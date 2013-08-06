《阳歌专栏》华为寄望英国成为其扭转西方形象的关键

**华为寄望英国成为其扭转西方形象的关键**

华为近期在英国采取的一系列公关行动表明，华为希望英国能成为其被西方国家接纳的关键转折点。 我对中国的报道已经有段日子了，我要开诚布公地说，通过强调对市场的贡献，华为在尝试向西方企业风格靠拢的过程中做得不错。在我所跟踪研究的企业中，只有PC巨擘联想(0992.HK)着手进行类似级别的这种公关。

华为有理由进行类似的公关活动，也有理由选择英国作为其近期公关活动的关键市场。华为在去年遭遇了西方市场的强烈抵触，特别是在美国。华为去年在美国被正式封杀，理由是出于国家安全考虑。欧盟在安全这个问题上基本保持缄默，但英国的某些政治家在今年早些时候对华为与英国电信的长期合伙关系表达了类似担忧。

媒体报道称，华为今年晚些时候将在伦敦筹建一处处理国际金融事务的中心，包括财富和风险管理问题。华为还将利用该中心处理该公司与世界各主要银行的关系。

伦敦作为欧洲和世界金融中心的地位使其自然成为该中心地址的不二选择。但据说还有另一种从政治角度对该事件的解读，因英国是华为最有利可图的欧洲市场之一。英国也是欧盟国家中唯一有政治家针对国家安全问题对华为表达过担心的国家。

华为上月在伦敦宣布了另一项重大计划，该公司将与帝国理工学院(Imperial College)共同开发大数据技术。今年早些时候，华为还把华为英国代表处迁至英国雷丁。上述这些行动均为华为兑现承诺的一部分。华为去年宣布将在未来五年向英国经济投资13亿英镑(20亿美元)。据称，大约有一半的资金将投资到雷丁和帝国理工学院的项目中，另一半将用于在当地收购。

所以现在问题变成：所有这些计划和投资会让西方国家真正接受华为并改变对它的看法吗？我承认起初我对这种公关方式有所质疑，但或许我应该对华为想出一种明智公关策略改变西方国家的举动给予更多信心。

华为近期的很多行动不仅成为英国媒体的头条，也成为全世界关注的焦点，不仅因为华为是中国第一家大型高科技出口商，也由于关于国家安全问题的讨论。对华为上述计划的报道多数比较正面，尽管几乎所有的报道都不可避免地要强调国家安全问题。我的确认为，这种策略和聚焦英国的做法眼下看似是明智之举，因为能停止英国的负面曝光可能有助于防止其他欧洲市场对安全问题的政治化。

一句话：华为在英国的一系列计划看似是尝试让西方信服的明智之举。

**携程网与去哪儿网牵手 走向合并几率低**

作为中国最大的两家在线旅游网站，携程网(CTRP.O)和去哪儿网这对“冤家”牵手的消息被本地媒体津津乐道。两家公司的新合作其实动作较小，之所以令人意外是因为彼此是冤家对头，曾为争夺市场份额大打出手，还在近期发动了一连串价格战，携程网营收因此受冲击，市场龙头地位受到威胁。两家公司还表示将会探索未来的合作，从而引出了他们今后是否会直接合并的问题。

我们先来看看相关的消息。有报道称，携程网的一些度假产品周末正式出现在去哪儿网平台。两家公司表示他们的初步合作仅局限于度假产品，机票和酒店预订领域的进一步合作事宜正在谈判中。这两家公司曾是竞争对手，去哪儿网在2011年和2012年对携程网提起诉讼，指控后者欺诈和诽谤。

投资者对此反应平淡，消息传出后携程网股价下跌1.7%。之前由于携程之前发布利好财报，季度利润激增76%，曾刺激其股价在上周大幅反弹，一度触及18个月高点。目前，携程网股价在中概股信任危机之前水平的附近交易。中概股信任危机令此类股在过去两年承压。

携程网与去哪儿网的业务模式迥然不同，这令作为后来者的去哪儿网在打入市场方面进展顺畅。携程网的业务模式相对传统，直接提供酒店和机票预订服务。去哪儿网不提供直接销售产品的服务，而是经营可让旅行社进驻的平台。去哪儿网的业务模式允许用户对众多不同旅行社的报价进行对比，经常可让用户找到比携程网报价更低的价格。

由此便很容易看出携程网和去哪儿网的业务有些互补，两家公司或许可以合二为一，打造一家强大的在线旅行社。近期报道显示，去哪儿网的估值可能介于10-20亿美元，因此这项交易对携程网而言也算承担得起。根据最新股价，携程网的市值约为55亿美元。该公司最新财报显示，其目前拥有11亿美元左右的现金和现金等价物。

尽管携程网与去哪儿网合并从逻辑上看合情合理，但因一些方面的原因，我觉得两家公司合并的几率有限。两家公司曾有过激烈的竞争，且在可引导友好合并的动作方面记录并不良好。携程网曾将约20%股权出售给日本乐天(4755.T)，后者因未能从交易中获得协同效应，几年后又将这部分持股转手。

与此同时，去哪儿网由中国搜索引擎龙头企业百度(BIDU.O)控股，后者去年末以来两度发债融资25亿美元，几乎就不需要现金，因此我对百度是否想出售持股表示怀疑，而这又是两家公司合并的必要步骤。但合作还是有可能的，可能的结果也许是由百度成为合并后公司的大股东。我觉得携程网与去哪儿网合并的几率很低，只有10-20%。

一句话：携程网与去哪儿网合并从战略角度看合乎逻辑，但两家公司因为一些具体问题似乎不太可能进行合并。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜

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