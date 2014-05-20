《阳歌专栏》京东进军俄罗斯市场 唯品会酝酿发起小贷公司

5月20日 - （本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东进军俄罗斯市场 唯品会酝酿发起小贷公司**

京东收购俄罗斯竞争对手，唯品会(VIPS.N)酝酿发起小额贷款公司，这两家活力十足的电商企业凭借这样的战略举动，成为今日媒体关注的焦点。他们的相关举动看起来反响都很不错，可带领公司进入全新但又是相关的领域，而且还是蕴藏较大增长潜力的领域。与此同时，京东准备赴纽约IPO，时间很有可能就在本周，融资规模或超过10亿美元；唯品会今年早些时候进行了大规模的融资，如今则在寻求进行并购。

先来看看中国第二大电商企业京东的动向。京东将要进行的IPO有望成为年内迄今中国科技企业赴纽约规模最大的IPO。根据最新报导，京东完成了对俄罗斯一家电商企业的收购交易，同时还收购了一家物流公司，而被收购的俄罗斯电商企业在俄罗斯国内名列前五。报导援引的是未具名的公司消息人士，没有披露被收购企业的名称。

媒体2012年时曾报导称，京东与俄罗斯一家合作伙伴联手开发俄罗斯电商网站，但尚不清楚最新的并购活动是否属于此举的一部分。京东选择俄罗斯作为拓展海外市场的首个目标看起来合乎逻辑，因为该公司最大的投资者是俄罗斯的Digital Sky Technologies（DST），该公司在俄罗斯有着人脉联系。作为金砖国家的其中一员，俄罗斯与中国也有诸多相似之处。

京东此举之所以有意思，是因为与竞争对手阿里巴巴的所作所为相比，京东的举动更为大刀阔斧。阿里巴巴在拓展中国以外市场方面一直很低调，该公司曾在美国进行过一些小规模的并购，进军日本市场则以惹人关注的失败收场。去年，阿里巴巴通过旗下英文平台全球速卖通（AliExpress），在包括俄罗斯在内的一些发展中市场谨慎试水。

我比较喜欢京东这一举动，该公司此举不仅有侧重点，还相对积极，看起来既明确又认真，加上该该公司与DST的关系，此举成功的机率应当很高。相比之下，阿里巴巴的保守举措也许不会有大的失误，但也不会带来任何新的重大收益。

再来简单看看唯品会的情况。该公司正在努力寻找新的业务机会，以协助证明其股价大涨理由正当。有报导称，该公司正在与上海嘉定区协商发起小额贷款公司事宜，公司注册资本为2亿元人民币。

相关报导还称，携程网(CTRP.O)和搜房网(SFUN.N)也在与上海嘉定区进行类似协商。据报，京东和百度(BIDU.O)也准备在嘉定区成立类似的小额贷款公司。上海嘉定区的相关规定对于开设小额贷款公司更为有利而且开放。

从单纯的战略角度看，此类举动对唯品会、京东这样的电商企业而言最为合乎逻辑，这些企业的成千上万供货商可很快变成此类小额贷款公司的客户。鉴于唯品会的初期投资规模相对较小，可以看出该公司刚开始对该业务的期望可能不是很高。此举有望取得一定的成功，不过我建议唯品会将精力更多地放在核心的电商业务和并购相关企业上。

一句话：京东进军俄罗斯市场的举动看起来反响不错，应当能成为类似的海外扩张的模板；唯品会计划发起小额贷款公司，此举有望取得一定的成功。

**中国民生投资瞄准光伏产业**

上个月有报导称一家大型私募股权公司即将成立，最新报导称中国民生投资（下称“中民投”）已经正式注册，准备开始投资。中民投拥有丰富的资源和关系，能够迅速成为国内外私募股权行业的一家巨头。该公司注册资本500亿元，第一个专注的领域似乎是光伏产业。

报导指出，中民投于5月9日在上海完成注册，创始人包括民生银行(1988.HK)(600016.SS)董事长董文标、中国泛海控股集团董事长卢志强等。

报导指出，董文标将出任中民投董事长，而民生银行监事会副主席李怀珍将担任总经理。中民投的管理团队中还将有不少来自民生银行的面孔。这是个正面的信号，因为民生银行作为一家民营银行，被认为是富有创业精神的，不大会基于政治考虑作出决策。

尽管如此，中民投的很多高管拥有强大的政府关系，最初选择光伏产业似乎也有一些政治意味。大约10年前，中国政府决定向光伏行业提供强力支持，中国光伏产品产量占全球市场的份额迅速升至一半以上。

很多进军光伏产业的是缺乏行业经验的国有企业，只是帮助政府完成政策布局。过去三年里，随着产能过剩导致行业步入长期的下滑，很多企业大幅亏损。

去年有迹象显示中国政府准备引导光伏产业的整合，以政策性银行国家开发银行为牵引龙头。但这样的统一救援计划并没有推出，尚德电力STPFQ.PK和江西赛维LDKSY.PK等光伏巨头卷入破产风波，另外有一些大型企业并购小型企业的案例。

中国政府曾暗示，不会出手救助英利(YGE.N)和阿特斯(CSIQ.O)等巨头，这些企业相对健康，仍能够从海外获得有限的资金。但很多小型国有企业仍大幅亏损，可能成为中民投的收购标的。

我猜测中民投会迅速展开动作，未来几个月会投出第一单。中民投料以低价收购光伏资产，并重组出一两家大型企业。运营不良的工厂可能会被关闭，最好的资产会集中到一两个地点。

这一两家光伏新企业可能成为对阿特斯、英利和其他国内外光伏巨头颇具吸引力的收购标的。我猜测中国政府会为这样的并购提供融资，如果中民投的整合计划向前推进，这种情况明年可能就会出现。

一句话：刚刚成立的中国民生投资可能成为中国光伏产业的整合者，重组出一家企业并卖给现有的光伏巨头。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。