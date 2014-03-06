《阳歌专栏》当当网与一号店合作交易让人失望

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**当当网与一号店的合作交易让人失望**

如果我是当当网DANG.N的股东，听到该公司与一号店的最新合作消息后，肯定会抛售手中持股。两家公司的合作性质是相互推广各自的服务，我对此并不感到意外，但对双方没有进行股权交换合作，我则略感失望。两家公司合作传言最早是在几周前传出的，随后当当网证实将宣布一项合作交易。此类抬高外界期望又交出令人失望答卷是当当网创始人兼CEO李国庆的一贯做法，他保持公司独立的做法最终会导致当当网被边缘化甚至走上末路。

对于当当网与一号店合作的最新消息，我明显不是很看好，但美国投资者的看法却要乐观一些。消息宣布后，当当网股价承接之前反弹走势上涨4%。当当网上周发布的财报显示，在连续两年亏损后，该公司在四季度重回盈利轨道，此后其股价一路反弹，涨幅已达70%。我之所以觉得应在该消息发布后抛售其股票，部分是因为对这样合作感到失望，同时我也觉得该公司股价近期反弹幅度有些过大。

先来看看两家公司的合作交易。根据协议，当当网将在一号店网站开设书店，而一号店也将在当当网的开放平台开设超市。可能是我有点愤世嫉俗，但这项合作似乎真没什么不同寻常之处，甚至也没有让我振奋的理由。

除了自家的在线商城外，几乎所有的中国大型电商企业纷纷效仿天猫的业务模式，如今都经营着自己的开放平台。此类开放平台基本上都是在线购物商城，允许第三方开设店铺。当当网重新恢复盈利，在很大程度上得益于其开放平台业务的井喷式增长。该公司四季度百货规模增长一倍有余，接近14亿元人民币。

当当网引进一号店这样的大型商户无疑是好事。不过，一号店只是当当网开放平台数百家商户的其中之一。坦白说，这项合作除了炒作以外，我觉得没有任何真正的特别意义。

广而言之，进行此类合作是当当网及李国庆的惯用手法。两年前，该公司与国美(0493.HK)的类似合作就曾让我失望。鉴于两家公司在线上和线下零售领域强大的互补性，当时双方的合作看起来很有前景，但最终呈现的结果基本上却只是噱头。

显然，中国发展过热的电商领域需要整合，而且也出现了一些即将出现重组的迹象，腾讯(0700.HK)据报洽商与京东合并其电商业务便是其中之一。从长远看，当当网规模太小，还不足以独立生存，我之前也曾说过该公司与一号店进行股权合作甚至合并才是明智之举。

但最新的合作再次表明，李国庆无意将公司部分或全部出售，而是仍想让公司保持独立。当当网近期重回盈利轨道，加上其股价大涨，无疑会加强李国庆的这一想法，而这最终却会导致当当网被边缘化，甚至会因未能找到强大的长期合作伙伴而走上末路。

一句话：当当网与一号店的最新合作表明，该公司无意寻求真正的战略合作伙伴，如果其试图保持独立，则可能被边缘化甚至走上末路。

**阿特斯增长放缓 超日太阳债券付息违约**

光伏行业大厂阿特斯阳光电力CSIQ.o业绩预期令人失望、二线企业超日太阳(002506.SZ)债券付息违约，光伏组件企业股价未来几个月可能回落，由此结束过去一年来的大涨行情。股价在去年大涨后出现修正几乎是不可避免的事情，对阿特斯阳光电力这类行业领导者的长线投资者来说，不应该感到忧虑。但是，超日太阳等二线企业的股票投资者却需要认真考虑出脱手中的持股，这种规模较小的企业可能轻易关门大吉或者在行业整合的大潮中成为被廉价收购的目标。

在研读阿特斯阳光电力的业绩报告之前，首先回顾一下该公司股票过去一年里的涨势。2012年年末，该股曾触及每股2美元的低点，随后展开了一年多的强劲回升，今年曾最高触及40美元。其他光伏组件企业股价也随着行业回升而走出反弹行情。但是，阿特斯阳光电力是在业内其他企业仍亏损阶段率先实现盈利，由此引领了这波涨势。从表面来看，该公司最新财报看上去还好，但是不足以满足投资者的强烈预期。阿特斯阳光电力第四季出货量同比大增53%，轻松超过了此前给出的财测。第四季营收也大增了76%。该公司获利略低于预期，但仍勉力实现盈利。

阿特斯阳光电力第四季出货量为621兆瓦，营收高达5.2亿美元，并预计当前季出货量480兆瓦(MW)，营收约4.25亿美元。公司方称当前季财测疲弱部分归因于季节性因素以及不利的美国天气。但这份财测明显令投资者感到失望，并引发了股价大跌，在财报出炉后下挫近11%。

在深圳上市的超日太阳公告公司无力支付部分国内债券利息。违约规模实际上并不大，根据公告，11超日债第二期利息原定付息日为2014年3月7日，利息金额共计人民币8980万元，公司仅能兑付400万元。

超日太阳为如此小规模付息发生违约，反映很多光伏组件企业当前仍几乎没有融资渠道。多数资金出借方和投资者现在不愿给这些亏损的企业增加投资，在他们扭亏为盈之前，这种情况都不大可能发生改变。但是，诸如超日等小企业缺乏资源支持，意味着他们可能永远都不会盈利，因此我们在年内可能会看到更多宗违约。

综上所述，在经历了去年的大涨之后，预计未来六个月大公司股价可能会稍作喘息。这并非意味着不会出现一两家个股的强劲上涨行情，尤其是那些能够实现扭亏的企业。同时，我对超日这样的较小规模企业年内的前景不抱太大希望，受持续亏损和缺乏新融资渠道的双重压制，预计很多小企业可能面临资金困境。

一句话：经历了2013年的股价大涨和今年增长放缓，光伏大厂的股价今年可能出现回调，而规模较小的企业很可能面临益发严峻的资金困境。（完）

编译：侯雪苹/王凤昌 发稿：王燕焜/王琛

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