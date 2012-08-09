《阳歌专栏》知名导演卡梅隆进军中国

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**知名导演卡梅隆进军中国**

《泰坦尼克号》和《阿凡达》两部影片的导演卡梅隆在天津设立了一家合资企业。和其他涌入中国的好莱坞企业不同，该合资企业不向消费者提供大众市场产品，只向中国电影制作团队提供技术支持，帮助他们拍摄3D影片。

我个人看好此举，因为能够避开敏感的媒体市场。其他好莱坞企业的合资公司都试图在快速增长的中国电影和电视剧市场中分一杯羹，尽管可能更加有利可图，但也更易受到中国政府的打击。

卡梅隆的美国公司Cameron Pace Group（CPG）将与合作夥伴在天津成立一家合资企业。该合资企业初期将协助拍摄一部纪录片，随後将只会与其他电影拍摄团队合作，帮助他们拍摄面向中国市场的3D影片。

卡梅隆喜欢中国是有原因的，《阿凡达》票房收入12亿元人民币，是中国票房最高的影片。《泰坦尼克号》也取得了巨大成功，1998年首映票房3.6亿元，今年推出3D版後再获9亿元票房收入。

其他外资媒体巨头今年也有类似动作。迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)、梦工厂动画DWA.O和新闻集团(NWSA.O)今年都宣布了新的进军中国的计划，因中国政府看起来将放松对该领域的管制。

中国电影市场增长迅速，去年票房收入21亿美元，成为全球最大的电影市场之一，2015年票房收入料升至50亿美元。尽管中国引进的外国影片受配额限制，这些电影仍垄断了约四分之三的票房收入。

外国影片的垄断地位令卡梅隆的动作看起来明智，因中国政府希望本国电影行业更加具有竞争力，这明显也是该合资企业的一个目标。另外，中国政府喜欢将先进技术引入中国的外资企业，这也是卡梅隆正在做的事情。最後，通过向中国企业提供服务，卡梅隆也将避免中国政府可能对媒体公司展开的打击行动。

一句话：卡梅隆在天津成立的3D技术合资企业是今年好莱坞进军中国的又一举动，其采取明智策略，降低了未来可能遭打压的风险。

**卡特彼勒加入中国装备出口潮**

卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)和很多曾专注于中国本土销售的企业一样，正在将注意力转移到出口市场上，希望以此抵消中国市场销售放缓的影响。奇瑞和吉利(0175.HK)等中国汽车生产商也越发注重出口，以抵消国内市场销售放缓。中国汽车市场需求放缓，且面临来自通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG.DE)等国际巨头的竞争。

当然，风险在於这些新兴市场进口国可能害怕廉价的中国商品大量流入，或将设置贸易壁垒。实际上巴西等国已经释放出此类贸易保护的信号。另外一个风险是外国竞争者也可能决定出口针对中国市场开发的产品，这种趋势看起来不可避免。

卡特彼勒中国高管称，近期开始向中东和非洲的新兴市场国家出口中国制造的设备，从而抵消中国市场销售放缓的影响。中国政府打压过热的房地产市场，导致中国建筑业严重放缓。该高管表示，出口策略是暂时性的，中国市场需求回暖开始後就会放弃。

不过卡特彼勒等巨头将中国作为廉价生产基地、向其他新兴市场出口产品也无不可，很多新兴市场的需求类似。

中国汽车生产商也开始大力出口，进军南非、巴西和中东等市场。上半年，中国汽车出口接近50万辆，增长28%，今年出口量料超过100万辆大关。去年出口增速更高达50%，奇瑞、吉利和长城汽车是领军企业。

不过这些中国本土汽车生产商可能很快面临来自国际汽车厂商的竞争，通用汽车此前称，计划出口针对中国市场开发的低端汽车，而其他汽车厂商料会采取类似行动。

卡特彼勒出口中国制造的设备料对三一重工(600031.SS)构成挑战，三一重工去年也宣布了进军国际市场的计划。

很多重视出口的企业可能赚到更多钱，但也将面临其他国内竞争对手的竞争和贸易保护的威胁。

一句话：卡特彼勒决定出口在华生产的产品，由此加入了中国重型机械和汽车厂商越发参与新兴市场竞争的潮流。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。