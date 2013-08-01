《阳歌专栏》中国互联网行业并购呈过热趋势

**中国互联网行业并购呈过热趋势**

我对并购交易十分感兴趣，对竞争激烈的中国互联网领域的并购交易尤其关心。不过，今年中国互联网领域出现的这波并购加速潮，已经让我有些应接不暇，而有消息显示阿里巴巴和百度(BIDU.O)又有了新的动作。如此突如其来的并购潮起初给人耳目一新的感觉，但随着并购活动过热且变得不太合逻辑，就会给人带来非理性的感觉。我觉得一旦这波并购潮减弱，收购方将会揣摩如何经营这些新购资产，届时则会出现一些严重的并购后遗症。

与并购稍微沾边的重磅消息之一是百度宣布发行10亿美元企业债，这是该公司不到一年内第二次发行企业债。与此同时，阿里巴巴据报可能再次进行重大并购，计划收购视频分享网站PPTV的股权。此外，外资企业也开始盯上了中国互联网资产，澳洲电讯（Telstra）< TLS.AX>收购太平洋网络(0543.HK)据报接近达成交易。

互联网行业此前因企业创始人惜售导致并购活动相对沉寂，如今的这轮并购狂潮则受两大因素推动。首先是西方投资者对此类企业失去兴趣，导致多数这样的企业估值在目前变得极低。其次，这些企业中的多数处于亏损状态，需要新的资金来维持运营。

我们先来看看关于百度的消息。该公司宣布发行10亿美元5年期企业债，债券票面利率为3.25%，较去年末发行类似企业债的票面利率2.25%要高一些。该公司当时发债规模较大，为15亿美元，分为5年期和10年期。

不过，百度最新发行债券的票面利率不是很糟，该公司可能正在试图在当前低利率环境下锁定尽可能多的资金，以便为其并购交易筹资。百度今年5月以3.7亿美元收购PPS，还在上周宣布达成以11亿美元收购91无线控股股权的初步交易，这些都是该公司近期进行的并购交易。

此外，有报道称阿里巴巴入股PPTV的交易接近成事。这一消息最早是在本周早些时候传出的，双方继续坚持的事实让我相信这项交易真的是在进行当中。阿里巴巴近期的收购活动相当频繁，今年早些时候曾斥资5.86亿美元收购新浪(SINA.O)微博18%股权，同时还以2.94亿美元收购高德AMAP.O 28%股权。

最后，我们来看看关于澳洲电讯的消息。该公司出资约8亿美元收购太平洋网络的交易据报接近达成交易。澳洲电讯过去在中国市场比较活跃，最新报道若属实也不足为奇，尤其是在当前并购气氛过热的情况下。对澳洲电讯而言，这项投资是否合理有待商榷，原因是我实在看出不这项交易有任何重大协同效应。但话说回来，在最新的并购交易中，此类协同效应开始变得不那么常见，随着更多资产被出售，这样的协同效会变得更加罕见。

一句话：百度、阿里巴巴和澳洲电讯在互联网领域进行的最新并购活动表明，该行业的并购活动呈过热趋势，一些新交易可能会越来越缺乏理性。

**联通联手微信 阿里巴巴封杀微信**

我通常很少对中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)(CHU.N)有什么正面评价，因为过去四年的大部分时间里该公司一直处于管理僵局状态。不过今年早些时候我赞扬了联通对腾讯(0700.HK)微信的态度，对于联通与微信新的合作，我也表示欢迎。同时，有传言称阿里巴巴近期停止通过微信平台提供其电子商务服务。

这些都反映出Facebook(FB.O)和Twitter等企业提供的社交媒体服务重要性日益提升。联通等企业通过建立合作关系，依赖微信等第三方产品进军社交媒体市场；而阿里巴巴等企业则可能希望开发自己的产品，不依赖其他公司的产品。

微信2011年初上市以来即迅速发展，目前用户数量超过3亿，上海的公交和地铁随处可见使用微信的用户。微信的迅速崛起给中国三大电信运营商的网络带来负担。中国移动(0941.HK)(CHL.N)今年早些时候高调与腾讯展开口水战，试图从微信中分得一杯羹，尽管微信服务是免费的，而且腾讯表示不打算向微信用户收费。中国移动最终让步，目前在努力开发自己的竞争产品。中国电信(0728.HK)(CHA.N)与网易(NTES.O)合作开发类似产品。

中国移动与腾讯展开口水战期间，联通很不寻常地支持腾讯。现在有消息称，广东联通与腾讯联手推广微信，推出微信沃卡，该SIM卡向用户提供微信定向流量和特权。我认为这种合作很明智，因为很多微信粉丝可能选择这样的SIM卡。而且这种更为合作的和以市场为导向的方式好于中国移动的对抗性方式。

有报道称，阿里巴巴封杀了微信类营销应用。阿里巴巴予以确认，称为了保护其电子商务用户。这是阿里巴巴与腾讯的又一次冲突。有报道称，阿里巴巴即将推出自己的社交媒体平台云猫，云猫将整合其电子商务服务。这是阿里巴巴与新浪(SINA.O)联手的一部分，新浪旗下的微博服务是微信的主要竞争对手。未来几年，料出现更多类似的联手和冲突，因为所有的互联网巨头都试图通过新的联盟和推出产品调整自己的社交媒体战略。

一句话：联通携手微信，而阿里巴巴封杀微信类营销应用，反映正在进行的发掘社交媒体市场的联盟与解盟。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王燕焜

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