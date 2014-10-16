《阳歌专栏》紫光集团推动中国芯片行业重组

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**万达旅业收购浙江光大旅游**

万达集团是中国领先的商业房地产企业之一，如今该集团盯上发展势头迅猛的旅游行业，有消息称其麾下的北京万达旅业投资有限公司（简称：万达旅业）收购浙江光大旅游集团有限公司。这项交易的金额并未公布，但此举应当有助于提高万达在旅游行业的地位。如果万达旅业最终上市，应会成为集旅游和休闲为一体的企业，为投资者提供不错的投资选择。

万达集团是家民营企业，旗下的万达旅业一年前才正式成立。对于万达旅业，万达集团方面没有太多详细的介绍。该部门可能以酒店业务为主，当中包括遍布中国各地的万达广场中的酒店业务。该集团此前曾表示，计划在进军海外房地产市场时向外输出其酒店品牌。万达集团创始人王健林去年也曾称，他有50亿美元投资海外并购，这或许包括旅游行业的交易。

在最新交易中，万达旅业将收购浙江光大旅游70%股份，交易完成后浙江光大旅游将更名为“浙江万达旅游集团有限公司”。借助这项交易，万达集团将扩大自己的旅行业务。

资料显示，浙江光大旅游进入旅游业11年，现在浙江省内设有9家子公司并控股浙江光大国际旅游有限公司等9家公司。浙江光大旅游有网站，但我觉得其大多数业务来自传统的实体旅行社，这与携程网(CTRP.O)、去哪儿QUNR.O等更具高科技性质的公司截然不同。

根据报告，万达旅业去年录得营收255亿元（41亿美元），预计到2016年时营收将达到400亿元。当前的营收水平几乎是携程网的五倍，后者去年营收增长30%为54亿元。正如我在上文所言，万达旅业的多数营收来自酒店业务。

随着万达集团大举进军商务休闲旅游服务行业，在这项交易后，该集团可能还会进行一连串类似并购。该集团甚至可能会收购一些风投支持的公司，像同程旅游、途牛旅游网(TOUR.O)等公司都是可能的并购目标。

那么现在的主要问题是，万达集团发展旅游业务的终极目标是什么？还有就是会对像携程这样的公司构成什么样的挑战？对于第一个问题，答案是该集团可能是想建一个大型旅游公司，主要从事酒店和旅行社服务业务，目标是让该公司最终在内地或香港上市。王健林曾表示寻求此类上市，上月有媒体报导称该集团计划让万达商业地产业务在香港上市，融资规模为50亿美元。

至于第二个问题，答案是万达旅业会对携程、去哪儿等企业构成严重威胁。王健林曾明确表示想进军互联网领域进行多元化发展，万达集团8月还宣布将联手百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)建立电商合资公司。至于该集团在旅游领域的下一步举动，还有发展方向，我们不得不拭目以待。我预计该集团在接下来几个月还会进行一些重大并购，同时可能还会有他新的大动作。

一句话：万达旅业收购浙江光大旅游，可能是该公司在旅游行业掀起一波并购热潮的开始，该公司最终将在内地或香港上市。

**紫光集团推动中国芯片行业重组**

几周前，全球电脑芯片巨擘英特尔(INTC.O)宣布与中国通讯芯片领军者紫光集团达成投资合作。这家中国企业正在推动国内集成电路行业整合。有报导称，紫光集团参与发起成立了国家集成电路产业投资基金股份有限公司，该基金重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。这种基金通常可能主要为初创企业提供资金支持，但是根据紫光集团最近的行动判断，这家基金看似更有可能成为整合中国微芯片行业的平台。

从理论上来看，中国应该是建立本土微芯片领导企业的理想之地。包括高通qcom.o和英特尔在内的全球芯片大厂多数都在中国拥有庞大的业务运营，中国是全球最大的个人电脑和智能手机市场，也是多数此类设备的产地。这令中国拥有在该行业的众多人才，很多曾在大型跨国企业工作的人士也已经开创了自己的企业。

但是，中国半导体行业高度分散，实际上从未实现发展潜力。目前该行业鱼龙混杂，既有中芯国际(0981.HK)(SMI.N)这样的国有芯片代工大厂，也有展讯通信这种风投支持下的较小型芯片设计企业。缺乏规模效应是中国本土半导体行业难以实现发展潜力的原因之一，因为较小规模的企业远没有与英特尔和高通等大厂抗衡的资源。

紫光集团试图实现其他企业未曾实现的目标，该企业已经逐步成为中国半导体行业崛起的一颗新星。首先，紫光集团在今年稍早些时候最终完成对展讯通信和锐迪科微电子的收购。其次，9月26日，紫光集团宣布，英特尔将向紫光旗下持有展讯通信和锐迪科微电子的控股公司投资人民币90亿元（约15亿美元），并获得20%的股权。紫光集团借此引入了重磅新资源。

现在，媒体报导称紫光集团正在参与组建国家集成电路产业投资基金股份有限公司。这家新公司注册资本58亿元，接近10亿美元。这无疑是一大笔资金，不过要收购展讯和锐迪科微电子等其他芯片制造企业，那可能还需要更多资金。紫光集团收购展讯和锐迪科微电子用去了25亿美元。中芯国际的市值超过30亿美元，多数中国较大型芯片业者的规模可能在10-30亿美元之间。相比之下，英特尔和高通的市值分别高达1,500亿美元和1,200亿美元。

国家集成电路产业投资基金股份有限公司的法人代表是中国工信部财务司司长王占甫，这是个重要的信号，显示这家基金将获得政府强有力的支持和资金投入。这很重要，因为中芯国际等大型企业都是国有企业，因此可能被迫将股份卖给新成立的这家基金。过去，中国本土企业不愿出售其股份是进行行业整合的重要阻力之一。

现在下结论显然还太早，但是紫光集团此前成功收购展讯通信和锐迪科微电子、与英特尔结盟以及国家集成电路产业投资基金股份有限公司的成立，所有这一切看似都是积极信号，也许中国集成电路行业整合终于要开始了。在这方面，出于网络安全方面的考量，北京当局也许感到国内的行业整合更为紧迫，这种整合可能催生一家国内芯片企业，为国内通讯系统不可或缺的部件提供芯片的支持。

一句话：中国国家集成电路产业投资基金的成立看上去是中国当局主导的进行行业整合的最新举措，将培养一家能够与国际巨头竞争的重要本土企业。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜

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