《阳歌专栏》Costco和梅西百货或借道电商进军中国市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Costco和梅西百货或借道电商进军中国市场**

作为进军中国零售市场的一个低成本的快捷途径，电商领域正在快速获得发展动力，据报美国零售巨头Costco(COST.O)和梅西百货(M.N)计划采取新的重大举措进军中国电商领域。这两家公司的策略反映了一个日渐兴起的趋势，即西方连锁零售大企业对进军中国市场的传统零售路线避而远之，以免大耗成本并面临严重亏损的风险、甚至重蹈百思买(BBY.N)及家得宝（Home Depot）(HD.N)等企业退出中国市场的覆辙。但发展电商业务的策略本身也有风险，中国电商领域拥挤不堪，零售商的电商业务面临如何赢得注重品牌的中国消费者认可的艰难之路。

美国奢侈品零售商Nienmen Marcus的故事就是新来企业将面临挑战的典型例证，Nienmen Marcus去年下半年悄然开设了自己的中国网站，网址为niemenmarcus.com.cn。需要指出的是，我并非此类奢侈品零售商的目标客户，但我经常看中国新闻，也看诸多广告，可是在看到最近报道前，对于这家在美国相对知名的企业已经进入中国，我几乎是闻所未闻。

我们先来看看关于Costco的相关消息，这家仓储式连锁店在美国本土市场已成为一种购物现象。中国媒体报道称，Costco决定借道电商进军中国中国，目前正在寻求发展该业务的合作伙伴。报道援引的是未具名消息人士的说法，没有提供太多的详情。

我曾在台湾住过一段日子，知道Costco在该市场做得相当成功，在当地开了多家颇受欢迎的分店。那段日子，经常有朋友约我一起去逛他们的分店，有时甚至会驱车一个多小时就为到那儿一逛。台湾市场与中国大陆市场有着诸多的相似之处。

Costco在台湾市场的成功，至少与其打造的在商店周边“出游”的特殊方式这一社交元素有关，所售商品种类繁多且价格优惠当然也很重要。在线商店将缺少在Costco购物不再别具一格这样的社交元素，这会令该公司与电商领域其他竞争对手相比很难做到与众不同，而其还可能不得不与沃尔玛(WMT.N)等国际企业及京东等本地巨头进行竞争。

我们再来简单看看关于梅西百货的消息。据报，在去年简单试水后，该公司寻求进军中国电商领域。不过，相关的报道也是语焉不详，只是说梅西百货希望在中国开设在线业务，而不是通过开设传统的实体店来进军中国市场。有些读者可能记得，大约在一年前，梅西百货采取谨慎举措进军中国市场，曾投资1,500万美元收购奢侈品零售商佳品网（VIPStore）的股份。

根据最新报道，尚不清楚梅西百货决定开设自己的在线商店是与佳品网合作关系的延伸，还是该公司将自行经营或是另找其他合作伙伴来经营新业务。我觉得，梅西百货与Costco一样也会发现很难在中国电商市场获得认同感，其新业务可能也只有50%的成功几率。

一句话：Costco和梅西百货或成为最新借道电商进军中国市场的大型零售商，但由于竞争激烈，其成功的几率只有50%。

**雀巢投资云南省咖啡产业**

雀巢NESN.VX宣布投资云南省普洱市咖啡产业，通过“雀巢咖啡中心”大型项目为当地咖农提供培训和基础设施，并提升普洱咖啡的品牌影响力。普洱市以普洱茶闻名。

常喝咖啡的我个人对雀巢此举感到非常兴奋，或能帮助中国在全球咖啡版图上占有一席之地。云南省本来就是国内外知名的旅游地点，雀巢此举也可能有助于当地的旅游业。我猜测会有人开创咖啡和茶体验旅游，类似美国加州纳帕谷的品酒游。

雀巢与普洱市签署了备忘录，根据备忘录，“雀巢咖啡中心”主要由雀巢咖啡种植培训中心、现代化综合仓储和检测设施、“雀巢咖啡”消费者体验中心三部分组成。

近两年前，星巴克SBUX.N也采取过类似举措，在云南设立咖啡基地。星巴克此前表示将与普洱市政府紧密合作，发展当地的咖啡种植文化。

两大咖啡巨头的举措并非无私的行为，因为两家公司都在中国有大量业务。两家公司都希望展示出，不仅从中国消费者身上获利，也在通过推广咖啡种植文化帮助中国经济发展。雀巢表示，将大幅提高从云南采购的咖啡豆数量，由2010-11种植季的1万吨增加到2012-13种植季的7万吨。星巴克称，2007年开始采购云南咖啡豆以来，其采购量增加了20多倍。

尽管这些很大程度上是公关行为，却也是中国咖啡文化发展的象征，包括咖啡豆的种植和消费。2011年，中国咖啡销量达到了10亿美元，未来五年料翻番。雀巢和星巴克都在推动这种趋势，星巴克计划在2015年将中国门店数增加一倍至1,500家。

只有时间能够告诉我们咖啡能否在以茶为主的中国市场占有主导地位。如果现在的趋势持续下去，估计未来二三十年中国将出现咖啡与茶二分天下的局面，利好雀巢和星巴克等企业以及普洱地区。

一句话：雀巢投资云南省咖啡产业，反映咖啡在中国的迅速崛起，或在未来二三十年与茶分庭抗礼。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王燕焜

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