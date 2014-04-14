《阳歌专栏》天合光能业绩预警令行业复苏阴霾罩顶

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**天合光能业绩预警令行业复苏阴霾罩顶**

在经历光伏行业两年下行周期的煎熬后，投资者急切盼望多数业内企业能够扭亏为盈，但是各家股价和发展前景在经历过去一年的强劲回升后，眼下又突遭阴云罩顶。天合光能TSL.N宣布第一季销售可能远低于此前预估，凸显投资者也许要表现出更多耐心。

天合光能将问题归咎于一些短期因素，该公司和其他中国光伏组件制造商要努力与欧盟达成最终协议，以避免遭遇欧盟此前威胁要征收的反倾销关税。但是在中国光伏企业乐观情绪背后隐藏的事实却是，新协议很可能在很多方面仍有与最初惩罚性关税措施相同的影响。这意味着，一旦达成协议，多数中国企业将突然与西方同业在相近的价格区间展开新竞争。

根据最新业绩预警，天合光能表示，在截止到3月31日的第一季，预计光伏组件发货量为540-570兆瓦。这较该公司六周前给出的670

-700兆瓦的预估水平相去甚远，准确地说是减少了20%左右。天合光能将此归咎于没有与欧盟达成新协议，中欧双方去年达成的协议要求中国组件企业自觉提高售价，抵消接受中国政府补贴形成的不公平影响。

市场对于光伏行业两年下行周期结束的预期推动多数光伏类股在过去一年里大幅上涨。但是过去一个月以来，光伏股价又出现大幅回调，投资者意识到行业复苏可能要比很多人此前预计的要迟来很多。

天合光能发布业绩预警后股价下跌了3.8%，自3月初累计下滑了近40%。其他组件厂商股价也出现类似幅度的下跌，同期英利(YGE.N)跌42%，其中包括受天合光能预警影响下跌6.5%。即使是已经扭亏为盈的阿斯特阳光电力自3月以来也下跌了34%，受受天合光能预警影响就下跌了6.3%。

有人可能认为当前的抛售已经接近尾声，因为下跌40%无疑已属于很大级别的回调。但是，很多持乐观看法的人没能看到与欧盟将达成的新协议隐藏着与惩罚性关税措施相同的影响，该协议将迫使中资企业提价到与欧美同业价格类似的水平。这意味着中国制造商根据新协议在欧洲市场将面临新的激烈竞争。欧洲市场是中国光伏企业传统上的最大市场。

中资企业还将很快在美国面临类似竞争压力，美方之前也对中国进口光伏组件征收了反倾销关税，抗议中国公司从诸如低息贷款和税收优惠等政策中获得的不公平待遇。美国目前在填补之前决定留下的漏洞。这样一来中国企业也将在美国市场重新遭遇竞争。

中国和日本市场是中国光伏行业享有的两个亮点。中日两国政府和私有企业都启动了雄心勃勃的计划，试图快速提高光伏发电装机能力。但是，这些发展都将不足以抵消欧美市场的影响，中国组件制造商在今年剩余时间内很可能面临来自销售和股价的双重压力。

一句话：天合光能的业绩预警暗示，中国光伏组件企业在至关重要的欧洲市场将面临新的阻碍，在今年剩余时间里将承受来自销售和股价的双重压力。

**聚美优品和新浪进一步为IPO热降温**

新浪(SINA.O)和聚美优品的最新动态透露出最新信号，即中国公司赴美上市的火爆市场正在迅速失去动能，可能会影响很多即将到来的IPO。随着距离社交媒体新浪微博正式上市的时间点越来越近，新浪宣布拟回购5亿美元股票。新浪微博可能最早于本周上市。与此同时，美妆电商聚美优品大幅缩减其上市融资规模，再次暗示中国互联网企业的股票需求有迅速疲软之势。

这种变化也比较常见，因为这种利好人气的窗口期通常来得快去得也快。此次的不同之处在于，自2011年底上个利好期出现以来，这一时间持续很长。这就意味着，很多等待上市的公司在人气负面期间大量积聚，很多公司希望最终能利用这波突然出现的正面利好期。

让我们先从新浪说起。新浪宣布回购5亿美元的股票。自从今年1月其股价重返高峰以来，新浪股价迄今已下挫近40%。

投资者对于股票回购计划并无太大意外，新浪股价在消息宣布后下挫1.3%。多少让人觉得奇怪的是，新浪在去年下半年通过可转换债刚刚筹集了7亿美元，意味着这笔钱的绝大部分现在可能只是用于回购股票。在线旅行服务公司携程网(CTRP.O)也有类似举动，去年通过可转换债筹资8亿美元，两周后，公司宣布回购6亿美元的股票。

与此同时，聚美优品也缩减其IPO规模。其招股说明书显示，聚美优品的上市融资额从此前计划的6亿美元减少至4亿美元。聚美在招股说明书中提供了一些财务信息，这些数据看似非常过硬。聚美优品在2012年实现盈利，去年的利润增加三倍，达到约1,580万美元。去年的营收额也翻番，达到4.83亿美元。

如果我是一名长线投资者，我会说，聚美优品的这些数据及其市场地位均令人鼓舞。聚美优品显然是美妆及个人护理电商中的领头羊，随着中国日渐富裕的消费者在这种产品上更多消费，聚美的发展潜力巨大。但中国互联网公司IPO快速变味意味着聚美优品的股价在其上市过程中会面临严峻考验。如果公司的最终融资额甚至低于4亿美元，我也不会感到意外。

一句话：新浪的大规模股票回购计划以及聚美优品降低融资目标，均为投资者对中国公司赴美上市IPO人气减弱的最新迹象。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：王燕焜/王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。