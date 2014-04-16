《阳歌专栏》京东高层出现变动 阿里巴巴营收大增

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**广东爆发两起大规模劳动纠纷**
综合性白色家电企业格兰仕和制鞋巨头东莞裕元(0551.HK)都发生大规模劳动纠纷事件。此前珠三角地区也发生过IBM员工罢工的事件。这些行业龙头在年初即面对这么大的问题，暗示小企业面临的问题更大，他们艰难应对成本大幅上升和出口订单萎缩。
东莞裕元鞋厂隶属于台湾宝成集团，为耐克和阿迪达斯等品牌代工。报道称，超过1,000名工人因工厂未足额给工人缴纳社保等问题罢工。裕元称罢工人数在600人左右，而两个劳工权利组织给出的罢工人数则要高得多，一个称罢工人数在1万人左右，另一个称罢工人数高达几万人。
据报道，示威者走上东莞街头后，警方进行了阻止。当地官员也介入进行调解。警方与官员的做法都是中国劳动纠纷中常见的，不过此次罢工规模似乎比往常大。
另有报道称，发生在珠三角地区中山市的格兰仕劳动纠纷已经解决，生产已经恢复。不过网上的报道和公司的声明并不一致，因此难以搞清楚纠纷的规模和性质。
网络报道指出，上周多达2,000工人因不满薪资而砸厂。格兰仕发言人称，数字被严重夸大，实际上只有100-200名工人打砸。该发言人还表示，闹事的原因是员工酒后起哄。
工人和官方的数字可能都不真实，不过我猜测工人的数字可能更加接近真相。一个月前，IBM深圳工厂也发生了1,000人左右的罢工，因不满被联想收购。最终结果是大部分不满的工人选择离开，尽管联想承诺维持薪资福利不变。
每年的这个时候往往会发生劳动纠纷，部分原因是天气转暖后更加适合户外游行。另外，很多工人刚刚从家里过完年回来，可能考虑换工作。
不过今年的劳动纠纷发生时间早，又是发生在大型企业，似乎反映了出口大幅下滑带来的后果。我预计未来几个月会出现更多类似的事件，纠纷甚至可能不只局限于珠三角地区。
一句话：珠三角地区两家大工厂发生劳动纠纷，暗示未来会发生更多类似事件，反映成本上升和出口订单下滑给制造商带来的压力增大。
**京东高层出现变动 阿里巴巴营收大增**
中国两大电子商务公司今天消息不断。在京东准备赴美上市之际，该公司董事会出现重大变动。与此同时，电商行业领头羊阿里巴巴去年第四季营收录得大幅增长，公司也最快会在今年晚些时候在美上市。在我看来，京东的董事会变动很有意思。公司上市在即，高层却出现如此大的变动，实属有点不同寻常。这不禁让我猜测，京东接下来会否出现一系列变动，导致京东创始人刘强东最终被边缘化。
我稍后再谈刘强东在京东的未来问题，先来看看有关京东上市的新闻。京东已向美国证交会提交IPO招股书更新文件，但新内容没什么可圈可点之处。
新内容最大的亮点在于，京东选择在纳斯达克上市。另外一个看点是其选择的股票代码：JD，这是再自然不过的了。京东选择纳斯达克上市让人稍感意外，因为纽约证券交易所近来是很多中国赴美上市科技企业的首选。但我不想对这一选择做过多解读，因为纳斯达克也是一家很有能力的公司，在纽交所最近发力之前，纳斯达克此前是中资企业的偏爱。
在关于京东的所有新闻中，更有意思的一条是京东联席董事长赵国庆因个人原因离职。我对赵国庆并不熟悉，但他似乎是刘强东的盟友。媒体报道指出，在赵国庆2012年加盟京东之前，两人曾是中欧商学院的同学。赵国庆在2013年年中升任集团副董事长，2013年年底，出任京东联席董事长。
目前京东正准备上市，而刘强东未来在京东将扮演何种角色也成为焦点。刘强东在很短时间内将京东打造成中国一家主要的电子商务企业，但由于他口无遮拦，经验欠缺，常有迹象表明，他与主要投资者冲突不断。此前，他曾消失一年，前往纽约进修。自从他去年年底从纽约返回后，已不常现身公司。这些都让我不禁猜测，赵国庆的离职很可能是京东高层大变动的一部分，刘强东最终可能仅在京东担任更多是具有象征意义的战略性角色，而京东会引进更多经验丰富的经理人。
最后，让我们再迅速看看阿里巴巴。对此我不想过多着墨，因为阿里巴巴的营收一如既往的强劲。阿里巴巴期内净利增长一倍，至13.5亿美元，营收大幅增长66%，至逾30亿美元。
对于阿里巴巴这种规模的企业而言，这种增长令人叹为观止，这不仅反映出公司运营良好，也反映出中国电子商务市场拥有巨大潜力。我预计阿里巴巴会在未来几年面临来自京东和亚马逊(AMZN.O)以及沃尔玛旗下1号店等电商的竞争，但估计阿里巴巴要至少一两年后才会面临这种压力。毫无疑问，阿里巴巴今年晚些时候上市时，这家电商巨擘定会大受投资者追捧。
一句话：京东的高层变动暗示刘强东在公司正被边缘化，而阿里巴巴最新的靓丽业绩肯定会令其IPO大受追捧。（完）
编译：李富强/靳怡雯 发稿：王琛/程芳
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。