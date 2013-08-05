《阳歌专栏》通用汽车尊重中国市场 值得苹果学习

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**通用汽车尊重中国市场 值得苹果学习**

通用汽车(GM.N)上周宣布调整其国际运营业务的管理架构，凸显其对中国市场的重视，获得了中国消费者和中国政府的好感。通用汽车通过大规模投资和其他精明的企业行为凸显中国市场的重要性，苹果(AAPL.O)等企业应该好好学习。

通用汽车宣布，调整其国际运营业务的管理架构，剥离中国业务，单独成立通用汽车中国公司，凸显中国市场的重要性。原通用汽车国际运营部主管李添泽将出任通用汽车中国公司董事长。

此举是对中国在过去20年里所取得的巨大经济成就的肯定，也将增强通用汽车在中国消费者和政府官员心中的形象。此举也反映通用汽车的发展战略--强调通过大规模投资和其他方式显示对中国市场的重视，这一很明智的战略帮助通用汽车成为了中国第一大汽车厂商。

1997年，通用汽车与上汽集团建立合资企业，在中国生产最新的车型。在此之前，外资汽车厂商的新车型主要靠进口，中国本地生产的大多为西方过时的旧车型。

通用汽车随后在中国投资几十亿美元建立了数家工厂，近期则宣布了到2016年再投资110亿美元的新计划。通用汽车也是最早专门为中国市场开发新车型和特别品牌的外资汽车厂商之一，2011年推出了为中国市场特别设计的宝骏品牌。

科技巨头苹果的战略则截然相反。苹果近期在中国频遭媒体负面报道攻击，在中国的销售也迅速下滑。中国是苹果第二大市场，最近一个季度苹果从中国赚得50亿美元。不过苹果仍主要将中国作为其销售中心，目前为止在中国的投资相对有限，不过很多产品产自富士康等第三方工厂。

苹果在中国的保密政策也和美国类似，任何新产品正式发布前都拒绝评论。这种保密做法以及投资不足对苹果不利。中国媒体对苹果的攻击越来越多，而且中国消费者也开始对苹果失去兴趣。苹果等企业应该多向通用汽车学习，否则增长潜力受限，或被忽略，或因看起来歧视性的政策遭到攻击。

一句话：通用汽车成立中国公司，凸显其重视和投资中国市场的精明策略。

**手机用户携号转网在中国仍需几年才能实现**

需要承认的是，对于经常批评中国工信部在推动电信行业竞争性方面行事缓慢，我觉得有点内疚。即使中国电信行业改变步伐缓慢，在创新方面较其他市场落后数年，但工信部毕竟是在努力推动该行业改善。过去几天，工信部的动作迟缓再次成为媒体关注的焦点，有消息称该部很快会允许三省的手机用户携号转网。

对于想尽快携号转网的手机用户来说，不要对此消息感到兴奋，最新报道称湖北、江西和云南的携号转网试点还得等上接近一年才会开始，试点正式启动时间为2014年4月1日。4月1日是愚人节，上述三省携号转网试点启动时间定在这一天似乎恰如其分，因为可能只有傻子才会相信该项目能很快为中国电信行业带来改变。

携号转网有助于创造更多竞争机会，能鼓励企业创新，因此一直是推动电信市场发展的一大动力。大多数用户的手机号使用了许多年，他们担心转换运营商会与亲朋好友及商业伙伴失去联系，因此不愿意换运营商，因为一直以来那意味着一定要改变手机号码。

我用的是中国移动(0941.HK)(CHL.N)的手机号，由于换手机号相关的麻烦，我也不愿换用另外两家运营商的手机号，周边许多中外朋友也与我的想法一样。正是在这种现实情况的帮助下，中国移动的3G移动服务虽然很差，但该公司过去三年来一直在中国市场保持主导地位。

我最早是在两年多以前报道携号转网消息的，当时正逢为期6个月的携号转网试点项目结束之际。携号转网试点率先在天津和海南两地启动，真正成功携号转网的用户仅5.9万户。我当时曾称试点结果不是很好，如今看来我的说法似乎是对的，因为最新试点项目时隔三年才启动。

如果最新试点项目未能如期在明年4月1日启动，也不足为奇。即使试点项目启动，可能也得一两年才能扩大到全国，意味着中国全面实现携号转网要比美国和其他西方市场落后约20年。如果用户可在不用换号的情况下换运营商，中国移动则损失最重，因此我对该公司是抵制携号转网的主力军毫不怀疑。

重大监管改革进展缓慢正在成为中国工信部的标志，与西方电信监管机构相比，该部在许多事项上都是行事缓慢。在新款手机入网许可方面，工信部的批准时间比西方监管机构相对较长。此外，该部在发放电信牌照方面也是行动缓慢，导致中国引入3G和4G服务比大多数其他市场晚三到五年的时间。

携号转网试点扩大也经历了多次推迟，工信部在监管改革方面依然沿袭行事超慢的传统。这种做法最终会损害中国电信业，导致该行业仍比西方市场落后数年。

一句话：中国手机用户在2015年前可能无法享受携号转网服务，这将令电信行业的竞争和创新受到限制。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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