《阳歌专栏》摩根士丹利和中石油成海外调查目标

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**摩根士丹利和中石油成海外调查目标**

最近几周出现了一个有趣的趋势，因为有越来越多的投资者和政府利用海外管辖调查在华经营的国内外企业的商业行为。最新消息是，巨头摩根士丹利(MS.N)和中石油(0857.HK)因涉嫌非法行径在美接受调查。这两起案例都说明一个事实，很多外籍人士认为，他们在中国无法对企业的不当行为伸张正义，因而日渐倾向于将这种案例带到司法体系更为独立和成熟的其他国家。

事实是，摩根士丹利和中石油因其中国的不当行径而在美国遭受调查已经不是新鲜事。投资者和其他原告过去偶尔会诉诸美国法庭，利用不同的策略辩称美国对这些案例拥有管辖权。最常见的一个说法是，被调查企业的股票在美国交易。中国很多大型国企在纽约上市。因在中国海域发生严重漏油事故，今年早些时候，中国渔民向美国法院起诉康菲石油。

不过最近涉及的两公司除了陷入美国对其在华商业行为的调查之外，这两起案例是很不一样的。让我们先看看摩根士丹利。据悉，美国司法部正在对摩根士丹利在华招聘行为进行调查。此案看似是摩根大通今年8月被曝光调查的延伸，当时媒体披露，美国证券交易委员会(SEC)基于同样理由在调查摩根大通。

据悉，调查人员对摩根大通和摩根士丹利为获得承销业务和其他合约而巴结中国政府官员的指控进行了调查。类似讨好行为常常包括聘用高级官员的子女或其他亲戚，或给他们提供生意。目前还不清楚这两家投行在华是否有违法行为，因为公司类似的“战略性招聘”在全球都相对普遍。但此案似乎意在提醒美国企业，即就算是它们在发展中国家经营，也需要遵守全球标准。

让我们再快速浏览中石油案情。在这起特殊案例中，我们所知道的是，中石油称已收到关于前任董事长蒋洁敏和现任董事长周吉平等人在美国被指违反美国证券法律而被起诉的有关送达通知。

我怀疑此案与中国的反腐行动有关，中国已有多家国企的高官因贪污被调查，其中包括中石油。8月份，中石油的4名高官在接受调查后突然被迫离职。中石油股价在此事曝光后下滑约10%，市值缩水大约200亿美元，并引发了一连串的股东诉讼。

正如我上述所言，两案最有趣之处在于，它们反映出海外加快了对中国企业和在华经营的跨国企业的调查。这从长远看是件好事，因这会迫使企业在中国经营时遵守国际标准。但从短期而言，这会为这些企业的股价造成动荡，因投资者担心类似调查引发的潜在金融副作用。

一句话：投资者和监管者日渐利用海外管辖来调查企业的在华商业行为，造成其股价的短期动荡。

**微软选择光明方正接手Skype在华业务**

对于微软(MSFT.O)的在华战略，我真的很想加以恭维，因为我个人对该公司总体上并无成见。可是，对该公司在中国市场的怪异决定，通常都很难找到溢美之词，该公司为Skype选择本地商业合作伙伴的最新消息也属于这种情况。本月早些时候，微软与Skype的长期中国合作伙伴分手，这一度成为媒体关注的焦点，当时该公司没有宣布新的合作伙伴，如今该公司正式选择了两家中国国企--光明日报和方正集团的合资企业为合作伙伴。

Skype虽在全球很受欢迎，但多年来在中国却鲜有名气，本地业务由与TOM集团(2383.HK)的合营公司运营。微软两周前宣布结束与TOM的合作，但当时并没有选择新的合作伙伴。如今，有消息称该业务的新合作伙伴是一家名叫光明方正的公司，双方将携手运营中国版的Skype，其简体中文版官网为skype.gmw.cn。光明方正是光明日报和方正集团的合资公司。

相关报道语焉不详，只是称Skype之前的中国用户将迁移到新软件。对于这项新的合作，我的第一反应是太不可思议。外企通常选择民营企业作为在华互联网业务的本地合作伙伴，但微软却选择了一家有着很强国企背景的公司。

光明日报是中国资历最老报纸之一，是一家定位于思想理论领域、而非商业领域的媒体。方正集团是北京大学校办企业，也有强烈的意识形态色彩。我是通过方正电脑知道该集团的，这曾是中国第二大电脑品牌，但由于管理不善，加上国际品牌及联想(0992.HK)的竞争激烈，该集团的个人电脑业务陷入困境并最终被淘汰出局。

新合作伙伴的国企背景，对Skype在中国的前景而言可谓不妙。中国最成功的新媒体和社交网络企业中，几乎清一色都是民营企业，唱主角的是新浪(SINA.O)、搜狐(SOHU.O)、腾讯(0700.HK)等此类企业。像光明日报这样的国企，仍统治传统媒体领域，因为民营企业无法打入该领域。但这些国企在新媒体领域鲜有作为，缺乏与民营企业竞争的商业直觉。

广泛看，继之前一连串怪异决定后，这是微软在华最新的怪异决定。该公司近期暗示打算进军中国游戏机市场，即使在线网游更受中国游戏玩家欢迎。此外，该公司近期还发起了在中国推广必应搜索引擎的活动，并且在一年前宣布与中国联通(0762.HK)(CHU.N)合作。

微软的所有这些举动，似乎都表明其对中国市场缺乏了解，没有能力选择能助其在核心的软件业务以外成就一番作为的合作伙伴。微软在中国有与政府密切合作实现目标的记录，而且我怀疑这种关系影响其许多非软件业务的商业选择。选择光明方正作为合作伙伴，延续了没有选择良好合作伙伴的传统，而且我觉得Skype在新的合作关系下在中国也难有作为。

一句话：微软选择光明方正接手Skype在华业务，延续了在该市场所做商业决策失利的传统，Skype在中国市场仍将难有作为。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜

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