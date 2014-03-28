《阳歌专栏》肯德基在华大变身

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**凯悦大举扩张凸显酒店业危机**

高端酒店运营商凯悦酒店集团两大新品牌将正式入驻中国的消息引起了对中国酒店市场呈饱和局面的关注。中国经济的放缓对所有酒店运营商都不是一个好消息。凯悦和多数其他大型西方酒店运营商没有披露各自在华的运营数据，但如家快捷酒店HMIN.O和汉庭连锁酒店团(HTHT.O)等经济型酒店领军企业则是这个市场很好的风向标。他们的最新季度财报没能为这一年描绘出一幅美丽画面。全球大型酒店运营品牌过去5年在华建设了众多酒店，寻求充分利用中国蓬勃发展的经济、日渐流动的行业和寻求休闲娱乐的游客。但随着市场的饱和，酒店业增速在过去一年明显放缓，而中国经济的放缓又让这一问题雪上加霜。一些酒店运营商加速开设新的酒店，以抵消某间单一酒店增速的放缓。

凯悦是个典型的例子。公司宣布旗下两大新品牌—凯悦嘉轩(Hyatt Place)与凯悦嘉寓(HyattHouse)正式亮相中国市场，这意味着凯悦酒店旗下九大品牌中的六个品牌齐聚中国。凯悦称中国市场首家凯悦嘉轩酒店今年5月将会在深圳开业，这也是亚太地区首座凯悦嘉轩酒店。凯悦还表示，公司现在正计划开设20家这两个品牌的酒店，意味着我们可能会在未来12个月看到这些酒店开张。

凯悦是进入中国较晚的国际知名酒店品牌，目前在华约有20家酒店。这意味着新开设酒店实现了总数的翻番，这反映出很多酒店运营商在中国进行大刀阔斧的扩张。

本月早些时候，当如家快捷酒店和汉庭连锁酒店公布最新季报和年报时，他们的业绩为这一行业勾画出了一幅相对黯淡的画面。去年第四季度，如家每间客房的平均收入大幅下滑，全年平均收入小幅下滑。汉庭的情况跟它类似。

汉庭很快强调，公司预计当年的整体营收增幅超过20%。因其每间连锁酒店的营收很可能会在今年停滞甚至下滑，因而几乎所有的新增长均来自新开业酒店。汉庭表示，今年计划将连锁酒店的数量增加到450家，汉庭也有开设新连锁酒店的计划。

所有这些新开业酒店只会进一步为这个市场加压，随着酒店运营商受到客房价格和入住率的停滞或下滑困扰，我们很可能会看到利润的压缩。事实就是，中国经济的迅速放缓只会让这个问题变得更严重，现在很多人预测中国今年的GDP无法实现中国政府7.5%的增长目标。

这让我对接下来这一年国内外酒店运营商的命运界捏把汗。全球性的酒店连锁或许受到的影响稍微小些，因为他们中的很多会有更多的国际游客。但无论如何，酒店业今年会经历考验。如果这些酒店的入住率和客房价格在今年下半年降幅达到5%，我对此不会感到意外。

一句话：凯悦在中国的全面扩张反映出各酒店运营商希望通过开设新店抵消中国酒店行业增速放缓的趋势。

**肯德基在华大变身**

百胜集团(YUM.N)旗下的肯德基在华进行大刀阔斧的改革，试图扭转销售下滑的局面。百胜集团或许会将肯德基在中国的低迷处境归咎于去年的禽流感或是一则短暂影响其品牌的食品安全丑闻；但实际情况是，肯德基品牌已经出现老化迹象，需要进行大幅度改革。

百胜集团1987年在北京开了第一家肯德基，是行业的先行者。我当时住在北京，记得开业时当地消费者的热情。很多人从来没吃过西餐，因此很感兴趣。很多人被肯德基的就餐体验所吸引，包括舒适、干净的就餐环境以及友好的工作人员。

百胜集团在菜单中融入中国元素的策略也是行业的创举。这种方式与强大的西方快餐需求一起助力肯德基迅速成长。百胜集团目前在华拥有约4,600家肯德基店面，是麦当劳(MCD.N)的两倍多。

但是过去10年里发生了很多变化，包括很多新的连锁店进入中国以及本土企业的崛起，中国消费者拥有了更多就餐选择。肯德基在这段时间里基本没有对店面进行升级，虽然仍然干净而且高效，但很多人觉得肯德基的装修已经过时，显得老旧。

2012年，肯德基卷入有关抗生素过量的食品安全丑闻。一年多以前禽流感爆发导致很多消费者不再光顾肯德基，一些肯德基店面的销售下降了50%甚至更多，对肯德基造成了巨大冲击。

现在禽流感的威胁卷土重来了。百胜集团似乎终于采取了主动态度，宣布对肯德基进行大规模改革，这是27年来首次。我在这里会罗列一些改革要点，不过仍然建议大家去浏览公司方的声明，获取更多细节。

百胜对肯德基的改革包括推出15款新产品，而且将定期更新菜单。肯德基还将采用新的店面设计和员工制服，更多的使用社交媒体，并请来两位明星作为品牌形象大使。百胜集团还计划放慢开新店的速度，专注于改革。

我觉得改革早就该进行了。在竞争激烈的西方市场，这种品牌变身的活动比较常见，百胜集团没有早些这么做让我感到意外。评价肯德基的变身能够成功还需要看到实际的店面设计和其他方面。不过至少百胜集团的方向是正确的。这意味着今年晚些时候肯德基的同店销售可能恢复增长，前提是没有新的丑闻或禽流感危机。

一句话：百胜集团在华对肯德基进行大刀阔斧的改革，看起来是振兴老化品牌的不错计划，也将有助于到年底前肯德基同店销售恢复增长。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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