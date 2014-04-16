《阳歌专栏》京东高层出现变动 阿里巴巴营收大增

**广东爆发两起大规模劳动纠纷**

综合性白色家电企业格兰仕和制鞋巨头东莞裕元(0551.HK)都发生大规模劳动纠纷事件。此前珠三角地区也发生过IBM员工罢工的事件。这些行业龙头在年初即面对这么大的问题，暗示小企业面临的问题更大，他们艰难应对成本大幅上升和出口订单萎缩。

东莞裕元鞋厂隶属于台湾宝成集团，为耐克和阿迪达斯等品牌代工。报道称，超过1,000名工人因工厂未足额给工人缴纳社保等问题罢工。裕元称罢工人数在600人左右，而两个劳工权利组织给出的罢工人数则要高得多，一个称罢工人数在1万人左右，另一个称罢工人数高达几万人。

据报道，示威者走上东莞街头后，警方进行了阻止。当地官员也介入进行调解。警方与官员的做法都是中国劳动纠纷中常见的，不过此次罢工规模似乎比往常大。

另有报道称，发生在珠三角地区中山市的格兰仕劳动纠纷已经解决，生产已经恢复。不过网上的报道和公司的声明并不一致，因此难以搞清楚纠纷的规模和性质。

网络报道指出，上周多达2,000工人因不满薪资而砸厂。格兰仕发言人称，数字被严重夸大，实际上只有100-200名工人打砸。该发言人还表示，闹事的原因是员工酒后起哄。

工人和官方的数字可能都不真实，不过我猜测工人的数字可能更加接近真相。一个月前，IBM深圳工厂也发生了1,000人左右的罢工，因不满被联想收购。最终结果是大部分不满的工人选择离开，尽管联想承诺维持薪资福利不变。

每年的这个时候往往会发生劳动纠纷，部分原因是天气转暖后更加适合户外游行。另外，很多工人刚刚从家里过完年回来，可能考虑换工作。

不过今年的劳动纠纷发生时间早，又是发生在大型企业，似乎反映了出口大幅下滑带来的后果。我预计未来几个月会出现更多类似的事件，纠纷甚至可能不只局限于珠三角地区。

一句话：珠三角地区两家大工厂发生劳动纠纷，暗示未来会发生更多类似事件，反映成本上升和出口订单下滑给制造商带来的压力增大。

**京东高层出现变动 阿里巴巴营收大增**

中国两大电子商务公司今天消息不断。在京东准备赴美上市之际，该公司董事会出现重大变动。与此同时，电商行业领头羊阿里巴巴去年第四季营收录得大幅增长，公司也最快会在今年晚些时候在美上市。在我看来，京东的董事会变动很有意思。公司上市在即，高层却出现如此大的变动，实属有点不同寻常。这不禁让我猜测，京东接下来会否出现一系列变动，导致京东创始人刘强东最终被边缘化。

我稍后再谈刘强东在京东的未来问题，先来看看有关京东上市的新闻。京东已向美国证交会提交IPO招股书更新文件，但新内容没什么可圈可点之处。

新内容最大的亮点在于，京东选择在纳斯达克上市。另外一个看点是其选择的股票代码：JD，这是再自然不过的了。京东选择纳斯达克上市让人稍感意外，因为纽约证券交易所近来是很多中国赴美上市科技企业的首选。但我不想对这一选择做过多解读，因为纳斯达克也是一家很有能力的公司，在纽交所最近发力之前，纳斯达克此前是中资企业的偏爱。

在关于京东的所有新闻中，更有意思的一条是京东联席董事长赵国庆因个人原因离职。我对赵国庆并不熟悉，但他似乎是刘强东的盟友。媒体报道指出，在赵国庆2012年加盟京东之前，两人曾是中欧商学院的同学。赵国庆在2013年年中升任集团副董事长，2013年年底，出任京东联席董事长。

目前京东正准备上市，而刘强东未来在京东将扮演何种角色也成为焦点。刘强东在很短时间内将京东打造成中国一家主要的电子商务企业，但由于他口无遮拦，经验欠缺，常有迹象表明，他与主要投资者冲突不断。此前，他曾消失一年，前往纽约进修。自从他去年年底从纽约返回后，已不常现身公司。这些都让我不禁猜测，赵国庆的离职很可能是京东高层大变动的一部分，刘强东最终可能仅在京东担任更多是具有象征意义的战略性角色，而京东会引进更多经验丰富的经理人。

最后，让我们再迅速看看阿里巴巴。对此我不想过多着墨，因为阿里巴巴的营收一如既往的强劲。阿里巴巴期内净利增长一倍，至13.5亿美元，营收大幅增长66%，至逾30亿美元。

对于阿里巴巴这种规模的企业而言，这种增长令人叹为观止，这不仅反映出公司运营良好，也反映出中国电子商务市场拥有巨大潜力。我预计阿里巴巴会在未来几年面临来自京东和亚马逊(AMZN.O)以及沃尔玛旗下1号店等电商的竞争，但估计阿里巴巴要至少一两年后才会面临这种压力。毫无疑问，阿里巴巴今年晚些时候上市时，这家电商巨擘定会大受投资者追捧。

一句话：京东的高层变动暗示刘强东在公司正被边缘化，而阿里巴巴最新的靓丽业绩肯定会令其IPO大受追捧。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王琛/程芳

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