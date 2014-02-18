《阳歌专栏》新东方和TutorGroup发力在线教育

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新东方和TutorGroup发力在线教育**

在线教育今日成为媒体关注话题，有消息称快速发展的在线教育机构TutorGroup刚刚获得了一笔融资，而业内老大新东方(EDU.N)正剥离在线教育部门，似乎是奏响了单独上市的序曲。这两则消息都凸显出，中国庞大的互联网人群及其对教育服务的旺盛需求为在线教育提供了巨大的发展潜力。在线教育不仅能深入至中国较小城市，且相比传统的教室授课等方式更具成本效应。后者是新东方核心教育服务业务的支柱。

先从新东方说起。新东方一度是投资者的宠儿，但中国国内教育市场的激烈竞争令其增长放缓，股价下跌。2012年，美国证券监管机构对新东方发起调查，令其股价重挫，但去年借着在美上市中资企业的上涨之势，新东方股价反弹并飙升50%。然而，投资者对中资股热情的退潮促使新东方执行长去年暗示，他或许考虑将新东方私有化。

最新报道称，新东方已将其在线业务剥离至另外一家名为北京新东方迅程网络科技有限公司的企业。该业务依然只占新东方整体营收的相对较小份额，但新东方计划重金打造该公司。如果新东方能迅速扩大该在线业务，并录得强劲盈利，预计我们会在未来两三年看到该在线公司单独上市，或许会和母公司私有化同时发生。

与此同时，英语教育在线提供商TutorGroup成为媒体头条，有消息称，阿里巴巴集团已领投TutorGroup，联合投资总规模近1亿美元。新投资者还包括新加坡主权财富基金淡马锡和启明创投(Qiming VenturePartners)。阿里巴巴去年在教育服务业采取更多动作，当时它推出了一个名为淘宝同学的平台，旨在提供第三方教育服务。

我对TutorGroup不熟悉，但TutorGroup称该公司已经从事这一行业有10年，业务遍布40个国家。TutorGroup称公司会利用这笔最新融资加快在亚洲的发展，并扩大在美洲的网络。除提供英语教学外，随着中国的全球影响力日盛，TutorGroup还希望开发普通话的需求。

TutorGroup的声明没有指明该公司是否盈利或者营收几许。但其快速扩张和它获得新投资的事实似乎均说明，该公司处于亏损中，因其将成长置于盈利之上。我预计其营收或许在以两位数或者三位数的速度迅速增加，其营收目前可能在年均2亿左右的水平。

那么TutorGroup和新东方刚刚剥离的在线教育部门的未来如何？正如以上所说，我认为新东方会在未来几年大规模投资其在线公司，旨在为其股价带来一些刺激，可能甚至会通过该部门试水海外项目。TutorGroup很可能利用新投资积极扩张，同时也会努力盈利。如果都能成功，我预计会在明年某个时候看到该公司在海外上市。

一句话：新东方会大力投资其刚刚剥离出来的在线部门，最终实现该部门的单独上市，而TutorGroup在最新获得大笔融资后，可能最早在明年上市。

**复星医药将私有化美中互利**

1987年我大学毕业不久刚来北京的时候，我曾在美中互利CHDX.O北京办公室短暂工作过一段时间。该公司最初是一家医疗和工业设备进口商，目前专注于建造和运营医院与诊所。该公司在纽约上市，市值接近3亿美元。

由复星医药(600196.SS)子公司牵头的财团将收购美中互利，收购报价为每股19.50美元，较2月14日美中互利的收盘价溢价14%。美国私募股权巨头TPG也是财团成员之一，该公司参与了近期一系列收购和在美上市中国企业的私有化。很多选择私有化的企业股价近几年都萎靡不振，因为投资者对这些企业没有兴趣导致股价低估。

2月13日有私有化传言出现，美中互利的股价开始上涨，从那以后上涨了6%。该公司股价目前报17.15美元，仍比收购价低12%，暗示投资者对收购存有疑问。其他人也对收购报价不那么乐观，一些律师事务所称收购可能并不符合股东的最佳利益。这暗示很多人可能认为收购价太低，协议完成前收购价可能提高。

美中互利的股价目前仍低于收购价的事实以及收购价可能提高的前景，凸显美国投资者对小型中国企业的兴趣有多么低。大企业仍能吸引投资者的注意力，特别是互联网企业，但来自传统行业的小企业处境困难得多。亏钱以及营收增长不强劲的企业也被投资者遗弃，引发盛大游戏GAME.O、分众传媒和先声药业等中国企业选择私有化。

复星医药的母公司复星国际(0656.HK)最近进行了几宗大规模并购，包括去年投资法国度假村运营商ClubMedCU.PA和葡萄牙保险公司Caixa Geral deDepositos。上个月有报道称复星国际成为竞购美国出版巨头福布斯传媒的入围企业之一。

我很久没有跟踪美中互利了，但我对其创始人Roberta Lipson和ElyseSilverberg非常敬重，他们30多年前在北京创立美中互利时远远领先其他人。最近一个季度里，该公司的核心保健服务营收增长16%，但公司也出现亏损，这可不是好的迹象。今年该公司保健服务营收料不足2亿美元，反映外资企业在高度监管的医院服务市场处境是多么的艰难。尽管该公司可能很快被收购，我仍对其这些年来的增长和发展表示赞扬。

一句话：复星医药要想最终成功私有化美中互利，可能被迫提高收购报价。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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