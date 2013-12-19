《阳歌专栏》中国移动明年盈利堪忧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动明年盈利堪忧但前景可期**

今天中国移动(0941.HK)(CHL.N)受到各方媒体普遍关注，昨日该公司董事长奚国华在广州召开的“2013中国移动全球合作伙伴大会”上披露了多方面的细节。中国移动还正式发布了4G商业主品牌“和”。我通常不会在博文收尾之前谈论盈利话题，但是各方媒体曝出如此多新闻和新数据，现在说说对中国移动的获利预估也许更好。中国移动明年在促进4G业务发展上将进行巨额开支，因而明年多数时间、甚至全年的获利将下滑。

接下来的问题是：这是一件好事还是坏事？依我来看，这毫无疑问是正面发展。中国移动拥有巨额现金，却从不清楚如何开支。该公司在海外市场几乎毫无建树，并一再拒绝给投资者送出更多股息。因此，这次4G业务开支将为中国移动提供花钱之道，也可能因此获得巨额回报。

中国移动本月稍早获得了4G运营牌照，那么我们先看看该公司4G业务发展目标。我认为，众多媒体报道中最重要的新闻要算是奚国华宣布中国移动计划在2014年TD终端销售目标是1.9-2.2亿部，其中计划销售超过1亿部的4G TD-LTE终端。

中国移动目前拥有1.76亿3G用户。为了实现其大胆的目标，中国移动为明年的手机补贴作了300亿元预算。该公司还将对一系列服务计划提供补贴，为4G服务开发的基于TD-LTE技术的手机型号预计将超过200款。

TD制式的iPhone5S将是其中之一。但是，希望中国移动在广州大会上宣布与苹果达成合作协议的果粉大失所望，奚国华表示，与苹果的合作谈判仍在进行中。其他消息人士暗示，双方达成了一个大的框架协议，但仍在就协议的最终细节做进一步磋商。中国移动将是中国三大电信运营商中最后一家与苹果合作销售iPhone的公司。

最后，有消息称中国移动已经根据中国的虚拟网络运营商（VNO）计划，递交了17家潜在合作伙伴名单。中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)早已经递交了这份名单。VNO计划允许获得牌照的公司从三大运营商租用网络能力，明年或将有6-12家新电信服务提供商应运而生。

我预计中国移动明年将与苹果最终敲定合作协议，不过我们也许要等到春节之后。我预计中国将在4月左右宣布新的电信服务提供商名单，但VNO计划随后也不会一帆风顺，这些新加入者至少在2015年之前不会形成真正的竞争能力。可以肯定的是2014年将是中国移动大手笔支出之年，不过我怀疑该公司到明年年底可能难以实现其雄心勃勃的新增1亿4G用户的目标。

一句话：中国移动明年在4G业务上将实施巨额开支，这会导致利润下滑；到2014年年底，该公司很可能无法实现其新增1亿4G用户的目标。

**亚马逊进军中国云服务**

我不怎么写中国云服务，主要因为我觉得尽管中国政府强力推动，这一市场远不成熟。不过电子商务巨头亚马逊(AMZN.O)宣布正式在中国推出云计算服务，这似乎是一个重新评估中国云计算行业的好机会，包括该行业将如何发展以及哪些企业有望成为龙头。

我个人认为中国云计算市场目前可能规模很小，每年的营收大概在几十亿美元左右。我身边没有多少人使用云服务，不过五六年前中国电子商务也是这样的，现在电商行业已经蓬勃发展，中国电子商务市场不久将超越美国成为全球第一大电商市场。

亚马逊宣布，准备在中国推出Amazon WebServices（AWS）云计算服务。亚马逊已经与智能手机生产商小米和TCL(1069.HK)以及杀毒软件厂商奇虎360QIHU.N等企业签署合作协议。中国是亚洲第四个、全球第10个推出AWS服务的国家和地区，反映亚马逊近期在中国的很大努力。亚马逊两年前将表现不佳的中国电子商务网站整合到了亚马逊品牌下，随后投入重金增强电商服务。去年底，亚马逊推出了中国Kindle商店，今年夏季在中国推出了Kindle阅读器和平板电脑。

亚马逊称，AWS服务目前仍处在预览阶段，2014年初将推出商用版本。亚马逊正在与中国数据中心运营商和互联网服务提供商合作，因为在敏感的电信领域，还几乎禁止外资控制的此类硬件设施和服务。亚马逊明确表示，起初将专注于大型企业用户，这些用户使用云服务可以节省自行打造IT基础设施的巨额支出。

过去两年里，大量企业蜂拥至中国云服务市场，中国政府对该行业的积极推进是其发展动力之一。我曾经说过，这些受到关注的领域往往会出现这样的投资，因为大家都想取悦中国政府，同时获得政府慷慨的激励。目前涉足中国云服务的企业包括电商巨头阿里巴巴、电信设备巨头华为、微软(MSFT.O)以及IBM(IBM.N)等。

当然，中国市场是否有足够空间容纳这么多企业是个大问题。我猜测答案是肯定的。这些企业大多可能是参考电商的例子，认为云服务可能出现类似的增长。很多企业从事的是云服务的不同方面，包括基础设施、产品开发和管理需求等。

我认为阿里巴巴和华为等国内企业可能拥有些许优势，因为比外企面对的限制要少，而外企往往需要与很多国内企业合作。我认为随着中国企业和消费者迅速认识到云服务的好处，云服务可能像电商那样蓬勃发展。

一句话：中国云服务领域未来10年里有望蓬勃发展，起初受益于企业用户，国内云服务提供商较外企略有优势。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜

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