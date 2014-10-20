《阳歌专栏》苹果iPhone 6登陆中国内地 销售战绩不错

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果iPhone 6登陆中国内地 销售战绩不错**

在全球发售近一个月后，苹果(AAPL.O) iPhone 6最终正式登陆中国内地市场。毫无疑问，在接下来几天，各种关于初步销量的数据会满天飞，其中有些可能是正确的，但多数或许都只是猜测。但各方关注的主要问题是三大电信运营商的相关促销。中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国电信(0728.HK)(CHA.N)及中国联通(0762.HK)(CHU.N)这三大电信运营商面临政府要求其削减大规模补贴的压力。

这方面的初步消息对苹果而言可是好消息，有报导称三大运营商对iPhone 6的补贴基本上维持在以前的水平。先来看看iPhone 6在中国内地市场发售后的销售情况。在全球发售4周以及亚洲市场发售3周后，iPhone 6最终于周五在中国内地市场开卖，而且反响不俗。

有报导称，iPhone 6的预定量达到2,000万，其中有10-15%可能变化实际销售。这或许是最可靠的数据，意味着光是预定就能带来200-300万部的销量，看起来开局情况相当不错。iPhone 6在中国内地的起售价为5,288元（863美元），高于美国649美元的起售价。由于分销成本及进口关税较高，存在这种差异也很常见。

周末的各种报导显示，iPhone 6在内地开卖首日，大多数苹果店外都排起长队。但也有一些报导称，前来排队购买的人数没有以前多。这似乎是不太精确的衡量指标，但或许是苹果产品被众人认可的写照。苹果近期在华遭到官媒抨击，光芒有所减弱。

作为长期旅居中国的人士，我可以说苹果在中国主流消费者心目中的光芒似乎有些减弱。但那些消费者其实并非苹果的主要用户基础。苹果的用户更多的由痴迷的果粉组成，他们对该公司几乎是盲目的忠实。这从夏季的一项调查就可见一斑。该调查显示，今年前五个月，苹果在中国用户中的忠实率为75%，紧随其后的是小米，但用户的忠实率却只有28%。

再来简单看看三大运营商维持对iPhone 6补贴的报导。报导很是详细，称中国电信和中国联通iPhone 6的合约套餐与之前基本一样。中国移动的iPhone 6不含合约，但购买iPhone 6并且承诺使用4G套餐的用户可以享受优惠。

那么，从这些初步信息中可以得出什么结论呢？答案对苹果来说可是好事，该公司可依赖中国电信运营商的大力支持，来推广iPhone 6。此外，iPhone 6 plus还会帮助苹果从三星(005930.KS)抢来部分高端业务。

一句话：由于用户忠诚度高，加上中国三大电信运营商的大力支持以及iPhone 6 plus的助力，iPhone 6在中国内地市场的初步销售战绩应当很不错。

**华纳兄弟牵手上海文广 万达电影院线准备深圳上市**

我已经不再用“爱情故事”来形容好莱坞和中国在过去两年的关系了，因为它已经不足以精确描述双方近期的亲密互动了。报导称，美国华纳兄弟(TWX.N)与上海文广达成大规模电影融资协议；另外有报导称万达电影院线拟在国内上市。

上海文广从2012年起就与好莱坞结缘，与梦工厂DWA.N签署协议成立动画合资企业。此后该公司又签署了几个协议，包括与Imax(IMAX.N)的协议和收购曾控股数字王国（Digital Domain）的小马奔腾。上海文广近期还与微软(MSFT.O)组建了合资企业，销售刚获准进入中国大陆市场的微软Xbox。

最新报导称，上海文广及旗下的媒体投资基金华人文化基金与华纳兄弟和电影制片人布莱特·拉特纳等准备共同成立一支基金在中国拍摄电影。谈判尚处于初步阶段，不过一名消息人士称，基金规模将超过1亿美元。这个数字不小，但也不大，现在拍摄一部电影通常需要2,000万美元或者更多。

阿里巴巴(BABA.N)和百度(BIDU.O)等巨头的高管近期也对电影行业显示出类似的兴趣。6月，中国私募股权巨头复星投资了一家新崛起的电影公司，该公司由华纳兄弟前高管创立。华谊兄弟(300027.SZ)上个月也采取了类似的行动。

万达两年前收购了美国第二大电影院线AMC Entertainment，随后让AMC上市。报导称万达电影院线准备在深圳上市，最高融资3.3亿美元。万达电影院线7月曾试图上市，但由于排队上市的公司过多而被拒绝。再次开始上市计划暗示这一次可能成功。大连万达商业地产则选择在香港上市。

万达电影院线选择在深圳上市暗示深圳证券交易所未来可能成为更加有创业性质以及娱乐公司首选的上市地点。IPO冰冻期过后，新股上市接受度很高，我猜测万达电影院线会获得强劲需求，因中国电影市场潜力巨大。

一句话：上海文广牵手华纳兄弟成立电影基金；万达电影院线计划在深圳上市，如能成功料获得强劲需求。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王燕焜

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