《阳歌专栏》中国低端智能手机将上演价格战

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国低端智能手机将上演价格战**

中国智能手机市场或许最终会迎来不可避免的价格战，对受欢迎的新产品这是时常可以看到的一种现象。媒体都在忙着报道中国今年如何会成为世界上最大的智能手机市场，而没有人真正回头来审视这种现象，并思考其发生的原因。至少有一家媒体最后想到了，报道称本土智能手机生产商的库存突然激增至危险水平，这是中国最近智能手机热潮背后的主要推手。

中国智能手机市场的蓬勃发展一直很具中国特色，本土生产商争相涌入这一市场，纷纷推出售价低至100美元的低成本手机。一个朋友最近在吃饭的时候给我展示了一款这样的手机，这款手机是PC领导者联想(0992.HK)生产的一款智能机，他说这款手机只花了650元人民币(100美元多一点)。

联想当然不是供应这种低端智能手机的唯一商家。其他积极进入这一区域的包括电信设备制造商华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)，以及手机制造商TCL和酷派。进一步激化智能手机市场竞争的是小米手机，这个后起之秀生产新潮且性能更优异的智能手机，而价格也比较适中。中国国内生产商蜂拥进入低端智能手机市场是突然推动中国今年将成为全球最大智能手机市场的主要因素。

这种国内企业蜂拥进入一个前景光明的新行业对于中国而言太典型了，这种状况常常导致出现巨大的供应过剩。从过去的基础型手机再到个人电脑，中国其他众多消费电子产品曾经历过类似的繁荣萧条循环。现在，一家媒体援引行业内部人士的说法报道称，华为、中兴、酷派和联想各自的智能机库存已超过100万部。

报道称，屏幕尺寸较小的4英寸智能机的库存尤其大，消费者现在更偏向于大屏幕手机。我对这种库存累积的局面完全不感到惊讶，因为中国企业一向以跟随趋势而非引领潮流而知名。因而中国企业似乎在小屏幕手机上有点后知后觉，随后迅速扩张产能和增加库存，来抢占市场份额。

那么接下来可能发生什么事呢？价格战似乎非常可能，因这些国内智能手机制造商突然发现自己有大量未售出的小屏幕手机。对于所有的制造商而言，这或许是个坏消息，因为这些企业可能已经在这些产品上亏钱，如果价格战爆发，损失可能更为惨重。

最大的受害者很可能是TCL和酷派这些公司。如果爆发价格战，这些企业没有很多其他盈利产品来支撑其获利。相比之下，华为和联想可以依靠其他更为稳定的产品线，帮助抵消因智能手机供应过剩而带来的亏损扩大。

尽管价格战在今年晚些时候似乎不可避免，但我真心觉得这不会是我们看到的这些国内智能手机制造商之间发生的最后一场战争。所有这些公司都投资了大量资金来增加智能手机产能，其中多数重金押注智能手机的未来。因此，在一两家大型公司最终被迫放弃该市场前，我们可能会在未来一两年不断看到低端智能手机价格战。

一句话：中国低端智能手机制造商的价格战很可能在今年爆发，未来一两年可能会多次出现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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