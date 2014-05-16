《阳歌专栏》京东通信业务针对电商用户

**京东通信业务针对电商用户**

去年获得移动通信转售业务牌照后，虚拟运营商本月开始低调采取行动。电子商务企业京东推出了首款资费套餐。

京东针对的是电商用户，这可能是明智之举，因为很难与三大电信巨头在价格上进行竞争。京东等虚拟运营商将推出自有品牌的服务，但租借三大巨头的网络。

京东目前拥有4,700万用户，3月与腾讯(0700.HK)进行战略结盟后，很快就能直接接触到微信的4亿用户。

京东通信推出的资费标准看起来很平常，语音0.15元/分钟，流量0.15元/兆，短信0.1元/条，和三大巨头的资费标准大体相当。

5月28日到12月31日期间，凡京东银牌及以上用户，每在京东消费2元钱，就可为自己的号码增加1分钟通话时间和1兆流量，每月最高可赠送500分钟通话时间和500兆流量。

一则报道指出，如果京东通信想赚钱，这样的活动就不能长期持续。我认为，如果此举能大幅提升电商产品的出货量，京东可能不会在意京东通信是否赚钱。这种赔本赚吆喝的产品在西方非常普遍，只要能带来大的商业机会，就会一直存在。

其他虚拟运营商还没有采取行动，我猜测阿里巴巴可能采取类似策略。地域和基础设施限制对虚拟运营商的影响还不明朗。

工信部称，今年移动通信转售业务用户数量目标为5,000万左右。我曾说过，这样的目标看起来不高，但考虑到这些虚拟运营商缺乏经验并面临限制，这可能是比较实际的。我觉得三大巨头今年不用担心虚拟运营商的挑战。不过虚拟运营商可能开始抢夺三大巨头的高端客户，因电商用户受教育程度相对较高。

一句话：京东通信业务针对电商用户的策略看起来是明智之举，有望在提高电商业务营收的同时迅速扩大通信业务。

**大众点评网向大嘴巴注资**

大众点评网在过去三个月频频成为媒体关注的焦点，最新消息称该公司向点餐平台大嘴巴注资。这项交易规模较小，注资规模约为5,000万元人民币（约合800万美元）。从更广泛角度看，该交易反映了中国互联网行业并购交易近期出现的一些趋势，当中包括该领域有吸引力的并购目标快速消失、企业日益青睐战略投资而非直接收购等。

最新交易对大众点评网而言是相对明智之举，可对其餐馆点评和团购餐券等核心业务形成补充。大嘴巴去年成立，隶属于上海通吃网络技术有限公司，这是该平台首次进行重大融资。有意思的地方是，大嘴巴的两位创始人均是阿里巴巴的前高管。

一周前，大众点评网入股点餐平台饿了么的经营商拉扎斯网络（RajaxInformation）。相关报道称大众点评网向拉扎斯网络投资8,000万美元，从而暗示这项交易属于战略入股而非直接收购。

大众点评网今年一直都是媒体关注的焦点，其本身也是大型互联网企业一系列战略投资的目标。今年2月，该公司获腾讯(0700.HK)入股，一度在媒体上引起轰动。本周又有消息称，该公司洽商向携程网(CTRP.O)出售战略股权，再次引起媒体关注。

我怀疑大众点评网获腾讯入股的金额为3亿美元或者更多，该公司如今面临将其中部分资金投向自己的并购交易的压力。大众点评网对饿了么和大嘴巴进行投资，看起来合乎逻辑也属明智举动，因为这些投资可对其核心业务形成补充。不过，这两项投资交易规模较小，合计不超过1亿美元。

还要指出的是，在这项交易中，大众点评网的身份是战略投资者。鉴于饿了么和大嘴巴均属于年轻的小企业，大众点评网完全吞下可谓易如反掌。但在这两项交易中，大众点评网只是战略入股，可能表明饿了么和大嘴巴的经营方希望公司保持独立，而且我怀疑中国互联网领域的多数有吸引力的并购目标的所有者可能都有类似倾向。

鉴于此，在经历去年并购十分活跃的一年后，这对于接下来六个月互联网行业并购活动前景又意味着什么呢？我怀疑，出现动辄上亿美元并购交易的日子可能已经成为过去式，但在当前这股潮流退却前，预计还会出现一两宗一鸣惊人的并购交易。

在接下来几个月，将会出现更多类似规模较小的战略入股交易，而非规模庞大的交易。对于百度(BIDU.O)、腾讯和阿里巴巴以及其他一些大企业而言，这会对他们构成一个很有意思的难题，这些企业近期进行了大规模融资，但他们很快就会发现没地儿去花这笔资金。

一句话：大众点评网战略入股饿了么后又向大嘴巴注资，或许表明互联网领域有吸引力的并购目标在快速消失，此类交易在今年剩余时间将会成为常态。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王燕焜

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