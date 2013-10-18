《阳歌专栏》奇虎起诉百度 小米再吃官司

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎起诉百度 小米再吃官司**

报道称，奇虎360QIHU.N起诉百度(BIDU.O)不正当竞争。我觉得很可笑，因为奇虎素以不光彩的手段进行竞争闻名，现在竟然以此起诉百度。或许奇虎应该恭喜百度以不光彩手段取胜。智能手机厂商小米一周内第二次因为智能电视产品吃官司，暗示该领域可能出现很多诉讼。

中国一些知名科技企业寻求法律途经解决业务分歧，这可能是个好信号，反映企业领导人更加相信法律的公平。但法院仍受制于法律规定的惩罚力度不足，因此往往对未来的非法行为没多少威慑力。

先来看看奇虎起诉百度案。报道称，奇虎指控百度持续恶意阻断360搜索引擎用户的访问，强迫用户到百度首页进行二次搜索。奇虎要求法院强制百度终止不当行为，并索赔4亿元。

奇虎对官司显然不陌生，不过更多的时候是以被告的身份出现。腾讯(0700.HK)曾于2010年起诉奇虎，今年早些时候腾讯最终胜诉，不过罚金只有500万元。百度6月曾起诉奇虎在搜索引擎上侵犯知识产权。

接下来看看小米的新闻。小米的智能电视产品突然成为了众矢之的。媒体报道称，同洲电子(002052.SZ)起诉小米涉嫌抄袭专利。几天前，优酷土豆YOKU.N起诉小米智能电视产品非法使用一些节目。

两起官司表明小米多元化的道路崎岖。去年底，小米推出机顶盒产品不久即遭遇监管问题，迫使小米不得不突然召回产品。这两起官司都是针对小米的相关智能电视产品，此类产品正迅速在中国兴起。

小米、乐视网(300104.SZ)和联想(0992.HK)等是第一批进军互联网电视的企业，中国媒体市场欠发展创造了巨大的机会。百度和阿里巴巴近期也推出了类似产品。我此前曾指出，大量新的诉讼最终可能影响该领域的发展，小米面临的诉讼凸显这种风险。

一句话：针对百度和小米的新诉讼反映出对通过法庭调解民营企业间的商业纠纷信任度上升。

**中国企业因商业行为不透明遭批评**

当我读到一篇讲述严厉抨击中国企业缺乏透明度的报告时，不禁会心一笑，因为任何在中国生活和工作的人都知道，这种不透明在中国的企业文化中十分普遍。令人关注的这篇报告将矛头对准了中国的国有企业。“透明”这个词在这个行业几乎是个黑话，中国移动<0941. HK>(CHL.N)和中石油(0857.HK)(601857.SS)这种上市巨头往往会搬出其势力庞大、人脉广大的母公司。但中国私营上市公司也存在不透明的现象，公司创始人常常将公司作为私人领地。

这份来自透明国际的报告，其最有意思的地方在于，由于缺乏透明度，奇瑞汽车成为两家得分为零的中国企业之一。奇瑞汽车发言人指出，该公司非上市企业，但公司会向债券投资者提供有限的财务数据。我可以肯定地说，奇瑞的这种国有背景，是中国企业认为应该拥有保持信息不透明的特权。这层神秘的面纱对于奇瑞汽车这种举步维艰的企业甚至更为厚重，所以他们当然不愿公开讨论自己的问题。

该报告对中国企业进行了整体批评，中国企业是5个金砖国家中表现最差的。报告称，中国企业的表现几乎在方方面面都是最差，平均得分只有总分的20%。其他负面消息还包括，在10家表现最差的企业中，有8家来自中国。在11家至少一项得分为零分的企业中，有9家来自中国。印度企业是金砖国家在报告中表现最好的，特别是该国的塔塔家族。

作为长期观察中国国有企业者，我对这些都不意外。中国移动、中石油、中国工商银行等大型企业的领导往往会在其各竞争对手之间来回调任，这可能是中国政府的直接命令。这些公司还常常会与国有控股母公司之间来回挪移资产，且对这种内部转移和交易几乎没有任何解释。

中国大型国企多数存在类似的商业行为不透明现象，而中国快速发展的私营企业也常常存在类似行为。我认为这种现象应追溯至中国更宽泛的企业文化，私营企业的创始人往往认为，他们有权让自己的公司成为其私人帝国，即便其他股东或许不赞同其某些重大决定。

互联网游戏公司--巨人网络GA.N在2011年成为媒体聚焦，当时投资者发现公司开始进军保险业；太阳能电力公司尚德去年也被炮轰，当时投资者得知，公司通过向旗下的一家控股企业出售太阳能面板录得巨额营收。

中国一些大型企业也努力尝试在透明度方面变得更为西化，联想(0992.HK)、百度(BIDU.O)和阿里巴巴等大型私企走在这方面的前列，希望赢得外国投资者更多的信任和尊重。但正如这个最新报告所显示，对于很多中国企业而言，实现信息透明还有很长很难的一段路要走，特别是那些大型国企。不透明和保密性本身就是国企文化的一部分。

一句话：不透明和保密性是中国企业文化中根深蒂固的因素，但大型私企正在采取措施，改善其透明度。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王燕焜

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