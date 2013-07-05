《阳歌专栏》华为替竞争对手说话 招行推出“微信银行”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为替竞争对手说话 招募前诺基亚高管**

电信设备生产商华为近期的行动显示，该公司将继续开展公共行动，消除外界在安全问题上的疑虑。华为替欧洲竞争对手说话，希望欧洲厂商能够参与中国4G网络建设。华为还招募了一名前诺基亚NOK1V.HE高管，从而让公司管理层看起来更加国际化。

尽管去年在西方国家面临很多挫折，华为仍坚定向前，我对此表示钦佩。因美方对安全问题的关切，华为被禁止在美销售网络设备。在欧洲，华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)面临惩罚性关税，因欧盟指控这两家公司获得了中国政府的不公平支持。

中欧关系紧张令爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特ALUA.PA和诺基亚西门子等电信设备生产商忧心忡忡。它们担忧欧盟实施反倾销税可能招致中国的报复性行动。中国三大电信运营商未来一年将花费大量资金建设4G网络。

即使中国移动(0941.HK)(CHL.N)近期进行了大规模4G网络设备招标，中国政府到目前为止仍未对贸易争端表态。华为称，希望欧洲厂商成为中国4G网络建设的重要参与者。

媒体援引华为高管在行业会议上的讲话的报道称，一直以来，欧洲电信设备商为中国电信建设市场带来了高质量、技术创新的产品和优质服务，是中国电信市场蓬勃发展的重要动力。他还表示，欧洲厂商如果成为主流建设力量之一，将有利于国产TD-LTE标准全球化。

在我看来，这种说法在某种程度上看起来是真诚的，因为如果没有欧洲电信设备生产商的支持，TD-LTE成为全球标准的难度要大得多；然而，在欧洲市场面临反倾销关税的华为站出来为欧洲竞争对手说好话，我觉得华为是在装“好人”。

报道称，诺基亚前高级副总裁Colin Giles已加盟华为，在消费者业务集团担任执行副总裁。Giles是澳大利亚人，为2000年以后诺基亚成为中国手机市场主导品牌作出了很多贡献。

后来诺基亚在中国的市场地位迅速下滑，在全球范围内皆如此，处境艰难。Giles长期在中国工作，去年6月离开诺基亚。加盟华为后他可能继续留在中国。

我认为Giles能对华为努力推进智能手机业务作出贡献。不过我也觉得有点不同寻常，华为内部有很多熟悉中国市场的国内精英，为何还要选择一名拥有丰富中国背景的外国人。不管怎样，此举不只是招募一名人才，也是公关策略，意在显示华为是全球化的企业，不只是一家中国公司。

一句话：华为替欧洲竞争对手说话，招募一名澳大利亚人担任公司高管，这些都是显示其更加国际化的做法。

**招行推出“微信银行”**

继两个月前开始试点微信服务后，招商银行(3968.HK)(600036.SS)进一步加强与腾讯(0700.HK)微信的合作，再度宣布升级微信平台，推出全新概念的首家“微信银行”。这项基于微信的全新服务，被媒体冠以招行最新“支行”的称号，在在线产品和服务从桌面纷纷走向移动互联网之际，有望成为一种值得关注的有意思模式。

我5月时曾谈论过此事，当时招行正式宣布推出相关服务，起初提供的大多是基本服务，即通过微信平台向用户发布账户余额、信用卡购物等通知。

通过升级微信平台，招行将开始在其“微信银行”提供真正的银行服务。根据媒体报道，“微信银行”覆盖了更广阔的服务范围，可实现转账汇款、信用卡还款等业务。

鉴于部分顾客约一半的银行业务通过互联网办理，可以说这是十分有意思的发展趋势。目前，我自己的网银活动仅限于用自己的台式电脑，主要原因是我的智能手机屏幕太小，使用相对复杂的网上银行功能很不方便。

使用诸如微信之类平台的好处是，这样的平台拥有许多可供屏幕较小手机使用的功能，用户可通过这些功能创建界面，令运行智能手机版网银程序变得更加方便，从而为当前还在使用台式电脑界面的用户提供了一项很有吸引力的选择。

上述平台的推出为腾讯、新浪(SINA.O)及其他社交网站寻求牟利提供了参考。迄今为止，新浪微博主要通过广告盈利。今年早些时候，新浪微博与阿里巴巴达成了一项具有创新性的合作交易，目的是向新浪微博引入电商服务。

我个人对新浪微博与阿里巴巴的合作很是喜欢，而且觉得招行与微信的最新合作为明智之举。像银行等企业客户非常愿意大笔投资在微信等平台发展业务。如果上述合作的效果不错，预计银行、在线旅游公司及其他服务提供商将会纷纷效仿，进行类似的合作交易。

对于寻求从互联网盈利的腾讯、新浪及其他社交网络和移动平台运营商而言，这应当属于好兆头。并非只有腾讯和新浪试图利用旗下平台发展移动服务业务，阿里巴巴近期也推出了智能手机移动操作系统，百度亦进行过类似举动。

鉴于有如此多的移动平台进军该市场，谁最终能拔得头筹则很受关注。要是让我猜的话，鉴于微信的流行催生了招行“微信银行”等有意思的产品和服务，我觉得腾讯成为移动互联网行业未来领袖的几率最高。

一句话：腾讯与招行日渐加强的合作，有望成为该公司推动微信盈利时与其他服务合作伙伴效仿的模板。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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