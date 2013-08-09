《阳歌专栏》阿里巴巴和腾讯针锋相对

8月9日 - （本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**光伏星期五：各种消息纷沓而至**

今天传出的一连串消息显示光伏行业正在回暖，而且还可能出现首个重大并购交易，因此我正式称今天为“光伏星期五”。英利绿色能源(YGE.N)和天合光能TSL.N的业绩更新报告显示，低迷的光伏行业正在持续改善；阿特斯阳光电力(CSIQ.O)的季报显示，这波突如其来的改善潮可能已开始进入高位调整阶段。与此同时，中国媒体报道称，英利绿色能源和天合光能有兴趣投资无锡尚德。无锡尚德是尚德电力STP.N子公司，曾是光伏行业的先锋企业，如今则在破产重组。

这些消息显示，光伏行业仍处于不断变化的状态，正在从有史以来最严重的低迷中回暖，以便能够在经历痛楚的重组后恢复盈利。我们先来看看相关的最新并购消息，而在一天前，我也曾谈及过五家企业有兴趣收购无锡尚德战略股权一事。

当时的报道显示，五家潜在投资者中，至少有一家为重量级光伏企业，如今则有报道称英利绿色能源和天合光能都是有兴趣投资无锡尚德的企业之一。北京普天新能源和西安的一家企业也有兴趣投资无锡尚德。报道指出，由于无锡尚德债务过高，这些投资者心存忌惮。无锡尚德债务高达17.5亿美元左右。

报道称，由于无锡尚德财务状况不稳且债务过高，天合光能管理层对投资存在分歧。我觉得，不论是英利绿色能源、天合光能还是其他有意投资的企业，他们在此事上都是非常谨慎，但最终会有其中的一家企业收购无锡尚德的大多数资产并承担有限的债务。

我们再来看看光伏企业的业绩更新和财报。英利绿色能源和天合光能的业绩更新十分相似，两家公司上调了之前的出货量和利润率预估。天合光能称，二季度出货量将会较之前预测高出20%左右；英利绿色能源将二季度出货量增长预估上调一倍。

两家公司预测二季度毛利润率约为11-12%，高于之前预估。这样的消息发布后，天合光能股价上涨9.4%，英利绿色能源股价上涨6.3%。目前，两家公司的股价水平约是4月低点的两倍。

不过，阿特斯阳光电力发布季度业绩后其股价下跌8%，但目前股价仍是3月低点的三倍有余。该公司的财报数据还算不错，出货量和利润率都超过之前指引，但利润数据不是很好，净亏损从一季度的440万美元扩大至1,260万美元。

该公司对今年剩余时间的业绩展望也不是很乐观，表明突然出现的业绩增长可能已经开始高位调整。该公司预测，当前季度的出货量和毛利润率可能双双小幅下降，全年出货量预测则与之前指引维持不变。不过，该公司重申可实现在2013年全年恢复盈利的既定目标，这则是更为乐观的一个迹象。

这些企业的最新业绩表明，随着投资者获利回吐，年内大涨的光伏类股可能停止上涨，甚至还会掉头回落。不过，从经营基础看，这些企业的业绩似乎表明光伏行业正在恢复健康，但步伐缓慢。

一句话：随着光伏行业的近期反弹速度放缓，加上行业继续整合，英利绿色能源和天合光能两家公司中有一家会对无锡尚德发起一场严肃的竞购。

**阿里巴巴和腾讯针锋相对**

阿里巴巴和腾讯(0700.HK)在电子支付和其他金融服务领域内的竞争突然加剧。这两家中国互联网的领军企业，借助强大的创新能力迅速崛起。在这场较量中，我略微更看好腾讯，因为腾讯能够以相对渐进的速度推出新的服务，补充现有的产品。而阿里巴巴近期推出的服务更为广泛，速度也更快，有可能导致消费者不知所措和迷惑。

上周，阿里巴巴旗下的淘宝封杀了微信相关应用。阿里巴巴称，此举是为了保护商家，但很多人认为这是阻止这些商家使用竞争对手的平台。

最新的报道称，腾讯旗下的电商网站--易迅网推出快递跟踪服务，看起来像是对阿里巴巴电子商务服务的一大挑战。另外也有报道指出，阿里巴巴旗下的支付宝准备推出新的信用支付服务，以保持对腾讯财付通服务的领先优势。

易迅网推出的快递跟踪服务能够让用户实时追踪从快递员开始送货到送达签收的全流程。包裹与收货地址之间的距离小于等于1.5公里的时候，用户还能收到收货提醒。用户可以看到配送快递员的联系方式等信息。易迅网此前曾推出“一日三送”服务，一些用户下单后最快两个小时就能收到快递。

腾讯明白，快递和货物追踪是自己领先于阿里巴巴的领域，因为阿里巴巴的商业模式不同，推出类似服务的难度大得多。易讯网直接向消费者出售货品，因此对货物和运输拥有直接的控制；而阿里巴巴的电商平台以第三方商家为主，他们自行存储和配送产品。

根据报道，阿里巴巴将在下周推出信用支付服务，用户使用支付宝付款不需要捆绑银行卡就能够直接透支消费，额度最高为5,000元。信用支付服务并非由支付宝提供，而是由合作的银行来提供。

这种服务看起来应能获得支付宝用户的强力认可，因为用户可以透支消费。阿里巴巴6月推出余额宝服务，使支付宝用户可以将账户内多余的资金投入金融市场而不是闲置。

腾讯本周推出微信5.0版本，整合了新的电子支付功能，用户可以更加轻松地进行购物。预计未来几个月里会出现更多类似的进展，两家巨头在电子金融服务和更加广泛的电子商务领域激烈竞争。

一句话：未来几个月腾讯和阿里巴巴在电子金融服务和电子商务领域内的竞争料加剧。（完）

编译：李富强/侯雪萍 发稿：王燕焜

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