《阳歌专栏》小米或推超廉价智能手机

**工信部设定的移动转售业务用户数量目标很低**

工信部将移动转售业务截至2015年底的用户量设定为5,000万户，我认为这个目标非常低，感到很失望，这也暗示工信部可能担忧这个新项目会被诸多问题困扰。虚拟运营商租借三大电信巨头的网络，以自己的品牌推出电信服务，我原本也没有期待他们能做出什么大事。

我从来不支持中国政府为新项目设定的激进目标，主要因为激进的计划往往导致差劲的商业决策，大家都只是想完成目标。不过在我看来工信部的这个目标太低了，或许暗示着三大电信巨头可能采取一切措施遏制虚拟运营商的现实。

关于工信部如何设定的这一目标并无任何解释，而一则报道援引几家刚刚获得虚拟运营牌照的公司称，他们不会与三大运营商展开价格战。

目前三大运营商共拥有12亿用户，其中中国移动(0941.HK)(CHL.N)占三分之二左右。这意味着5,000万用户仅仅占到市场份额的4%。上个月底，工信部向11家公司发放了首批虚拟运营牌照，今年再发放牌照数量料将翻超三倍。如果今年虚拟运营商的数量真的达到30家左右，5,000万用户意味着每家平均只有不到200万用户。

我猜测工信部的保守目标出于很多原因，而这些原因都是有根据的。万事开头难，所有新获得虚拟运营牌照的企业几乎都没有电信服务的经验，因为民间运营商过去无法参与电信服务。因此阿里巴巴和京东商城等企业有很多东西要学，今年下半年以前可能无法推出像样的产品。

此外，工信部新发放的虚拟运营牌照有很强的地域限制，这意味着这些企业无法提供全国性的服务，无法与三大运营商开展真正的竞争。所有虚拟运营商都必须寻找合作伙伴以便提供全国范围的服务，而这将严重影响他们对用户的吸引力。

最后，三大电信巨头可能进行阻挠。上周，中国联通一名高管转投虚拟运营商华翔联信，让我猜测这两家公司可能进行内部勾结。这些因素都可能给虚拟运营项目带来严重问题，工信部的目标暗示我们也许不该对未来三年内虚拟运营商对三大巨头构成任何实质性威胁抱有希望。

一句话：工信部提出的移动转售业务用户数量两年目标暗示该试验项目未来可能出现问题，至少三年内不会对三大电信巨头构成威胁。

**小米或推超廉价智能手机**

若是有人觉得小米只是在复制科技巨头苹果(AAPL.O)的路线，或许需要对此重新评估。有消息称小米准备进军超低端智能手机市场。据悉，小米将推出售价只有300元（50美元）的智能手机。鉴于我从未见过价格如此低廉的智能手机，因此对此略有怀疑。此举与放眼高端市场的苹果形成鲜明对比。

先来看看相关消息。媒体报道称，推出超廉价智能手机是小米今年全球扩张计划的一部分，其扩张计划主要针对日本市场。小米今年的智能手机销售目标为4,000万部，较2013年1,900万部的销量高出一倍有余。

小米去年推出的799元红米手机凭借时尚的外形、较好的性能以及低廉的售价，已为该公司开拓出一个独特市场。红米手机的售价不到苹果和三星(005930.KS)等高端手机售价的一半。许多人曾推测，苹果去年准备推出售价较低的iPhone5c，可能是准备进军低端市场。但当果粉们获悉廉价版的iPhone 5c与iPhone5s相比并没有便宜多少时，他们则是大失所望。

凭借优质的产品和将公司定位为时尚品牌的营销策略，小米成为中国快速崛起的科技新贵企业之一。该公司联合创始人雷军承认，需向中国以外的市场扩张来实现宏伟的增长目标。作为海外扩张计划的一部分，该公司去年将谷歌(GOOG.O)前高层HugoBarra招入麾下。Barra上月在其微博上暗示，小米有望与全球一家顶级手机分销商签署协议。

如果小米真的推出超廉价的手机，则表明该公司在向国际市场扩张时，打算走与国内市场略微不同的路线。简而言之，最新报道似乎表明小米的目标是变成“廉价时尚”之王，这与美国零售商Target(TGT.N)在北美市场的路线类似。

实施此类策略无疑是有可能的，当然这样的策略在建立品牌成本相当高昂的西方市场也有一定的难度。目前市场的大多数低成本手机来自华为、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、联想(0992.HK)等其他中国企业，这些手机都以廉价且相对可靠闻名，但其中的大多数被认为既不酷也不时尚。

实事求是的讲，我对小米能生产成本如此之低的手机并从中盈利深表怀疑，因为单是手机零部件的成本就可能超过50美元。但如果传言属实，鉴于小米去年夏季通过新的融资募集20亿美元后资金充裕，可能表明盈利其实并非该公司的近期目标。如果“廉价时尚”真的是小米的目标，我只能说这样的计划看起来很有意思，但由于低端市场竞争激烈，加上营销成本高昂，小米计划的成功几率只有50%。

一句话：若小米计划推出50美元的手机消息属实，这表明该公司在寻求全球扩张之际或希望将自己打造成“廉价时尚”品牌。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/程芳

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