家在线旅游服务网站；今年早些时候推出了余额宝，进军金融服务业。

余额宝是面向支付宝用户的投资产品，此类服务看起来与阿里巴巴的核心电子商务业务关系相对较大。而投资高德地图和旅游网站则看起来过于偏离其最为擅长的领域。淘宝同学服务看起来相对不错，这是阿里巴巴擅长的通过在线电子商务平台提供第三方的产品和服务。我估计淘宝同学不会很快就赚大钱，但有望在教育服务领域获利。

一句话：苏宁进军金融服务业看起来是补充其零售业务的明智之举，阿里巴巴推出的淘宝同学电子商务网站可能抓到不错的商机。

**中国企业海外并购喜忧参半**

两则中国企业进行海外并购的消息，一方面显示了此类交易因诸多原因而困难重重，另一方面又揭示了此类交易为何总是有助于获得经验更丰富的国际合作伙伴。至于前一种情况，从中资财团收购美国国际集团（AIG）旗下的国际租赁金融公司（ILFC）交易濒临崩溃便可见一斑；而华润创业(0291.HK)与英国零售巨头Tesco(TSCO.L)的最新合作，或许是在为竞购和记黄埔0013.HK出售的百佳超市做准备，这则是第二种情况的写照。

此类大型国际并购交易涉及到各行各业复杂的金融和专业知识，即便是对于经验十分丰富的企业，也是困难不小，而中国企业进行此类并购，通常还会涉及到政治因素，特别是在西方国家通常对许多有政府背景的中资企业持警惕态度的情况下。在此类并购交易中，引入一家经验丰富的西方合作伙伴，可缓解投资人及政府官员的担忧，从而有助于提升交易成功的几率。

我觉得，金融和政治因素均是中资财团收购ILFC交易濒临崩溃背后隐藏的原因。该交易是在去年末宣布的，当初曾震惊全球市场，新华信托牵头的一个财团出资48亿美元收购后者，只是后来出现了多次未能按期限完成交易的情况。交易未能如期完成的原因尚不清楚，我怀疑与中资财团无法获得必要的融资有关。

目前又有媒体报道称，新华信托已退出对ILFC的竞购财团，原因是担心其和中国国家发改委的关系会给交易审核带来阻挠。目前距离完成交易的最后期限还有大约一周的时间，但由于新华信托的退出，加上眼下尚无企业补进，我觉得该交易会在不久的未来被正式取消。坦白说，鉴于AIG已不再面临与之前同样的出售资产压力，因此我对该公司在中资财团之前错过期限后还未取消交易早就感到意外。

虽然这项交易显示中资企业在外海进行并购困难重重，但华润创业和Tesco联手竞购百佳超市却有很高的成功几率。华润创业和Tesco本月早些时候刚刚结成合作伙伴关系，后者在华超市业务并入由华润创业和Tesco组成的一家合资公司，该公司由华润控股。

最新报道称，华润创业将通过发债为收购百佳超市募集资金。根据之前报道，和记黄埔希望出售百佳超市，以剥离非核心、增长放缓的资产。目前已有八家企业竞购百佳超市，华润创业与Tesco合资企业则是其中之一。

从单纯的并购角度看，如果华润创业给出具有竞争性的报价，在竞购中胜出的几率则会很高。该公司与Tesco合作，应当能获得完成交易所需的资金资源，同时还可缓解外界对该公司在香港和其他非中国市场意图的担忧。收购百佳超市，对华润创业和Tesco的现有业务可形成补充，两家公司甚至可借助这项交易在中国及其他亚洲市场扩大百佳超市品牌。鉴于以上种种理由，如果华润创业和Tesco推进竞购百佳超市计划，那么我觉得他们获得成功的几率将会很高。

一句话：中资财团收购ILFC交易很快会被正式取消，华润创业和Tesco竞购百佳超市的成功几率很高。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王燕焜

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