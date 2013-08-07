《阳歌专栏》微信商业化进程加速

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国银行牵手南非莱利银行**

中国银行(3988.HK)(601988.SS)与南非莱利银行合作，追赶中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的国际化进程。合作从表面上看分量不重，料不会对中国银行在非洲的业务产生立竿见影的效果。但我对中国银行更加积极的进行国际化表示赞赏，鼓励该行进军其他发展中国家。中国银行最终可能对莱利银行进行战略持股。中国工商银行此前与南非标准银行进行了类似的成功合作。

合作更像是起点，而非重要的里程碑，双方都期望从对方在非洲大陆的实力中获益。双方将在零售银行、信用卡和基础设施融资等领域进行合作。双方在外汇领域也将进行合作，中国银行在人民币业务方面、莱利银行在兰特业务方面互向对方提供支持。

合作的大背景是过去10年中国企业向非洲投入巨资。很多资金进入了资源领域，中国寻求通过帮助非洲发展广阔的矿石和石油资源，满足自身的经济增长需要。中国也投入巨资开发非洲的基础设施，部分原因是协助将这些资源运输到国际市场上。所有参与资源开发的中国企业都需要融资和其他金融服务，为熟悉中国和非洲业务的跨境银行创造巨大需求。

中国工商银行是较早意识到这一趋势的先行者，2008年投资54亿美元收购标准银行20%股份。双方的合作让中国工商银行行明显受益，既在非洲实现了扩张，又通过去年收购标准银行阿根廷分行控股股权进入了拉美市场。上周媒体报道中国工商银行还在洽购标准银行的伦敦外汇与商品交易部门。

中国银行是中国历史上最国际化的银行，10年前四大国有银行改制时被设计为主要的外汇服务提供行。不过中国工商银行随后的国际化之路更加积极，在非洲、中东和北美都采取了大规模行动。

中国银行与莱利银行的合作看起来不错，但更多地是象征意义的，更可能是用来测试双方能否顺利合作，然后再加深合作。我对中国银行提出赞赏，鼓励该行努力促使合作成功，以扩大其在非洲的业务。

同时，我也鼓励中国银行继续在拉美、中东和其他金砖国家等发展中国家市场寻找类似的合作机会。中国银行的国际化可能比中国工商银行慢了五年，不过世界有足够的空间支持两家中国大型银行的国际化扩张。

一句话：中国银行应努力促使与南非莱利银行的合作成功，并寻找在其他发展中国家市场进行类似合作的机会。

**微信商业化进程加速**

微信5.0上线消息引起媒体广泛关注，据称最新版微信进行了大改版，是腾讯(0700.HK)推动微信商业化的又一力作。与此同时，微信与中国联通(0762.HK)(CHU.N)的新合作又实现了一大里程碑，双方联手推出的微信沃卡开始预售两天以来已有100万名买家。

在推出上述能产生营收的高调行动前，腾讯在QQ商业化方面的运作也十分成功，该公司还成功地以QQ的知名度为跳板，迅速取代网易(NTES.O)、盛大游戏GAME.O等行业龙头企业，成为中国最大的在线游戏企业。随着微信5.0的上线，腾讯希望不仅能维持在线游戏的老大地位，同时还通过线上零售和金融服务，向电商巨头阿里巴巴发起挑战。

之前有报道称，由于未能获得苹果(AAPL.O)中国在线商店的更新批准，微信5.0上线的时间可能推迟。不过，腾讯还是继续推进并于周一发布了微信5.0。微信5.0增加了许多新功能，包括一个游戏平台，还引入了支付系统，可令用户为在线游戏及网购付款。此外，最新版微信还有扫描功能，可令用户用智能手机对线下购物进行付款。

迄今为止，微信5.0获得的评价好坏不一，多数评价主要针对新功能。有人称微信5.0的背景噪音太多，用户不太可能想用其中的许多新功能，更别说支付服务功能。需要承认的是，我还没有下载微信5.0，可能会等至少几个月的时间，以便腾讯可以找到解决所有这些难以避免的问题的办法。

腾讯微信的发展方式与新浪(SINA.O)微博截然不同。新浪微博在商业化进程中，一直是缓慢且渐进的引入新服务，导致其盈利之路虽然进展缓慢但稳步推进。

对于两者的发展方式，我觉得新浪的似乎更具吸引力，可令用户和商户有时间逐步适应新的改变，而不是一下子就面对许多新变化。腾讯的这种突如其来的方式会令一些现有用户感到疏远。但我预计，还是会有许多用户在微信5.0平台上找到玩乐和花钱的新方式，而且该平台的许多新功能最终将会得到认可。微信用户目前已经超过3亿。

我们再来简单看看腾讯与中国联通合作推出微信沃卡的消息。这项合作是在上周宣布的，媒体报道称微信沃卡周一首日预售就吸引了70万名买家，目前预售已达100万人。多数签约的可能是联通的现有用户，但我怀疑其中的一半或许是另外两家移动运营商的用户。如果微信沃卡口碑不错，我预计下月的订单情况也将不错，从而会为微信和联通带来强劲的长期提振。

一句话：微信5.0新增了许多功能，可能会经历一些混乱，但随着用户的适应，情况最终应当会变好。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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