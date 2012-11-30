《阳歌专栏》中国转变全球资源并购策略

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国转变全球资源并购策略**

来自澳洲的新消息称，中国国家电网在澳大利亚进行了一项重要交易，该交易初看上去具有争议，但可能实际上标志着中国企业在敏感的资源与能源领域采取更明智全球并购举措的开始。

国家电网过去一年在全球大举开展并购，该公司日前宣布，正从一个当地政府机构手中收购昆士兰电网运营商ElectraNet 41%股权，但未说明交易金额。不过，澳大利亚媒体此前报导称，国家电网将为这部分股权支付5亿澳元（约5.23亿美元）。

这项交易耐人寻味，因为就在不久前，澳大利亚政府出於安全担忧，禁止中国电信设备供应商华为参与该国一个政府支持的全国宽带网络项目建设。本次交易可能还必须获得澳政府的批准，此前中国石油巨头--中海油(0883.HK)(CEO.N)也试图以150亿美元收购其位於加拿大的竞争对手NexenNXY.TO。

中海油收购Nexen案获得加拿大政府批准所需时间也比一般情况要长，也是因为加拿大对将敏感的能源和国家资源卖给如此一家大型中国企业感到担忧。

那麽，这次有什麽不同，让我得出上述关於该交易可能标志着中国能源与资源企业在全球并购中采取更明智举措的开始这一结论？

答案只是一个词：控制。中海油收购Nexen後，将对其拥有完全控制权，但在本次交易中，国家电网只获得少数股权。因此，昆士兰政府将仍然保持对ElectraNet的控制，因为它将继续持有该公司多数股权。

因而，国家电网的本次股权收购交易似乎更像一次短期投资，以便获取一些利润，而不是要长期持有以打造全球电网资产组合。

这是一个很重要的区别，因为和国家电网直接完整购买ElectraNet相比，澳大利亚政府和民众可能会觉得当前这种交易威胁性小得多。

中国石油(601857.SS)(0857.HK)上个月就有类似举动，当时该公司宣布一项协议，将同加拿大TransCanada公司在加国共同开发一项价值30亿美元的输油管道项目。在这一项目中，这两家公司各占50%权益，同样意味着，中国石油将不拥有该资产的完全控制权，且会受到其当地合作夥伴的紧密监管。与中海油收购Nexen案不同，中国石油这项交易自最初宣布後，并未受到国际媒体的注意，这意味着，当该公司申请政府批准时，可能不会遭遇多少反对。

所有这些让我得出一开始的结论，即这些最新交易可能代表着中国企业在敏感的西方市场展开并购交易的策略转变的开始。简而言之，未来中国公司将开展更多此类非控制性股权交易，这种交易可能争议更少，因为其中有强力的当地企业的参与，能够对中方合作夥伴予以监控。

这种举措的确看起来很明智，因为很多此类亟需资金的西方政府和企业将很欢迎中国在他们能源与资源领域的投资。他们不太希望看到的是，让中国管理人员真正去经营这些资产，但通过此类非控制性股权交易，这一担忧将被打消。

一句话：中国国家电网对澳大利亚ElectraNet少数股权的收购，可能标志着中国购买西方能源与资源企业非控制性股权风潮的开始。

**百度奇虎明争暗斗**

百度(BIDU.O)和奇虎360QIHU.N在视频和音乐领域采取的新举动表明，这两家公司的竞争日趋激烈，为行业观察者提供了有趣的娱乐谈资。

媒体报导称，百度刚收购了影视剧搜索及推荐服务网站“今晚看啥”。如果消息属实，这或许是近期一连串显示百度准备在在线视频领域大干一场的信号之一，从而可能对优酷土豆YOKU.N和搜狐(SOHU.O)等较成熟的在线视频供应商构成挑战。与此同时，奇虎也正式推出了自己的音乐服务，此举目标似乎直指百度。

我们先来看看关於百度视频业务的消息。媒体援引未具名“可靠消息人士”的话报导称，百度近期完成了对“今晚看啥”团队的收购。百度对此未发表评论。如果消息属实，这项收购规模可能相对较小，涉及金额或许不会超过500万美元。“今晚看啥”由天使投资人资助，成立於今年夏季。

这还将是百度本月早些时候发债融资15亿美元后进行的首个收购交易之一，以多元化公司业务。近期，百度还发出了其他的有意发力在线视频业务的信号，当中包括本月早些时候收购私募股权所持爱奇艺股份的举动。还有迹象显示，百度可能准备大举入股视频网站迅雷。迅雷自己也曾表示，不排除进行此类售股的可能性，而该公司也在准备赴纽约进行首次公开募股（IPO），时间则可能在明年一季度或二季度。

对於百度采取这些举动建立全方位的新视频服务，我个人十分赞赏，该服务也有望很快成为行业领袖。不过，如果所有报导属实，对於百度采取的这种修补方式，我则有些担心，因为将这麽多不同资产整合成单个实体并非易事。

再来看看关於奇虎的消息。媒体报导称，该公司刚推出了与其搜索引擎业务紧密相关的音乐服务。该服务整合了其他音乐网站的搜索，还包括与搜狗搜索引擎音乐搜索业务的一个合作成分。奇虎的搜索引擎今年夏季推出，增长势头相当不错。

不过，最引我关注的是这项新服务仅提供搜索和听歌服务。这一点十分重要，意味着奇虎无需面对盗版问题，但这却是一个曾长期困扰百度之前音乐分享服务的问题。当然，这项新服务没有大家喜爱的免费下载歌曲功能，能否获得用户青睐只能由时间来验证。但这似乎是不错的举动，将有助於奇虎获得更多的流量。奇虎数年来首次认真向百度在网络搜索领域的霸主地位发起挑战。

一句话：媒体报导称百度收购“今晚看啥”团队，此举表明该公司可能在视频业务大举发力；奇虎推出音乐服务，是该公司挑战百度的最新动作。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜

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