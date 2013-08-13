《阳歌专栏》新浪微博势头强劲 IPO将近？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新浪微博势头强劲 IPO将近？**

经过了两年多的等待，新浪(SINA.O)微博的一些潜力终于开始实现，明年上市的可能性增加。2010年底就有微博上市的传言。中国政府2009年屏蔽Twitter后，微博开始出现迅速增长。但投资者很快冷静下来，因为微博显然需要很长时间才能实现盈利，而且当时正值在美上市中国企业遭遇财务丑闻危机。

不过现在看起来这些问题不像是挫折，更像是拖累。新浪最新一个季度的业绩显示，微博在实现获利的道路上进展顺利。业绩公布后，新浪股价在盘后交易时段大涨5.9%至85.10美元，触及近两年高位。

新浪的最新业绩看起来很乐观，暗示去年大部分时间中国遭遇的广告业务放缓问题开始缓解。新浪和百度(BIDU.O)等大型互联网企业严重依赖广告营收，新浪和百度的营收80%甚至更多都来自在线广告营收。新浪第二季度广告营收增加17%至1.2亿美元，和第一季度的增速大体相当，远高于去年四季度7%的增长。百度公布的最新业绩表明类似趋势，广告营收增长在过去三个季度里相对稳定。

新浪更大的故事是微博。新浪微博注册用户已经超过5亿，被认为是中国第一大社交网络平台。微博广告营收增加两倍至3,000万美元，占新浪广告营收的四分之一。网络游戏等增值服务带来的非广告营收也增加近两倍至770万美元，显示微博的营收渠道比新浪更加多元化。

因此微博第二季度营收总计接近4,000万美元，意味着今年有望录得2亿美元甚至更多的营收。尽管这个数字仍相对较小，不过看起来有助于微博最终实现盈利。如果目前的增长速度维持下去，明年微博有可能实现盈利，这将是个重要的里程碑。

那么微博未来两年会怎么样呢？4月，新浪以5.86亿美元出售18%微博股权给阿里巴巴，给微博的估值为33亿美元。根据协议，阿里巴巴有权将所持微博股权增加至30%。

我预计明年一季度左右微博将实现营运获利，随后资金充裕的阿里巴巴料行使增持权，将所持股份增加至30%。我预计阿里巴巴将为新增的12%股权支付较大溢价，给微博的估值达到50亿美元甚至更高。

当然，微博最终会分拆上市，上市地点料为纽约，时间料为明年底，估值约为70-80亿美元。目前新浪的市值约56亿美元，这意味着该公司股价未来一两年有很大的上涨空间。

一句话：新浪微博明年初可能实现营运获利，2014年底有望分拆上市，估值高达70亿美元。

传统零售商近期在中国市场深受重创，快餐运营商肯德基和体育产品品牌李宁因一系列复杂因素，近期均录得令人失望的业绩。公司出现的很多具体问题，再加上中国经济放缓的残余效应以及今年早些时候禽流感疫情的影响，令肯德基饱受煎熬。李宁和其他传统的非餐饮业零售商的前景则更加严峻，他们在与快速崛起的电商企业的对抗中节节败退。

但更重要的是，中国传统零售商或许再也无法重现往日的荣光，因竞争依然十分激烈，电商的威胁日益严峻。如果让我下注，我强烈建议投资者远离那些没有强有力电子商务策略的传统零售商。即便是那些拥有强大电子商务业务的零售商，比如苏宁(002024.SZ)或沃尔玛，在与阿里巴巴和京东等纯电商争夺市场份额的对决中，日子也不好过。

传统零售业的困境在过去一周展露无遗：英国零售巨擘乐购宣布将把在中国大陆的131间店铺并入与华润创业(0291.HK)成立的合资公司中，撤出在中国的超市经营。现如今，肯德基的母公司百胜集团(YUM.N)又添负面新闻，公司周一公布的业绩显示，7月中国同店销售下滑13%，高于6月份的10%的估计下滑幅度，远远超过7.1%的市场预期。

这种下滑规模令行业观察人士感到意外。他们预计肯德基的同店销售会在今年年初因禽流感疫情下滑后缓慢改善。在今年4月疫情最严重的时候，肯德基的同店销售下挫36%。肯德基一直还深受形象问题的困扰，此事可追溯至去年下半年的食品安全丑闻，当时媒体报道称，肯德基某些连锁店的鸡肉中含过量抗生素。

尽管百胜很容易将目前的困境归咎于食品安全丑闻和禽流感等一时因素，但我一直认为该公司的这种放缓将持续一年多。原因很简单，这个市场已经饱和，肯德基和新的竞争对手都在积极扩展。尽管百胜的同店销售额可能会在今年年底前实现增长，但我并不认为他们会很快重新实现两位数的增长水平。

接下来，让我们浏览一下李宁公司。李宁公司公布的最新业绩显示，该公司今年上半年亏损1.84亿元(3,000万美元)。尽管亏损额远低于预期，且公司公告称，其近期的重组产生积极效果，但投资者似乎对此并不太兴奋。李宁的股价在最新业绩报告出炉后下挫近6%。

私募公司德州太平洋集团(TPG)去年斥资近1亿美元购买了李宁公司的可转换债，如转换成股票相当于李宁12%的股份，该公司目前正尝试帮助扭转李宁公司的亏损局面。这笔投资很像贝恩资本2009年认购国美可转换债。如果让我下注，我认为TPG绝不会将其可转换债转化为李宁公司的股票，而李宁的下滑之路还将继续。最后，中国消费者日益青睐电商，使这些大规模的传统零售商在未来很长一段时间中都需要为生存空间而战。

一句话：肯德基在未来18个月不太可能恢复到两位数的同店销售增长水平，而李宁面对电商的竞争将继续其挣扎之路。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王燕焜

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