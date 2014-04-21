《阳歌专栏》京东入驻微信叫板阿里巴巴

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东入驻微信叫板阿里巴巴**

阿里巴巴创始人马云对腾讯(0700.HK)旗下微信的快速崛起感到担忧似乎有理有据，有消息称该平台将为阿里巴巴的主要对手--京东打造独有的购物频道。此类交易无疑是马云的最大梦魇，可将京东与拥有数亿年轻用户的微信连接在一起。此外，微信在将用户转变成购物者方面已经显得游刃有余，而这些购物者也很容易成为京东用户。

马云去年宣布微信已经构成重大威胁并发起针对“来往”的声势浩大的推广活动时，或许没有想到会出现这样特别的合作，那是因为当时腾讯和京东在电商领域还是竞争对手，即便两家公司在中国B2C电商市场所在份额紧随阿里巴巴之后。

但在此后，腾讯和京东变成了战略合作伙伴，两家公司上月签署协议，前者收购后者15%股权。两家公司近期还将他们的电商业务并入在一个单一的平台，合并后的电商业务在中国B2C市场占据大约25%的份额。这样的合作后，双方接着开展可令京东成为微信主要电商合作伙伴的此类合作几乎在所难免。据最新报道称，按照新的合作协议，京东将获微信一级入口，从而可在与微信“朋友圈”并列的位置开设购物频道。

作为微信的普通用户，我能证明“朋友圈”是微信最受欢迎的功能，可让朋友们分享照片、视频及文章链接，这与Facebook(FB.O)的NewsFeed功能类似。在如此显眼的位置让京东开设购物频道，意味着微信的大多数用户可能会看到这项新的服务，而且多数用户可能还会试试看。

今年春节期间，腾讯为微信发布了倍受欢迎的红包功能，用户可通过微信送出虚拟红包，参与的用户超过500万，这已经表明该公司有能力将用户变成购物者。我觉得今明两年微信上还会有类似的推广活动，腾讯将借机推动微信走向盈利之路。

我会密切跟进此事，关注京东购物频道在微信上线的进展，而且我预计时间可能会是接下来的几周内。此外，鉴于京东准备赴纽约IPO，我还预计该公司会在不远的未来正式宣布这项交易。京东需要此类正面消息来为上市造势，特别是在新浪(SINA.O)旗下微博(WB.O)上周登陆纽约市场表现不温不火的情况下。

京东与腾讯关于微信的合作交易，看起来是相当正面的进展，可重新激发一些华尔街投资者对中国互联网企业的兴趣。因此，我认为京东会宣布这项交易，并会试图在投资情绪进一步冷淡前进行IPO，而时间则在本周或下周。

一句话：京东与微信的最新合作会令阿里巴巴面临挑战，并将会为该公司即将进行的IPO造势，而京东可能会在本周或下周在纽约上市。

**触控科技准备上市 58同城考虑并购**

中国移动游戏运营商触控科技提交赴美上市文件；另外有消息称，58同城(WUBA.N)考虑进行战略并购。触控科技公布的财务数据显示，该公司的发展速度相当快，虽然亏损也大幅增加。与此同时，我认为58同城的并购计划看起来不错，意在打造多元化分类广告网站。

触控科技的财务数据似乎并不支持上市，因为亏损很明显，而且亏损增加表明该公司仍处于吸引用户和增加规模的发展阶段。

触控科技上周提交上市文件，计划融资最高1.5亿美元。触控科技的动作如此迅速暗示该公司可能想尽快上市。这倒不令人意外，因为近期市场的正面人气似乎开始消褪，上周微博(WB.O)的上市表现就很低迷。微博融资额远低于最初的目标，但上市首日股价表现相当不错。

触控科技提交的文件显示，过去两年里，该公司营收迅速增加，2011年为870万元，2012年为7,650万元，2013年攀升至5.55亿元，2013年同比增幅超过六倍。但该公司的净亏损也大幅增加，从2012年的5,200万元上升至去年的8,800万元。

投资者显然会喜欢爆炸式的营收增长，对于触控科技这么年轻的企业来说相当难得。但亏损的大幅增加则不那么吸引人，虽然亏损的增速要低于营收的增速。触控科技的规模较小，应能成功上市，我猜测上市价格应该在询价区间的中部，上市首日只会上涨5-10%。

58同城去年底上市后股价大涨，一度比上市价格上涨了三倍还多。该公司股价之后回落，但仍比上市价格高约150%。

媒体报道称，58同城上市融资近2亿美元以后，考虑收购一家招聘网站。该公司曾表示准备拿出3亿美元进行并购。报道没什么细节，只是说58同城正在与数家潜在收购标的企业进行协商，并在招募并购顾问。

刚刚融资7,000万美元的猎聘网就是可能的收购标的之一。我觉得58同城试图将不同领域的专业网站聚集到一起的策略不错。分类广告领域目前高度分散，不同的企业擅长招聘、汽车销售、房地产等方面。将招聘网站整合到58同城可能打造出分类广告网站的龙头企业。

一句话：触控科技可能最快于本周上市，表现料略偏正面；58同城收购一家招聘网站的计划似乎是不错的多元化战略。（完）编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

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