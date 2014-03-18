《阳歌专栏》京东牵手上万家便利店对抗阿里巴巴

**巨人网络敲定私有化**

遭冷落的在美上市中国企业继续推动私有化，有消息称网游企业巨人网络GA.N敲定了私有化计划。报道称，其他几家中国网游企业也在计划私有化，昔日网游领头羊盛大游戏GAME.O亦在私有化进程中。这些企业私有化的原因很简单：因为增长乏力，他们的股价多年来徘徊不前。有意思的是，为这些私有化提供融资的一些私募股权企业可能迫使一些企业进行合并，打造出一家更有活力、拥有真实增长潜力的大型企业。

我关注中国网游行业很多年了，目睹了这个行业的变迁，以及腾讯(0700.HK)和网易(NTES.O)崛起成为两大巨头的过程。这两家企业崛起的原因各不相同，但他们的主导地位给其他很多小公司留下了很小的生存空间。这些小公司包括巨人网络、第九城市(NCTY.O)、完美世界PWRD.O、盛大游戏和搜狐畅游(CYOU.O)等。

和中国互联网领域的情况一样，网游行业的整合很缓慢，因为大多数企业的创始人都不愿交出控制权。不过随着这些创始人年纪的增加以及他们可能厌倦旧的工作，情况或许会开始改变。巨人网络创始人史玉柱可能考虑退休并追求其他事业，盛大创始人陈天桥可能也有类似想法。

这种变化给了私募股权企业操作的空间，他们可能将一些企业进行合并，打造出一家有可能挑战腾讯和网易的大型企业。参与巨人网络私有化的包括私募股权企业霸菱以及包括法国巴黎银行和瑞士信贷在内的一个银团。还有报道称中国私募股权巨头弘毅资本也参与了该私有化。

这一私有化计划最初于去年11月宣布，随即招来投资者的一系列诉讼，因为他们认为每股11.75美元的私有化价格过低。新的私有化价格微提至每股12美元，巨人网络的股价也并未远低于12美元，暗示投资者可能会接受新的价格。

巨人网络最新的季度业绩反映中国二线网游企业的整体不景气。巨人网络去年四季度的营收仅增长5.8%，其他很多企业也是个位数增长。投资者很难对这样的业绩感兴趣，巨人网络宣布私有化计划以前，该公司的股价和五年前差不多。

这些都让我考虑巨人网络、盛大游戏和其他选择私有化企业的未来。一则报道称，第九城市和完美世界也在考虑类似的私有化，我猜测这两家企业今年晚些时候都可能开启私有化进程。我希望私有化完成后，三四家企业会在幕后悄悄地合并，组成能够挑战腾讯和网易的第三大网游企业，或许还会考虑赴美或赴港上市。

一句话：一些网游企业私有化可能为幕后的合并铺平道路，打造出能够挑战腾讯和网易的第三大企业。

**京东牵手上万家便利店对抗阿里巴巴**

我以前对京东没有太多好感，主要因为该公司似乎更加热衷于炒作，而不是实实在在地做业务。不过，该公司近期与腾讯(0700.HK)联姻，如今又有消息称其与上万家便利店合作，这又让我觉得正在推进IPO计划的京东最终变得成熟了一些。京东与这些便利店的合作，看起来是相当明智的举动，这当中涉及诸多原因，最显而易见的便是此举意在对抗阿里巴巴。

根据最新报道，为了提供更加快捷便利的送货服务，京东与15个城市的上万家便利店合作，当中包括良友、美宜佳等地方品牌。坦白说，对于报道没有提到FamilyMart、7-11等大型国际性便利店业者，我略感失望。不过，京东与实体店合作的大策略似乎是明智之举。

新的合作可为京东用户提供挑选在线订单的新选择，允许用户在离家近的便利店取货。对于经常不在家或者无人帮忙取件的人而言，这会是不错的选择。对于京东来说，此类送货方式则更为有效，该公司一天可分几次派速度更快的大型货车向此类便利店运输包裹。

而就在一周前，京东宣布与腾讯战略结盟，后者将其电商业务并入京东，同时还收购京东的战略股权。双方此举有望打造继阿里巴巴之后的中国第二大B2C电商企业。

京东、腾讯、亚马逊中国等企业，一直通过建设快捷的送货网络来对抗阿里巴巴在这方面的软肋。这些企业在上海、北京、广州等大城市的中心地带附近建立了大型仓库，力图提供超快捷的送货服务。

相比之下，阿里巴巴受所送货物分散影响，在提供此类快捷送货服务方面存在诸多困难。而京东、腾讯和亚马逊都有自己的在线商店，可以直接控制商品流动环节，但阿里巴巴只经营供商户租用的在线购物商城，送货服务由商户提供，从而使得集中经营和提供快捷送货服务变得较为困难。

当然，鉴于京东上月提交了赴美国IPO的申请，我认为该公司宣布这些新交易的时机绝非巧合。不过，对于该公司近期通过种种举动营造兴奋点，我觉得让人有耳目一新的感觉，与其以往的举动截然不同。如果京东不再大肆炒作，继续用此类策略推进策划周密的新举措，那么则可轻而易举地吸引诸多关注，其IPO也有望获得不俗的反响。

一句话：京东携手上万家便利店提供便捷的送货服务，目标对准的是阿里巴巴在物流方面的最大软肋，这有望为其将要进行的IPO营造兴奋氛围。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。